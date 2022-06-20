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Новости Экономика
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Еврокомиссия (1318) экономика (3832)

Украина должна продолжить масштабные структурные реформы в экономике, - Еврокомиссия

Новости Цензор.НЕТ Экономика

єврокомісія

Украине необходимо продолжить масштабные структурные реформы, направленные на устранение коррупции, сокращение государственного присутствия и постоянное влияние олигархов, укрепление прав частной собственности и повышение гибкости рынка труда для улучшения функционирования ее рыночной экономики, отмечает Еврокомиссия.

Об этом говорится в Заключении Еврокомиссии по заявке Украины на членство в Европейском Союзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В документе говорится, что Украина до войны достигла хороших макроэкономических показателей, демонстрируя устойчивость благодаря макроэкономической и финансовой стабильности, и обеспечивает их даже после вторжения России в феврале 2022 года.

"Это отражает не только очень сильную политическую решимость, но и хорошо функционирующие институты", - констатирует Еврокомиссия.

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В конце она указала, что ВВП на душу населения в Украине составил 29,8% от среднего ВВП ЕС в 2020 году.

Несмотря на эти успехи, развитие экономики сдерживается несколько неравномерным проведением структурных реформ.

Коррупция, говорится в документе, широко распространена и в сочетании с еще не полностью реформированной судебной системой приводит к низкой степени выполнения контрактов. Доля неформальной экономики остается значительной и может достигать одной трети экономической активности в Украине.

Около 3 млн человек или почти 20% всех занятых в 2021 году были в неформальном секторе экономики, а еще около 2,5 млн украинцев, по оценкам за 2019 год, жили и работали за рубежом, отмечает Еврокомиссия.

В документе также говорится, что протяженность дорог и производство электроэнергии на душу населения в Украине в 2020 году составили соответственно 48% и 57% среднего показателя по ЕС, а степень износа распределительных сетей оценивалась примерно в 50%.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+9
Бєню віддайте ФБР - це буде найкраща реформа.
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20.06.2022 12:30
+7
Каломоськам зараз дуже смішно,
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20.06.2022 12:27
+6
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20.06.2022 12:27
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"нет! на это они пойтить не могут!"
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20.06.2022 12:27 Ответить
Каломоськам зараз дуже смішно,
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20.06.2022 12:27 Ответить
Вместе с бабой Беней смеётся обитатель фешенебельной квартиры в Лондоне, по совместительству фанат футбольной команды Шахтёр и владелец ДТЭК, нагло грабящей украинцев
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20.06.2022 12:47 Ответить
Та не они вполне себе по отдельности
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20.06.2022 13:03 Ответить
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20.06.2022 12:27 Ответить
счас откроют 125 дело против Пороха. Чем не рехформа...
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20.06.2022 12:27 Ответить
Бєню віддайте ФБР - це буде найкраща реформа.
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20.06.2022 12:30 Ответить
може вам ще спільні із Зелею рахунки в офшорах видати ?

Ні для цього Беня витратив купу бабла що б привести свого маріонетку в головні гачальники малоросьні, що б потім хтось куди його видав
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20.06.2022 12:37 Ответить
Хто ж віддасть національний символ корупції України
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20.06.2022 12:55 Ответить
Все правильно. Доки не викорінемо феодально-олігархічну систему - толку не буде. Усе, зазначене вище Єврокомісією - це похідна системи.
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20.06.2022 12:33 Ответить
І хто буде викорчовувати цю систему?
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20.06.2022 12:47 Ответить
Зелені маріонетки бабушкІ бені.
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20.06.2022 12:54 Ответить
Ветераны и волонтёры.
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20.06.2022 13:00 Ответить
Нагаласавали против алигархав теперь ждем
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20.06.2022 13:05 Ответить
ХА ХА ХА!!!ДЫБИЛИЗМ!!!ПОЛНЕЙШИЙ!!!
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20.06.2022 12:34 Ответить
Чергова шайба в ворота зеленої влади. Потім заб"ють шайбу за переслідування опозиції. Далі буде.
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20.06.2022 12:40 Ответить
Для начала ликвидируйте монополию на централизованное отопление многоквартирных домов, а лучше и само централизованное отопление. Эта порочная услуга обогатила на многие миллионы долларов не одну семью украинских чиновников. Ни на одно письмо во властные органы Украины не получен ответ: как такое может быть, что централизованное отопление обходится в разы (!) дороже отпления электричеством? Почему нельзя устанавливать автономное отопление в многоквартирных домах? Бесстыдство украинских чиновников бьет все рекорды подлости и неуважения граждан Украины. А нам говорят: Европа… Европа…
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20.06.2022 12:45 Ответить
Бабця беня на це свою сгоду не дасть.
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20.06.2022 12:49 Ответить
Да-да, реформы. Какой дурак из украинских чиновников отдаст даром «курицу, несущую золотые яйца»? Подлейшее Киевтеплоэнерго добавило в платежи новую статью: оплата за пользование полотенцесушителем. С двухсотквартирного дома дополнительно в карман монополист ложит примерно 400-450 евро. Мелочи, скажете? Так, кроме этого, они закладывают в тарифы ещё 150-200 тысяч гривень на внутридомовых потери; плату за обслуживание теплосчётчика (которая сама по себе превышает стоимость покупки нового прибора)… и т.д. и т.п. Под шумок во время войны набивают карманы.
Рехвормы, рехвормы…
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20.06.2022 12:49 Ответить
Для початку потрібно позбутися пліснявих реХворматорів. Можна почати з гетмацева та марченка.
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20.06.2022 12:50 Ответить
Кому потрібно?
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20.06.2022 12:52 Ответить
А ты подумай, подумай.
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20.06.2022 13:06 Ответить
Зачем продолжать дурить бедных украинцев. Надо быть честными, говорить как есть. Самую коррумпированную европейскую страну Болгарию приняли без всякой экономики.

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20.06.2022 13:22 Ответить
Трухина поставити відповідальним за реформи.
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20.06.2022 13:22 Ответить
ага, папік беня каже шо дефлот то дуже добре
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20.06.2022 13:40 Ответить
 
 