Україна має продовжити масштабні структурні реформи в економіці, - Єврокомісія

Україні необхідно продовжити масштабні структурні реформи, спрямовані на усунення корупції, скорочення державної присутності та постійного впливу олігархів, зміцнення прав приватної власності та підвищення гнучкості ринку праці для покращення функціонування її ринкової економіки, зазначає Єврокомісія.

Про це йдеться у Висновку Єврокомісії за заявкою України на членство у Європейському Союзі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У документі зазначається, що Україна до війни досягла хороших макроекономічних показників, демонструючи стійкість завдяки макроекономічній і фінансовій стабільності, і забезпечує їх навіть після вторгнення Росії в лютому 2022 року.

"Це відображає не тільки дуже сильну політичну рішучість, але й інститути, що добре функціонують", – констатує Єврокомісія.

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Наприкінці вона вказала, що ВВП на душу населення в Україні становив 29,8% середнього ВВП ЄС у 2020 році.

Незважаючи на зазначені успіхи, розвиток економіки стримується дещо нерівномірним проведенням структурних реформ.

Корупція, йдеться в документі, широко розповсюджена та у поєднанні з ще не повністю реформованою судовою системою призводить до низького ступеня виконання контрактів. Частка неформальної економіки залишається значною і може сягати однієї третини економічної активності в Україні.

Близько 3 млн осіб, або майже 20% усіх зайнятих, у 2021 році були у неформальному секторі економіки, а ще близько 2,5 млн українців, за оцінками за 2019 рік, жили та працювали за кордоном, зазначає Єврокомісія.

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У документі також сказано, що протяжність доріг та виробництво електроенергії на душу населення в Україні у 2020 році становили відповідно 48% та 57% середнього показника по ЄС, а ступінь зносу розподільних мереж оцінювався приблизно у 50%.