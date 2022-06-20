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На нефтебазе в Днепропетровской области продолжается ликвидация последствий пожара, вызванного ракетным ударом, - глава облсовета Лукашук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пожежа,обстріл,дніпропетровщина

В Днепропетровской области спасатели продолжают ликвидировать последствия пожара на нефтебазе, в которую 18 июня попали российские ракеты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

"Вчера поздно вечером враг из ствольной артиллерии ударил по Великой Костромке: в результате обстрела в деревне загорелся частный дом, есть разрушения. К счастью, без жертв".

В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать последствия пожара на нефтебазе, в который в субботу попали вражеские ракеты. Там продолжаются работы по тушению горящего резервуара и разбору завалов.

Относительно ситуации в других громадах области ночь прошла спокойно", - говорится в сообщении.

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Автор: Анастасія Потіха
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Йшов четвертий місяць війни . Паливо й досі знаходилось на нафтобазі .!! пц .
Питання - скільки треба закінчити вишів , щоб зрозуміти що - нафтобази є приорітетними цілями для ракетних ударів ворога . ?
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20.06.2022 10:09 Ответить
Как тогда поддерживать высокую цену на бензин. Из бензовозов надо сливать куда то.
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20.06.2022 10:59 Ответить
В Украине полно пустующих коровников,ангаров,разных складских помещений. Почему не накупить больших емкостей(даже полиэтиленовых-на короткое время они выдерживают хранение бензина и дизеля) и не РАССРЕДОТОЧИТЬ хранилища ГСМ? Ведь по каждому складу где храниться всего скажем 10 тонн топлива-по нему не выгодно крылатой ракетой стрелять-даже сесли знаешь его месторасположение. Тоесть 50 мелких нефтебаз вместо одной крупной-и Украина защищена от дефицита топлива. Аналогично с солдатами в казармах-их нужно рассредоточить по 20 чел на большой площади т тогда не будет прилетов крылатых и баллистических ракет-нет смысла тратить ракету ,которых у Парашки ограниченное количество на то чтобы убить всего 20 человек и пару единиц техники
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20.06.2022 11:11 Ответить
 
 