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Частка тіньової економіки під час війни зросла, - "слуга народу" Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

гетманцев

Боротьба з тіньовою економікою є обов'язковою умовою вступу до ЄС.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп "Слуги народу" Данило Гетьманцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Заходи з детінізації йдуть активно з 2019 року, незважаючи на спроби контрабандистів та тіньовиків загальмувати цей процес. У війну частка тіньової економіки зросла, але уряд вже вживає заходів щодо детінізації. Повноважень достатньо", - зазначив парламентар.

За його словами, "бій з тінню триває постійно".

Читайте: Нелегальний ринок сигарет оновив рекорди - "у тіні" кожна п'ята пачка, - гендиректор JTI Україна

"Власне, те, що ви чуєте в інформаційному полі - одна з ознак та наслідків цього бою. Тіньовики упираються, організовують різні провокації та антиурядові компанії. Навіть у війну. Але процес детінізації не зупинити. Це не питання вибору, це питання виживання країни. Більше того, це є обов'язковою умовою вступу до ЄС. Тому будь-яку дискусію щодо детінізації в суспільстві треба припинити як таку і я закликаю тих, хто досі перебуває в тіні терміново перейти на бік білої економіки", - сказав Гетманцев.

Коментуючи слова президента про необхідність "повної модернізації державних інституцій", глава комітету пояснив: "Це скорочення держави та діджиталізація основних управлінських процесів. Війна показала, що багато функцій державного апарату можна і потрібно оптимізувати, суттєво знизивши кількість держслужбовців, підвищивши їхню ефективність".

Цим зараз займається Нацрада з відновлення України від наслідків війни, створена президентом, додав Гетьманцев.

Нагадаємо, що раніше Зеленський заявив, що тіньової економіки в Україні більше не буде.

Також читайте: Українцям планують списати борги за кредитами на знищене під час війни майно. Законопроєкт вже готують, - Гетманцев

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+47
Закройте уже рот этому ублюдку.
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10.06.2022 14:36
+36
Бл.. ,прив'яжіть йому до шиї камінь та вкиньте в річку.
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10.06.2022 14:36
+30
так не в останню чергу економіка уйшла в тінь із за зебілоїда Гетьманцева, весь бізнес каже воно ******* і тільки шкодить
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10.06.2022 14:41
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Закройте уже рот этому ублюдку.
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10.06.2022 14:36 Відповісти
Економіка помирає, а зебіли ще й хочуть з помираючих останнє забирати
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10.06.2022 14:43 Відповісти
С костей можно сувениры вытягивать, волосы на парики пойдут, с кожи куртки и т.д.👎
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10.06.2022 14:45 Відповісти
Вытачивать
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10.06.2022 14:46 Відповісти
Почему? Может он даёт признательные показания о воровстве гуманитарки зеленью.
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10.06.2022 17:38 Відповісти
Бл.. ,прив'яжіть йому до шиї камінь та вкиньте в річку.
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10.06.2022 14:36 Відповісти
Одне чмо про гречку ляпнуло, гречка майже в три рази підскочила, друге чмо про сіль ляпнув не думаючи про наслідки, сіль, наша, зникла, і тепер це чмо про економіку в тіні хєрню несе, не думаючи про наслідки, хоча воно весь час за совком скучає!!!!!!!
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10.06.2022 15:27 Відповісти
по-перше, гречка на >50% імпортувалась з рашки,

по-друге, а нічого що роботу підприємства Артемсіль через обстріли було зупинено?
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10.06.2022 15:59 Відповісти
А ничего, что нормальные страны перед неизбежной войной делают стратегические запасы? Особенно когда тебя предупредили за целый год времени. Можно было средства не тратить на телеканалы с медведчуковскими журнашлюхами, а подумать как обеспечить потребности страны.
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10.06.2022 17:42 Відповісти
ГОССРЕЗЕРВ на случай войны
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13.06.2022 08:18 Відповісти
Опять Порошенко виноват)
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10.06.2022 14:36 Відповісти
Так вірніше "Нацрада з відновлення України від наслідків війни, створеної президентом"
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10.06.2022 14:37 Відповісти
коли вже той Гетманцев дожене карабль
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10.06.2022 14:38 Відповісти
Вбийся о стіну.
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10.06.2022 14:38 Відповісти
Радник голови правління "Нафтогазу" Діденко у розпал війни купує "Бентлі" за $0,5 млн Джерело: https://censor.net/ua/p3347120
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10.06.2022 14:38 Відповісти
Це приклад гідний наслідування усіма, як правильно треба боротися з тіньовою єкономікою!
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10.06.2022 14:52 Відповісти
Та вона і до війни була не часткою, а у рази більшою ніж біла.
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10.06.2022 14:39 Відповісти
эти твари делают вид что не знали об этом...
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10.06.2022 15:50 Відповісти
А наш народ, що прикидається дурниками ніби не розуміє про що йде мова кращий?
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10.06.2022 16:03 Відповісти
Наш народ смотрит на кормчего. Все хотят быть президентом и как президент.

Расследование: как Зеленский грабил Украину еще не будучи президентом
https://www.dymka.com.ua/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/
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10.06.2022 17:44 Відповісти
с себя начни, чучело зеленое
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10.06.2022 14:40 Відповісти
Це ти кажи зеленому клоунярі.
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10.06.2022 14:41 Відповісти
так не в останню чергу економіка уйшла в тінь із за зебілоїда Гетьманцева, весь бізнес каже воно ******* і тільки шкодить
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10.06.2022 14:41 Відповісти
Та брехня то все! Яка економіка?!!! В тіні працювали середні і особливо дрібні підприємці. Війна знищила бізнес і одних, і других. Товар знищено, лотки-конверти знищено, підприємці, особливо східнів бвльшості переселені і на нових місцях облаштовуються. Київські і центральноукраїнські лише додому повертатись почали. Зрозуміло, що відрахування у б'юджет впали і дуже відчутно. Але ж це не тому, що бізнес у тінь пішов, а тому, що бізнес тупо знищений. Але дибілу в окулярах з когорти зелених дегенератів таке навіть в голову не приходить. Ще би його хто в тінь перевів.
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10.06.2022 15:18 Відповісти
Гетьманцев працює на ФСБ - развалюе єкономіку України ізнутри .

Може пора Майдан собрати з лозунгом « долой гетьманцева і марченко , як ворогів України» ?

А не подіе - тоді і Шмигаля туді же
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10.06.2022 14:42 Відповісти
не на часі, бо Порошенко не впаде.
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10.06.2022 18:01 Відповісти
"бій з тінню триває постійно"

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10.06.2022 14:42 Відповісти
Менше красти треба. Довіру треба Заслуговувати. І взагалі,Вам, немісце у владі...
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10.06.2022 14:42 Відповісти
Гетманцев, так когда там начнётся диджитализация таможенников, налоговиков и игровиков, так для начала, для затравочки?
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10.06.2022 14:43 Відповісти
Таки да! Жирні гусаки обросли пірьям, треба щипати
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10.06.2022 14:43 Відповісти
Яке ж воно кончене
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10.06.2022 14:43 Відповісти
о, вилізла чума, а де була два місяці. Навіть чути не було. Давно по іБалу касовим апаратом не получав!
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10.06.2022 14:43 Відповісти
І вона буде рости поки ми маємо як керівників таких покидьків як Гетьманцев.
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10.06.2022 14:44 Відповісти
Stefan Rogovskiy5 дней назад

Это самый неразрешимый парадокс, почему гетьманцев остается на своем месте... гнать его в шею, негодяя. Черное пятно на президенстве Зеленского
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10.06.2022 14:44 Відповісти
нет никакого парадокса. Клоун тупое, но очень упрямое существо. Недоумок с амбициями Наполеона и фигляр с личиной "простого парня"
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10.06.2022 14:48 Відповісти
Я пытаюсь хоть до кого-то достучаться . Экономика ляжет , если государство срочно не опустит налоги . А гетьманцева и Марченко надо на Гиляку

‼️‼️‼️ ЛИКБЕЗ ПО ЭКОНОМИКЕ ОТ БАЛАШОВА

Построение системы управления

https://youtu.be/80Yhvfb1ZRs

08.06.2022 21:05
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10.06.2022 14:53 Відповісти
кто про что, а алкаш про гешефты. Дать волю этому ублюдку он весь бизнес не "слуг народа" уничтожит
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10.06.2022 14:45 Відповісти
Про Гетьманцева

Исповедь ощипанного гуся (Геннадий Балашов )

https://youtu.be/uGWT7Hs7Tps
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10.06.2022 14:45 Відповісти
Александр Чепков2 недели назад

Гетьманцев как и любой другой чиновник не создавший не одного бизнеса - предлагаю дать ему 100 000 гр и пусть откроет хотяб кофейню! Найдёт помещение, оборудование, персонал и т.д. И самое главное выйдет на прибыль! И я 100% уверен что на жопу сядет! Как платить налоги, аренду и з/п если производство стоит 2 месяца и вопрос стоит на следующий месяц как выжить.

13.05.2022 18:10 Відповісти Видалити
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10.06.2022 14:46 Відповісти
Даниил Гетманцев имеет корпоративные права и является одним из соучредителей ООО "М.С.Л." - оператора национальных лотерей. Стоит отметить, что ранее на деятельность этого ООО были наложены санкции Президентом Украины по решению СНБО. Но уже в указе Президента от 14 мая 2018 года ООО "М.С.Л." не значится в санкционном списке.

Санкции в отношении "М.С.Л." впервые были введены в 2015-м году, потом продлены в 2016-м и 2017-м годах. Тогда компанию подозревали в финансировании терроризма и работе на оккупированных территориях. Согласно данным OpenDataBot, ООО "М.С.Л." имеет налоговый долг почти в 13 млн грн.
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10.06.2022 14:56 Відповісти
Уявляєте що в тому лотерейному бізнесі можна витворяти? ))
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10.06.2022 17:05 Відповісти
Полностью не платить налоги, что он с успехом и делал.
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10.06.2022 17:47 Відповісти
В назві помилка.
Має бути: Частка Гетьманцева в тіньовій економіці під час війни виросла!
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10.06.2022 14:47 Відповісти
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10.06.2022 14:48 Відповісти
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10.06.2022 14:58 Відповісти
гєтьманцєв давай щось про гусей
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10.06.2022 14:49 Відповісти
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10.06.2022 15:01 Відповісти
ГУСИ ГЕТЬМАНЦЕВА ПОБЕДЯТ
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10.06.2022 15:04 Відповісти
ОТ ТУПОСТИ ВЛАСТИ ОПУСКАЮТСЯ РУКИ . А может это не тупость , а реальное вредительство типа как Чонгар отдали ???

Ну шо? Долой дружка Сивковича - Данилу Гетьманцева‼️‼️‼️

Государственники это бедность! Часть 3 ( Геннадий Балашов)

https://youtu.be/H7E-1VEOyNY
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10.06.2022 14:49 Відповісти
Нет гнида! Только борьба с коррумпированными чинушами-казнокрадами и тварями как ты есть обязательным условием вступления в ЕС! Это только из-за вас ублюдков жирующих и пирующих во время чумы, разворовывающих бюджет, и устраивающих сучий коррупционный беспредел в стране, никто не хочет видеть нас среди цивилизованных стран! И надо сказать заслуженно!
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10.06.2022 14:50 Відповісти
як це можливо, взяти нас до цивілізації, якщо 73% дебільних ржунів у країні? Але то таке, ось відпочинуть у катувальнях дири "Азовці", зберуть рожевих підсвинків та зметуть Порошенка на завжди, щоб святому гешефту та укри не перешкоджали... Тоді й заживемо.
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10.06.2022 18:08 Відповісти
Головне аби пан діденко купив та їздив на бентлі. І відразу щезне уся тіньова єкономіка!
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10.06.2022 14:50 Відповісти
"Частка тіньової економіки під час війни зросла" як тільки Зєлупа почав продавати українські паспорти росіянам.
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10.06.2022 14:51 Відповісти
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10.06.2022 14:52 Відповісти
За його словами, "бій з тінню триває постійно"

От алень
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10.06.2022 14:52 Відповісти
стоп, ми ж її вчора перемогли, сам бачив на відео Президент її виграв у двобої. Без негатива, але перемагати словами мені остогидло вже за часів пасічника в 2005 році.
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10.06.2022 15:00 Відповісти
яке ж ти тупе, мабуть фанат сватів та лідера вЗесвіту?
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10.06.2022 18:10 Відповісти
ну это понятно, во всех войнах такое происходит, тут вопрос не в том что теневая экономика возросла или уменьшилась, вопрос в том , что в Украине так было всегда, потому что чиновники в министерских креслах хотят бабло , много бабла , и откаты это их корм , повторюсь , - нет страха , не перед законом , нет , тут у них кожа наросла метровая, а вот страх перед смертью должен быть , нужно создавать отдельную организацию, которая будет карать всех тех , кто причастен к коррупции , жестоко карать , иногда показательно , тогда что-то может и изменится , времена полумер прошли, и если власть не начнет подобные процессы , этой власти не долго жить , люди другие , ...................если мне лично, кто-то предложит дать взятку , или какой-то решала предложить ускорить процедуру и тд, я ***** сразу , причем вполне возможно молотком , но это потом , в тихом углу .................иначе эти твари не понимают , что люди не дойный коровы , тут вопрос уже принципа , или мы , или эти суки продажные.
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10.06.2022 15:02 Відповісти
Gir Mihal

А де подівся головний реформатор "укроборонпрома" - м.наєм?І взагалі,як трапилось,що в воюючій,з 2014року,країні ДВА роки ЗРИВАЛОСЬ оборонне замовлення?А не тому,що проводилась "реформа" і зацікавлені у роздержавленні цих підприємств ОСОБИ навмисно це робили?Чому ДБР цим не займається?Щоб не вийти на "себе" чи собі подібних?

29.05.2022 11:59
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10.06.2022 15:03 Відповісти
Депутату, що гарантовано кожного місяця отримує під 100 тис офіційно+доплата в конверті, не зрозуміти людей, що вже 4-й місяць без роботи.
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10.06.2022 15:04 Відповісти
Знову це гівно вилізло! Де та берізка, де воно буде висіти
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10.06.2022 15:07 Відповісти
Нардеп Гетманцев записал все имущество и сбережения на мать
03.06.2020

Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев записал все имущество на маму. Об этом редакция 368.media узнала из его декларации НАЗК.
Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м.
Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.
В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)
Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.
Кроме имущества мать нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).
За прошлый год депутат Верховной Рады задекларировал 413,3 тыс. гривен зарплаты, 21,3 тыс. гривен получены от Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН, 125,5 тыс. гривен составил доход от компании «Юримекс», конечным бенефициаром которой является его мать, 169 тыс. гривен - от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. гривен нардеп получил за обучение от партии «Слуга народа». За отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав Гетманцев в 2019 году получил в сумме 61,4 тыс. гривен.
На банковских счетах «слуга народа» хранит 184,3 тыс. гривен, наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен. При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов. Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс, долларов. Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.
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10.06.2022 15:07 Відповісти
Чудова наводка для Робінгудів. Короче, приходять местники до ціїє старої клячі з нотаріусом, вона робить спадщину на x-особу, а потім цю стару знаходять у якомусь ставку. І вуаля - майно корупціонера гетьманцева, стає майном х-громадянина.
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10.06.2022 15:33 Відповісти
Гетьманцева на Нобілівську премію з єкономіки!Ударім автопробегом по бездорожью и разгильдяйству
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10.06.2022 15:08 Відповісти
умова вступу-це боротьба з корупцією,україна-найбільше корумпована країна світу.І проблема не в тіньовій економіці ,а в корупційній владі україни.
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10.06.2022 15:42 Відповісти
Необходимо создать ещё минимум 2,нет,лучше 3 конторы(типа НАБУ,САП и прочее).Ну не хватает у существующих контор сил для борьбы с теневиками(очень тяжело бороться с собой)!!!
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10.06.2022 15:52 Відповісти
кто нибудь заткнет ******** этому марксисту безмозглому, работающему на Кремль?
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10.06.2022 15:52 Відповісти
Это закономерно, теневая экономика более устойчива. Поэтому и меньше упала.
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10.06.2022 15:54 Відповісти
А це вже не буде хвилювати після перемоги зелену шоблу
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10.06.2022 16:23 Відповісти
Я не понимаю..... Как этот идиот что то комментирует....
Дибил.... Это исторический факт, во время войны люди выживают как могут... Какие нах налоги? За что? Чинуши них не делают, пашет только армия и медицина.... Да вас там на период войны 2/3 разогнать надо..
Я хочу заплатить налоги.... Приезжай ко мне в Херсон с проверкой.... И Баканова с Венедиктовой захвати... Вдруг я неадекватно буду бузить.
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10.06.2022 16:31 Відповісти
ДУМАЮ ГЕТМАНЦЕВ І Є ТОЮ ЧАСТИНОЮ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ.
Оговорка як то кажуть по Фрейду - замість реформ тупо збільшимо
податки.
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10.06.2022 16:34 Відповісти
Когда уже мать этого помощника кгбиста сивковича проверят на соответствие имеющегося майна на сумму уплаченных налогов.
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10.06.2022 16:35 Відповісти
Гетьманців тихою сапою зробив більше, ніж Путлер в Україні.
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10.06.2022 17:44 Відповісти
Почему єта срань господня сидит ще в верховній зраді.
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10.06.2022 19:06 Відповісти
-Хто всрався?
-Невістка!
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10.06.2022 20:34 Відповісти
"Доля теневой экономики во время войны выросла" (С)
Кто скажет, существует ли взаимосвязь между теневой экономикой и коррупцией?
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13.06.2022 08:54 Відповісти
 
 