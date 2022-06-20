Украина должна продолжить масштабные структурные реформы в экономике, - Еврокомиссия

Украине необходимо продолжить масштабные структурные реформы, направленные на устранение коррупции, сокращение государственного присутствия и постоянное влияние олигархов, укрепление прав частной собственности и повышение гибкости рынка труда для улучшения функционирования ее рыночной экономики, отмечает Еврокомиссия.

Об этом говорится в Заключении Еврокомиссии по заявке Украины на членство в Европейском Союзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В документе говорится, что Украина до войны достигла хороших макроэкономических показателей, демонстрируя устойчивость благодаря макроэкономической и финансовой стабильности, и обеспечивает их даже после вторжения России в феврале 2022 года.

"Это отражает не только очень сильную политическую решимость, но и хорошо функционирующие институты", - констатирует Еврокомиссия.

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В конце она указала, что ВВП на душу населения в Украине составил 29,8% от среднего ВВП ЕС в 2020 году.

Несмотря на эти успехи, развитие экономики сдерживается несколько неравномерным проведением структурных реформ.

Коррупция, говорится в документе, широко распространена и в сочетании с еще не полностью реформированной судебной системой приводит к низкой степени выполнения контрактов. Доля неформальной экономики остается значительной и может достигать одной трети экономической активности в Украине.

Около 3 млн человек или почти 20% всех занятых в 2021 году были в неформальном секторе экономики, а еще около 2,5 млн украинцев, по оценкам за 2019 год, жили и работали за рубежом, отмечает Еврокомиссия.

В документе также говорится, что протяженность дорог и производство электроэнергии на душу населения в Украине в 2020 году составили соответственно 48% и 57% среднего показателя по ЕС, а степень износа распределительных сетей оценивалась примерно в 50%.