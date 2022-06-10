Тіньової економіки в Україні більше не буде, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України за підсумками 106 диби війни з Росією.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Зараз в Україні багато дискусій про те, якою має бути економічна політика держави і в час війни, і тоді, коли повернемо мир. Хочу підкреслити одну деталь. Фундаментальну.
Ми вже маємо звикати до того, що в суспільстві можуть бути тільки дві частини: ті, хто захищає нашу незалежність, і ті, хто працює так, щоб забезпечити цей захист. І це не питання тієї чи іншої економічної доктрини, це не питання тієї чи іншої політичної позиції. Ми просто не можемо собі дозволити, щоб у країні залишалася тіньова частина економічного життя.
Якщо ми говоримо про нормальне, стабільне й міцне життя суспільства, роботу держави, про нашу оборону, то маємо розуміти: є ті, хто служить, і є ті, хто забезпечує своєю роботою тих, хто служить. Отже, це офіційна зайнятість. Це сплата податків. Це максимальне розширення економічних можливостей у нашій країні на легальному ґрунті. І це повна модернізація державних інституцій.
Всі, хто працює в українській політиці, хто впливає на суспільну дискусію, мають усвідомити, що "тіньового" в країні більше не буде", - наголосив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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@sasha_sotnik
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https://twitter.com/sasha_sotnik/status/1534922979649507328 5h
А можно узнать, что делает навальнист Иван Жданов в Украине? У него же "Крым - наш", и ничей больше. Или он в плане высадки десанта русскага мира и поддержки Невзорова с Овсянниковой? Ну, тогда понятно. Слава 95-му кварталу, чо.
А Безугла - "забезпечник"?
Де, врешті-решт, трибунали над тими, хто "проіпав" південь?
N.B. У Німеччині вже активно продається книга з промовами Зеленського, де автором вказаний він сам. Де прізвища спічрайтерів?
Слава ЗСУ!Тільки з їх допомогою ми зможемо повернутись до життя таа повиганяти до буцегаарні цих "працівників" ЗЕлених...
"Наші внутрішні ресурси щодо оптимізації видатків практично вичерпані. Єдиний спосіб - відновлення економіки, відновлення сплати податків. Податки мають сплачувати всі. Не йдеться про збільшення ставок податків чи про жорсткі умови їхньої сплати, ідеться про те, що бізнес має розділити справедливу вартість війни разом із державою", - сказав міністр, закликавши утриматися від "таких рішень" і повернути податковий режим, який діяв до 23 лютого. Джерело:
- розмінувати Чонгар і Перекоп;
- заблокувати у 10.02.22 виділення ЗСУ 50 млрд.;
- провалити оборонні закупівлі (зброя, шоломи, бронежилети);
- знищити і дискредитувати зовнішню розвідку (Вагнергейт);
- закрити в 2020 році ракетну програму "Вільха" і "Гром";
- посадити до вязниці бойових генералів(Марченка, Павловського);
- надати наказ на вiдвiд вiйськ з зони ООС на 10 км.;
- забрати з "передової" контрснайперські підрозділи.;
- заборонити в зоні ООС аеророзвідку;
- ігнорувати попередження розвідок США, НАТО про вторгнення РФ;
- за 3-и роки не збільшити грошове забеспення солдат ЗСУ
В таком случае желаю чтобы на твоем мпленьком тупом мозгу делал операцию трехнедельный доктор за ура.
А в той же час Зєлупа займається порятунком капіталів Путіна, та допомогає йому виходити з під американських санкцій.
Несплата податків має стати кримінальним правопорушенням (не так як зараз з мільйонів), податкова має бути повністю переформатована.
Ну і потрібна альтернатива для суспільства. Бо як тільки люди починають платити податки (реально), у них виникає запитання, а за що я сплачую? Чому дороги лайно? Чому державна медицина лайно? Чому державна освіта лайно? Чому сектор адмінпослуг лайно? Чому я маю утримувати алкашню та трутнів?
З якоїсь суми потрібно дати можливість платити не у загальний казан, а за самого себе - за приватне медстрахування, приватну освіту для дітей і т.п. Звісно що дороги мають також стати платними.
Джерело:
А ЩО ТАКЕ ?
НАДУМАВ ТІКАТИ З УКРАЇНИ ЗІ СВОЄЮ Зе ВЛАДОЮ ?