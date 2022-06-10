Частка тіньової економіки під час війни зросла, - "слуга народу" Гетманцев
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Боротьба з тіньовою економікою є обов'язковою умовою вступу до ЄС.
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп "Слуги народу" Данило Гетьманцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Заходи з детінізації йдуть активно з 2019 року, незважаючи на спроби контрабандистів та тіньовиків загальмувати цей процес. У війну частка тіньової економіки зросла, але уряд вже вживає заходів щодо детінізації. Повноважень достатньо", - зазначив парламентар.
За його словами, "бій з тінню триває постійно".
"Власне, те, що ви чуєте в інформаційному полі - одна з ознак та наслідків цього бою. Тіньовики упираються, організовують різні провокації та антиурядові компанії. Навіть у війну. Але процес детінізації не зупинити. Це не питання вибору, це питання виживання країни. Більше того, це є обов'язковою умовою вступу до ЄС. Тому будь-яку дискусію щодо детінізації в суспільстві треба припинити як таку і я закликаю тих, хто досі перебуває в тіні терміново перейти на бік білої економіки", - сказав Гетманцев.
Коментуючи слова президента про необхідність "повної модернізації державних інституцій", глава комітету пояснив: "Це скорочення держави та діджиталізація основних управлінських процесів. Війна показала, що багато функцій державного апарату можна і потрібно оптимізувати, суттєво знизивши кількість держслужбовців, підвищивши їхню ефективність".
Цим зараз займається Нацрада з відновлення України від наслідків війни, створена президентом, додав Гетьманцев.
Нагадаємо, що раніше Зеленський заявив, що тіньової економіки в Україні більше не буде.
Будь ласка, зачекайте...
по-друге, а нічого що роботу підприємства Артемсіль через обстріли було зупинено?
Расследование: как Зеленский грабил Украину еще не будучи президентом
https://www.dymka.com.ua/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/
Може пора Майдан собрати з лозунгом « долой гетьманцева і марченко , як ворогів України» ?
А не подіе - тоді і Шмигаля туді же
Это самый неразрешимый парадокс, почему гетьманцев остается на своем месте... гнать его в шею, негодяя. Черное пятно на президенстве Зеленского
‼️‼️‼️ ЛИКБЕЗ ПО ЭКОНОМИКЕ ОТ БАЛАШОВА
Построение системы управления
https://youtu.be/80Yhvfb1ZRs
08.06.2022 21:05
Исповедь ощипанного гуся (Геннадий Балашов )
https://youtu.be/uGWT7Hs7Tps
Гетьманцев как и любой другой чиновник не создавший не одного бизнеса - предлагаю дать ему 100 000 гр и пусть откроет хотяб кофейню! Найдёт помещение, оборудование, персонал и т.д. И самое главное выйдет на прибыль! И я 100% уверен что на жопу сядет! Как платить налоги, аренду и з/п если производство стоит 2 месяца и вопрос стоит на следующий месяц как выжить.
13.05.2022 18:10 Відповісти Видалити
Санкции в отношении "М.С.Л." впервые были введены в 2015-м году, потом продлены в 2016-м и 2017-м годах. Тогда компанию подозревали в финансировании терроризма и работе на оккупированных территориях. Согласно данным OpenDataBot, ООО "М.С.Л." имеет налоговый долг почти в 13 млн грн.
Має бути: Частка Гетьманцева в тіньовій економіці під час війни виросла!
Ну шо? Долой дружка Сивковича - Данилу Гетьманцева‼️‼️‼️
Государственники это бедность! Часть 3 ( Геннадий Балашов)
https://youtu.be/H7E-1VEOyNY
От алень
А де подівся головний реформатор "укроборонпрома" - м.наєм?І взагалі,як трапилось,що в воюючій,з 2014року,країні ДВА роки ЗРИВАЛОСЬ оборонне замовлення?А не тому,що проводилась "реформа" і зацікавлені у роздержавленні цих підприємств ОСОБИ навмисно це робили?Чому ДБР цим не займається?Щоб не вийти на "себе" чи собі подібних?
29.05.2022 11:59
03.06.2020
Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев записал все имущество на маму. Об этом редакция 368.media узнала из его декларации НАЗК.
Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м.
Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.
В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)
Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.
Кроме имущества мать нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).
За прошлый год депутат Верховной Рады задекларировал 413,3 тыс. гривен зарплаты, 21,3 тыс. гривен получены от Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН, 125,5 тыс. гривен составил доход от компании «Юримекс», конечным бенефициаром которой является его мать, 169 тыс. гривен - от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. гривен нардеп получил за обучение от партии «Слуга народа». За отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав Гетманцев в 2019 году получил в сумме 61,4 тыс. гривен.
На банковских счетах «слуга народа» хранит 184,3 тыс. гривен, наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен. При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов. Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс, долларов. Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.
Дибил.... Это исторический факт, во время войны люди выживают как могут... Какие нах налоги? За что? Чинуши них не делают, пашет только армия и медицина.... Да вас там на период войны 2/3 разогнать надо..
Я хочу заплатить налоги.... Приезжай ко мне в Херсон с проверкой.... И Баканова с Венедиктовой захвати... Вдруг я неадекватно буду бузить.
Оговорка як то кажуть по Фрейду - замість реформ тупо збільшимо
податки.
-Невістка!
Кто скажет, существует ли взаимосвязь между теневой экономикой и коррупцией?