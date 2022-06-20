На нефтебазе в Днепропетровской области продолжается ликвидация последствий пожара, вызванного ракетным ударом, - глава облсовета Лукашук

В Днепропетровской области спасатели продолжают ликвидировать последствия пожара на нефтебазе, в которую 18 июня попали российские ракеты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

"Вчера поздно вечером враг из ствольной артиллерии ударил по Великой Костромке: в результате обстрела в деревне загорелся частный дом, есть разрушения. К счастью, без жертв".

В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать последствия пожара на нефтебазе, в который в субботу попали вражеские ракеты. Там продолжаются работы по тушению горящего резервуара и разбору завалов.

Относительно ситуации в других громадах области ночь прошла спокойно", - говорится в сообщении.

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