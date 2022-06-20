УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12566 відвідувачів онлайн
Новини Економіка
1 783 26
Єврокомісія (946) економіка (715)

Україна має продовжити масштабні структурні реформи в економіці, - Єврокомісія

Новини Цензор.НЕТ Економіка

єврокомісія

Україні необхідно продовжити масштабні структурні реформи, спрямовані на усунення корупції, скорочення державної присутності та постійного впливу олігархів, зміцнення прав приватної власності та підвищення гнучкості ринку праці для покращення функціонування її ринкової економіки, зазначає Єврокомісія.

Про це йдеться у Висновку Єврокомісії за заявкою України на членство у Європейському Союзі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У документі зазначається, що Україна до війни досягла хороших макроекономічних показників, демонструючи стійкість завдяки макроекономічній і фінансовій стабільності, і забезпечує їх навіть після вторгнення Росії в лютому 2022 року.

"Це відображає не тільки дуже сильну політичну рішучість, але й інститути, що добре функціонують", – констатує Єврокомісія.

Читайте: Частка тіньової економіки під час війни зросла, - "слуга народу" Гетманцев

Наприкінці вона вказала, що ВВП на душу населення в Україні становив 29,8% середнього ВВП ЄС у 2020 році.

Незважаючи на зазначені успіхи, розвиток економіки стримується дещо нерівномірним проведенням структурних реформ.

Корупція, йдеться в документі, широко розповсюджена та у поєднанні з ще не повністю реформованою судовою системою призводить до низького ступеня виконання контрактів. Частка неформальної економіки залишається значною і може сягати однієї третини економічної активності в Україні.

Близько 3 млн осіб, або майже 20% усіх зайнятих, у 2021 році були у неформальному секторі економіки, а ще близько 2,5 млн українців, за оцінками за 2019 рік, жили та працювали за кордоном, зазначає Єврокомісія.

Також читайте: Західні санкції не надто вплинули на позицію Росії, - Зеленський

У документі також сказано, що протяжність доріг та виробництво електроенергії на душу населення в Україні у 2020 році становили відповідно 48% та 57% середнього показника по ЄС, а ступінь зносу розподільних мереж оцінювався приблизно у 50%.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Бєню віддайте ФБР - це буде найкраща реформа.
показати весь коментар
20.06.2022 12:30
+7
Каломоськам зараз дуже смішно,
показати весь коментар
20.06.2022 12:27
+6
показати весь коментар
20.06.2022 12:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"нет! на это они пойтить не могут!"
показати весь коментар
20.06.2022 12:27 Відповісти
Каломоськам зараз дуже смішно,
показати весь коментар
20.06.2022 12:27 Відповісти
Вместе с бабой Беней смеётся обитатель фешенебельной квартиры в Лондоне, по совместительству фанат футбольной команды Шахтёр и владелец ДТЭК, нагло грабящей украинцев
показати весь коментар
20.06.2022 12:47 Відповісти
Та не они вполне себе по отдельности
показати весь коментар
20.06.2022 13:03 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2022 12:27 Відповісти
счас откроют 125 дело против Пороха. Чем не рехформа...
показати весь коментар
20.06.2022 12:27 Відповісти
Бєню віддайте ФБР - це буде найкраща реформа.
показати весь коментар
20.06.2022 12:30 Відповісти
може вам ще спільні із Зелею рахунки в офшорах видати ?

Ні для цього Беня витратив купу бабла що б привести свого маріонетку в головні гачальники малоросьні, що б потім хтось куди його видав
показати весь коментар
20.06.2022 12:37 Відповісти
Хто ж віддасть національний символ корупції України
показати весь коментар
20.06.2022 12:55 Відповісти
Все правильно. Доки не викорінемо феодально-олігархічну систему - толку не буде. Усе, зазначене вище Єврокомісією - це похідна системи.
показати весь коментар
20.06.2022 12:33 Відповісти
І хто буде викорчовувати цю систему?
показати весь коментар
20.06.2022 12:47 Відповісти
Зелені маріонетки бабушкІ бені.
показати весь коментар
20.06.2022 12:54 Відповісти
Ветераны и волонтёры.
показати весь коментар
20.06.2022 13:00 Відповісти
Нагаласавали против алигархав теперь ждем
показати весь коментар
20.06.2022 13:05 Відповісти
ХА ХА ХА!!!ДЫБИЛИЗМ!!!ПОЛНЕЙШИЙ!!!
показати весь коментар
20.06.2022 12:34 Відповісти
Чергова шайба в ворота зеленої влади. Потім заб"ють шайбу за переслідування опозиції. Далі буде.
показати весь коментар
20.06.2022 12:40 Відповісти
Для начала ликвидируйте монополию на централизованное отопление многоквартирных домов, а лучше и само централизованное отопление. Эта порочная услуга обогатила на многие миллионы долларов не одну семью украинских чиновников. Ни на одно письмо во властные органы Украины не получен ответ: как такое может быть, что централизованное отопление обходится в разы (!) дороже отпления электричеством? Почему нельзя устанавливать автономное отопление в многоквартирных домах? Бесстыдство украинских чиновников бьет все рекорды подлости и неуважения граждан Украины. А нам говорят: Европа… Европа…
показати весь коментар
20.06.2022 12:45 Відповісти
Бабця беня на це свою сгоду не дасть.
показати весь коментар
20.06.2022 12:49 Відповісти
Да-да, реформы. Какой дурак из украинских чиновников отдаст даром «курицу, несущую золотые яйца»? Подлейшее Киевтеплоэнерго добавило в платежи новую статью: оплата за пользование полотенцесушителем. С двухсотквартирного дома дополнительно в карман монополист ложит примерно 400-450 евро. Мелочи, скажете? Так, кроме этого, они закладывают в тарифы ещё 150-200 тысяч гривень на внутридомовых потери; плату за обслуживание теплосчётчика (которая сама по себе превышает стоимость покупки нового прибора)… и т.д. и т.п. Под шумок во время войны набивают карманы.
Рехвормы, рехвормы…
показати весь коментар
20.06.2022 12:49 Відповісти
Для початку потрібно позбутися пліснявих реХворматорів. Можна почати з гетмацева та марченка.
показати весь коментар
20.06.2022 12:50 Відповісти
Кому потрібно?
показати весь коментар
20.06.2022 12:52 Відповісти
А ты подумай, подумай.
показати весь коментар
20.06.2022 13:06 Відповісти
Зачем продолжать дурить бедных украинцев. Надо быть честными, говорить как есть. Самую коррумпированную европейскую страну Болгарию приняли без всякой экономики.

показати весь коментар
20.06.2022 13:22 Відповісти
Трухина поставити відповідальним за реформи.
показати весь коментар
20.06.2022 13:22 Відповісти
ага, папік беня каже шо дефлот то дуже добре
показати весь коментар
20.06.2022 13:40 Відповісти
 
 