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Новости Видео Война
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Теневой экономики в Украине больше не будет, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины по итогам 106 суток войны с Россией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Сейчас в Украине много дискуссий о том, какой должна быть экономическая политика государства и во время войны, и когда вернем мир. Хочу подчеркнуть одну деталь. Фундаментальную.

Мы уже должны привыкать к тому, что в обществе могут быть только две части: те, кто защищает нашу независимость и те, кто работает так, чтобы обеспечить эту защиту. И это не вопрос той или иной экономической доктрины, это не вопрос той или иной политической позиции. Мы просто не можем себе позволить, чтобы в стране оставалась теневая часть экономической жизни.

Если мы говорим о нормальной, стабильной и крепкой жизни общества, работе государства, о нашей обороне, то должны понимать: есть те, кто служит, и есть те, кто обеспечивает своей работой тех, кто служит. Следовательно, это официальная занятость. Это уплата налогов. Это максимальное расширение экономических возможностей в нашей стране на легальной почве. И это полная модернизация государственных институций", - подчеркнул Зеленский.

Также читайте: Зеленский обсудил с Макроном ситуацию на фронте и гарантии безопасности

Все, кто работает в украинской политике, влияет на общественную дискуссию, должны осознать, что "теневого" в стране больше не будет", - подчеркнул Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20362)


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Топ комментарии
+47
А к кому ты сам относишься? Тело, просравшее три года подготовки страны ради звонкой монеты в своем кармане.
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10.06.2022 00:06
+45
О как гнида. А ты, третью часть - предателей - себя, дерьмака, почему забыл???
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10.06.2022 00:04
+40
Ни разу не самовлюбленный нарцисс с комплексом недонаполеона относит себя к "величайшему" созданию, призванному повелевать плебсом. Вы посмотрите на его самодовольную рожу, ему нравится эта роль.
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10.06.2022 00:11
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Правила форума Совет форумчан
О как гнида. А ты, третью часть - предателей - себя, дерьмака, почему забыл???
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10.06.2022 00:04 Ответить
Ни разу не самовлюбленный нарцисс с комплексом недонаполеона относит себя к "величайшему" созданию, призванному повелевать плебсом. Вы посмотрите на его самодовольную рожу, ему нравится эта роль.
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10.06.2022 00:11 Ответить
*******, где работать?50 человек на место,350 грн/день разбирают объявления недумая
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10.06.2022 00:05 Ответить
Фуух, нарешті. Я вже хвилювався де наше бубенятко.
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10.06.2022 00:05 Ответить
Слуга народу 2, тільки в реальності
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10.06.2022 00:07 Ответить
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10.06.2022 10:59 Ответить
Я тепер забезпечений асфальтом до кінця життя
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10.06.2022 00:06 Ответить
А к кому ты сам относишься? Тело, просравшее три года подготовки страны ради звонкой монеты в своем кармане.
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10.06.2022 00:06 Ответить
третьи - хитрожопые ... те, хто пи*дИт и пИ*дит !!!
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10.06.2022 09:31 Ответить
Есть хорошая приказка для таких - "В гробу карманов нет".
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10.06.2022 10:05 Ответить
Sasha Sotnik

@sasha_sotnik

·
https://twitter.com/sasha_sotnik/status/1534922979649507328 5h

А можно узнать, что делает навальнист Иван Жданов в Украине? У него же "Крым - наш", и ничей больше. Или он в плане высадки десанта русскага мира и поддержки Невзорова с Овсянниковой? Ну, тогда понятно. Слава 95-му кварталу, чо.
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10.06.2022 00:06 Ответить
Конечно, но есть ещё и 3-я часть - "слуга народа"
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10.06.2022 00:07 Ответить
є ще 3-тя група - "свідки Премудрої і Препрацьовитої, Пречесної і Пресовісної пані Маланки".
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10.06.2022 10:59 Ответить
Прикро тільки що ти під ці категорії не підходиш...
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10.06.2022 00:08 Ответить
Тищенко мабуть наш "захисник",
А Безугла - "забезпечник"?
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10.06.2022 00:09 Ответить
Можна так, а можна й навпаки - вони ж "і вумні, і красиві".
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10.06.2022 07:19 Ответить
Збільшення податків призведе,до збільшення цін.Тобто стане ще гірше.
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10.06.2022 00:09 Ответить
Зараз взагалі можна нічого не платити, і більшість не платить, це ж теж якось неправильно.
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10.06.2022 06:31 Ответить
Де переведення економіки країни на військові рейки? Де "все для фронту, все для перемоги!"? Де виробництво шпал під 1435 мм, бетонних перекриттів для ліній укріплень, артилерійських стволів, снарядів, мін, набоїв?

Де, врешті-решт, трибунали над тими, хто "проіпав" південь?

N.B. У Німеччині вже активно продається книга з промовами Зеленського, де автором вказаний він сам. Де прізвища спічрайтерів?
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10.06.2022 00:11 Ответить
Это секрет Полишинеля. Спичи ему пишет целая команда Дмитрия Литвина.
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10.06.2022 00:15 Ответить
Є і третя частина хто наживається на війні.
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10.06.2022 00:12 Ответить
От цікаво, тут, серед читачів Цензора є люди, які дивляться ці мильні відоси?
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10.06.2022 00:12 Ответить
при одній згадці - блюю! як ще й дивитися???
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10.06.2022 05:56 Ответить
Дивлюся, бо ця людина зараз вирішує багато чого, і треба знати коли будуть нас взувати. Вірніше, вирішує закулісся Єрмака, він озвучує тексти. Здається, вже почалося: треба задушити опозицію, відібрати незалежні ЗМІ (бажано із заводами-параходами), дискредитувати Захід - мало дає, показати які великі наші втрати, підключити певних лідерів на Заході про необхідність миру (бо буде гірше), розказати як нам повернули Запорізьку АЕС і частину херсонської і Запорізької областей - перемога. І новий договір про гарантії від рашки. Років на 3.
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10.06.2022 11:10 Ответить
Новий Диктатор.
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10.06.2022 00:14 Ответить
У нас на глазах выросло маленькое зеленой ***** местного разлива. И точно также не терпит никакой критики, точно также давит оппозицию, точно также окружает себя жополизами и далее по списку. Маленький, гонористый, туповатый и мстительный недонаполеон
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10.06.2022 00:21 Ответить
Ще й made in USSR, і «совок» до мозку кісток.
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10.06.2022 01:43 Ответить
чому виросло? Воно таким і було. Це були чітко видно з його поведінки на "стадіоні". Треба було просто мати очі і мозок...
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10.06.2022 09:28 Ответить
здається, після цих висловоувань преЗЕдента я зрозумів, про кого співають цей дебільний хіт "Їб*ш їх, Вова!".. про нас, про українців
Слава ЗСУ!Тільки з їх допомогою ми зможемо повернутись до життя таа повиганяти до буцегаарні цих "працівників" ЗЕлених...
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10.06.2022 00:15 Ответить
все верно говорит , чего вы взьелись на него, смысл понимайте а не хеней страдайте, я не его сторонник, но иногда нужно не только слушать но и слышать.
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10.06.2022 00:20 Ответить
И третии,те что воруют с бюджета,в виде Коломойского.
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10.06.2022 00:20 Ответить
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10.06.2022 00:20 Ответить
"Малая земля 1", "Малая земля 2" ...
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10.06.2022 00:22 Ответить
на месте "возрождения" будет "распил"
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10.06.2022 00:34 Ответить
"Поднятый гешефт"
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10.06.2022 08:30 Ответить
Вимагаю "пріквел": "За місяць до війни" - з промовами про шашлички і про Харків, що здадуть(мабуть переплутав бубочка з Херсоном), з розмінуванням Чонгару, катанням на лижах у Буковелі і великим крадівництвом замість додаткових коштів на ЗСУ...
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10.06.2022 06:21 Ответить
военные просто обязанны быть отделены от властей и должны в своих решениях быть независимыми от этих коррупционеров, кротов и брехліводинпопередодного. уж если этих лошадей нельзя сегодня заменить, то хотя бы поставить в стойло, убрав из упряжки и доверить управление машиной войны только военным. а верховный, он пусть говнокомандувать тренируется на своих кошках дерьмовых и обезьянах разных. а марьяна облигация пусть ему советы свои даёт.
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10.06.2022 00:20 Ответить
Ми вже маємо звикати до того, що в суспільстві можуть бути тільки дві частини: ті, хто захищає нашу незалежність, і ті, хто працює так, щоб забезпечити цей захист. - отже українцям прийдеться прибрати тих, котрі живуть за рахунок цих двох частин ,навіть якщо вони дуже "зелені" і називаються "слугами власної кишені"
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10.06.2022 00:20 Ответить
"за підсумками 106 диби"... ДИБИ? цікаво символічно...
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10.06.2022 00:22 Ответить
А как те кто от власти ведет переговоры с российско-еврейскими олигархами на предмет дать им украинское гражданство?
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10.06.2022 00:25 Ответить
Коломойський до якої частини належить?
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10.06.2022 00:28 Ответить
Папа "богов". Такой себе Зевс зеленой власти. Сидит на Олимпе и стяжает отовсюду бабло.
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10.06.2022 00:39 Ответить
До якої частини суспільства відноситься пліснява влада, яка кинулася захищати олігархів, і не просто олігархів, а олігархів *****?
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10.06.2022 00:29 Ответить
це все "бла бла бла" ось до цього

"Наші внутрішні ресурси щодо оптимізації видатків практично вичерпані. Єдиний спосіб - відновлення економіки, відновлення сплати податків. Податки мають сплачувати всі. Не йдеться про збільшення ставок податків чи про жорсткі умови їхньої сплати, ідеться про те, що бізнес має розділити справедливу вартість війни разом із державою", - сказав міністр, закликавши утриматися від "таких рішень" і повернути податковий режим, який діяв до 23 лютого. Джерело:
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10.06.2022 00:30 Ответить
Вот интересно - это значит, что Боневтик и его холуи снова будут тырить бабло и выводить его в офшоры, богатея как на дрожжах?

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10.06.2022 00:49 Ответить
Нарешті Україна отримала Президента . Довгих 30 років чекали українці , дивлячись , як різна наволоч грабувала державу і народ . Слава Україні ! 🇺🇦😎👍
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10.06.2022 00:32 Ответить
Будь ласка,використовуйте язика за призначенням.
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10.06.2022 00:59 Ответить
Сподіваюсь, це сарказм?
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10.06.2022 01:13 Ответить
Задолбал уже ...
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10.06.2022 00:34 Ответить
Дай чоловікам можливість виїхати і заробити гроші. Бо те про що ти кажеш це популізм і саботаж, затягування часу та зволікання. В пеші дні окупації встиг всі свої гроши перечислити на ЗСУ. Дай можливість чоловікам, що не воюють заробляти та передавати гроші на рахунки ЗСУ! Алкашня ніде не працювала. Ті хто вміють воювати -- дай їм таку можливість. Дай людям можливість. Ти волаєш по світу "дайте нам зброю" , "дайте нам гроші" . Ми самі дамо тобі гроші і заробимо на зброю. Забов'яжи всіх чоловіків переводити тобі гроші для наших Зброєних Сил України. Роби шо небудь!!! Не спи!!!
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10.06.2022 00:34 Ответить
яка можливість?? тут на вулицю вийти не можна, бо ястрєбки з воєнкомату хапають і шиють справи! в зеленій реальності на закон, на права і на можливість вижити наплювати! зато просрали майже млрд баксів на ввезення авто з-за кордону! добре що мусорам, суддям , прокурорам і воєнкомам захмарні зарплати зробили!
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10.06.2022 06:04 Ответить
воєнком пропонує тобі зараз отримувати у двічі більше ніж суддя, а ти й так невдоволений...
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10.06.2022 09:23 Ответить
К какой части относит себя зеленский, учитывая что в его окружении находятся одни коррупционеры, предатели, колаборанты и ФСБшные кроты? И венчает это всё преступник Коломойша. Зеленский, пойди уже убейся об стену
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10.06.2022 00:36 Ответить
Диктатор, границы открой уже. Теневой экономики нет, налоги больше. Клоун.
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10.06.2022 00:38 Ответить
Забезпечити захист це:

- розмінувати Чонгар і Перекоп;

- заблокувати у 10.02.22 виділення ЗСУ 50 млрд.;

- провалити оборонні закупівлі (зброя, шоломи, бронежилети);

- знищити і дискредитувати зовнішню розвідку (Вагнергейт);

- закрити в 2020 році ракетну програму "Вільха" і "Гром";

- посадити до вязниці бойових генералів(Марченка, Павловського);

- надати наказ на вiдвiд вiйськ з зони ООС на 10 км.;

- забрати з "передової" контрснайперські підрозділи.;

- заборонити в зоні ООС аеророзвідку;

- ігнорувати попередження розвідок США, НАТО про вторгнення РФ;

- за 3-и роки не збільшити грошове забеспення солдат ЗСУ
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10.06.2022 00:44 Ответить
ща они получают по 30+100 вчера один в киоске мобилок стоял метра 2 потный и весит тонну...типа скока денег--фраза барыги бандитского бизнесмена тип скупаю все мобилки.....не парься..ты нищий а они не))
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10.06.2022 06:49 Ответить
То ти вже призвався, ну щоби бабки на передку гребсти?
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10.06.2022 09:22 Ответить
Щось не зрозумів, а яка частина на шашлички поїде?
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10.06.2022 01:15 Ответить
Третя ! підзасекречена частина, про яку боневтік ані чірік.
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10.06.2022 08:36 Ответить
Зеленский а сколько ты платишь военным специалистам из западной финансовой помощи? Получает ли украинский артиллерист больше в 10 раз чем таможенник или по по прежнему наоборот? Какое будущее у него если он станет инвалидом? А может ты думаешь что героям и их семьям деньги не нужны и что они все слишком тупые и поэтому воюют за ура? Ты кричал что главное люди, а что ты сделал чтобы привлечь профессионалов, обьявил идиотскую мобилизацию пушечного мяса как в 41? Ты думаешь что американская гаубица 777 это пулемет максим Чапаева которую холоп Петька освоит за 3 нелели?
В таком случае желаю чтобы на твоем мпленьком тупом мозгу делал операцию трехнедельный доктор за ура.
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10.06.2022 01:20 Ответить
Ви здивуєтеся, але у митників найнижча зарплата серед державних службовців і завжди була нижча ніж у офіцера артилериста. Звісно він живе не за зарплату, але як це можно обрахувати та порівняти із нею???
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10.06.2022 09:21 Ответить
Все так,а це Що?"Ты думаешь что американская гаубица 777 это пулемет максим Чапаева которую холоп Петька освоит за 3 нелели?"Ти що вважаєш українців за Петьок чапаєвських?
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10.06.2022 02:10 Ответить
Не считаю. Украинец всегда найдёт повод чтобы поссорится с другим украинцем даже если при этом завалится общая цель. Вот это считаю.
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10.06.2022 23:39 Ответить
Коломойський на вихід! Нащо Україні третя сторона?
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10.06.2022 02:37 Ответить
"В суспільстві можуть бути тільки дві частини: ті, хто захищає нашу незалежність, і ті, хто працює, щоб забезпечити цей захист, - Зеленський "
А в той же час Зєлупа займається порятунком капіталів Путіна, та допомогає йому виходити з під американських санкцій.
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10.06.2022 02:57 Ответить
Ба більше, коли постане питання сплати репарацій і, як наслідок, конфіскацій росіянських грошей, всі ви дружньо відсмокчете у Фрідмана та й решти тримачів гаманця Путіна, бо ті гроші Путіна вже матимуть "українське" походження.
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10.06.2022 06:54 Ответить
Готовит нас к повышению налогов и сборов, а так же пошлин
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10.06.2022 06:27 Ответить
а все остальные кто ты попутал пора на пенсию...где бабки вова..порох ван лав
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10.06.2022 06:45 Ответить
прикол в том шо не взбунтуешься так как он ввел военное положение и теперь узурпатор типа пиночетты якуновича какой то..устали от него уже...пора на покой ..в квартал
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10.06.2022 06:47 Ответить
выходит все остальные 99 процентов не укры а так я его не смотрю месяца 2 и эти все селфи боты дрочеры запарили..кроме кима....украинцы и украинки.) не эфиопы ахахахх а не че шо чистокровных тут почти нет..из за ссср ...может граждане украины...олень..еще какая то моромойка свитолина изза бугра бабло собирать будет...
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10.06.2022 06:53 Ответить
Цей бородатий довпойоп не хоче оголосити прейскурант цін для рашистських олігархів по зняттю санкцій?!
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10.06.2022 08:01 Ответить
"Значит будут грабить"
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10.06.2022 08:40 Ответить
Є ще третя категорія - переселенці з Харкова,Сєвєродонецька,Краматорська, Слов'янська на "Лєксусах"," Мерсах", " Інфініті" та їм подібних "танках",які заполонили Полтаву,Дніпро,Кремінчуг,Кам'янське та інші міста.Які тупо жруть горілку,ржуть у дворах найнятих ними будинків та ПЛЮЮТЬ на допомогу в обороні країни.Що робити з цими невігласами?Припускаю,що чоловіки не зареєстровані як переселенці,бо треба ставати на військовий облік,а жіночки з дітками отримують допомогу від держави.
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10.06.2022 09:04 Ответить
Через 2-3 месяца Украина превратится в сплошную кровоточащую рану, если немедленно не перестроить экономику на военные рельсы. Но недомерку невдомек, что промедление в этом деле смерти подобно.
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10.06.2022 09:06 Ответить
Як має виглядати "військова економіка" в капіталістичній країні?
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10.06.2022 09:19 Ответить
Це було неминуче. Країна не може існувати у тому вигляді що був раніше. Оборонний сектор вимагає значних видатків. Державні підприємства вже давно перестали бути джерелом надходження коштів і навряд колись ним стануть, тому податки. Так як у Європі на усе і з усіх...
Несплата податків має стати кримінальним правопорушенням (не так як зараз з мільйонів), податкова має бути повністю переформатована.
Ну і потрібна альтернатива для суспільства. Бо як тільки люди починають платити податки (реально), у них виникає запитання, а за що я сплачую? Чому дороги лайно? Чому державна медицина лайно? Чому державна освіта лайно? Чому сектор адмінпослуг лайно? Чому я маю утримувати алкашню та трутнів?
З якоїсь суми потрібно дати можливість платити не у загальний казан, а за самого себе - за приватне медстрахування, приватну освіту для дітей і т.п. Звісно що дороги мають також стати платними.
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10.06.2022 09:18 Ответить
як заділо за шкурнячок... Бо українці чудово знають за що живуть. скільки мають платити податків і скільки реально сплачують. Це важко порахувати, але я сумніваюсь що держава збирає навіть 10% від того що має збирати. решту, наш любий нарід - від простого робітника що отримав зарплату у конверті до олігарха, тупо краде. Усвідомлення того, що так далі жити не можно викликає повне несприйняття суспільства. То як же ви збиралися будувати Європейську країну? Яких реформ ви чекали? Я так розумію для більшості реформа це коли митник та податківець буде закривати на вас очі, але задарма, не збираючи з вас свою частку?
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10.06.2022 09:27 Ответить
Власть делает все, чтобы вернуть в Украину защитников Мариуполя, процессом руководит Зеленский - мэр Мариуполя Вадим Бойченко. https://www.ostro.org/general/society/news/638505/
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10.06.2022 12:00 Ответить
Бойченко-мразь, просравшая оборону Мариуполя, сбежавшая из города и брехавшая жителям.
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27.10.2022 15:17 Ответить
--- А хто ж нас захистить на місцях -від отих третіх: вашого мерзенно---корумпованого кишла!Від приниження дурисвіток СОЦЖАХУ. свавілля суддів і завершуючи клерками Н/ пошти/ які НЕ пропускають звернень до " ГАРАНТА" . тобто .до вас... На Кіровоградщині очільник Лісота і вся його пропутінська підлота . яка засіла у Світловодську---цинічно знущаються над злидотою.../третій рік неможу отримати оту міраж--- субсидію /А на звернення і до вас.і на гар/лінію--- абсолютний "0"... / А ви так щиро обіцяли . пенсіонерам. перед виборми : ---Я хачу . чтобьі всем . кому за 70. вообще . освобождались от комунальньіх платежей ...Натомість мені вже 75. і я з глибочезної .штучно-- створеної вашими садистами---пройдисвітами БОРГОВОЇ ями--клоаки нічого НЕ бачу... І НЕ знаю . кого більше боятись : чи то путінських людожерів. чи то його підступних агентів/ ваших чинуш на високих посадових місцях / ?!?!?!
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10.06.2022 12:52 Ответить
"Тіньової економіки в Україні більше не буде як і Зеленського"
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10.06.2022 12:57 Ответить
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10.06.2022 13:05 Ответить
брехливая скотина!
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10.06.2022 15:29 Ответить
Ну наконец-то. Это ж должна была начаться война штоб Президент наконец принял решение покончить с теневой экономикой
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11.06.2022 09:58 Ответить
Тіньової економіки в Україні більше не буде, - Зеленський.
Джерело:
А ЩО ТАКЕ ?
НАДУМАВ ТІКАТИ З УКРАЇНИ ЗІ СВОЄЮ Зе ВЛАДОЮ ?
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11.06.2022 23:23 Ответить
 
 