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На нафтобазі у Дніпропетровській області триває ліквідація наслідків пожежі, спричиненої ракетним ударом, - голова облради Лукашук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пожежа,обстріл,дніпропетровщина

На Дніпропетровщині рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки пожежі на нафтобазі, в яку 18 червня влучили російські ракети.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

"Вчора пізно ввечері ворог зі ствольної артилерії вдарив по Великій Костромці: внаслідок обстрілу в селі загорівся приватний будинок, є руйнування. На щастя, без жертв.

Наразі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки пожежі на нафтобазі, в яку в суботу влучили ворожі ракети. Там тривають роботи з гасіння палаючого резервуару і розбору завалів.

Щодо ситуації в інших громадах області – ніч минула спокійно", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загиблих від ракетного удару по нафтобазі на Дніпропетровщині вже двоє

Автор: Наталя Джума
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Йшов четвертий місяць війни . Паливо й досі знаходилось на нафтобазі .!! пц .
Питання - скільки треба закінчити вишів , щоб зрозуміти що - нафтобази є приорітетними цілями для ракетних ударів ворога . ?
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20.06.2022 10:09 Відповісти
Как тогда поддерживать высокую цену на бензин. Из бензовозов надо сливать куда то.
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20.06.2022 10:59 Відповісти
В Украине полно пустующих коровников,ангаров,разных складских помещений. Почему не накупить больших емкостей(даже полиэтиленовых-на короткое время они выдерживают хранение бензина и дизеля) и не РАССРЕДОТОЧИТЬ хранилища ГСМ? Ведь по каждому складу где храниться всего скажем 10 тонн топлива-по нему не выгодно крылатой ракетой стрелять-даже сесли знаешь его месторасположение. Тоесть 50 мелких нефтебаз вместо одной крупной-и Украина защищена от дефицита топлива. Аналогично с солдатами в казармах-их нужно рассредоточить по 20 чел на большой площади т тогда не будет прилетов крылатых и баллистических ракет-нет смысла тратить ракету ,которых у Парашки ограниченное количество на то чтобы убить всего 20 человек и пару единиц техники
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20.06.2022 11:11 Відповісти
 
 