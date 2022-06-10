Теневой экономики в Украине больше не будет, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины по итогам 106 суток войны с Россией.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Сейчас в Украине много дискуссий о том, какой должна быть экономическая политика государства и во время войны, и когда вернем мир. Хочу подчеркнуть одну деталь. Фундаментальную.
Мы уже должны привыкать к тому, что в обществе могут быть только две части: те, кто защищает нашу независимость и те, кто работает так, чтобы обеспечить эту защиту. И это не вопрос той или иной экономической доктрины, это не вопрос той или иной политической позиции. Мы просто не можем себе позволить, чтобы в стране оставалась теневая часть экономической жизни.
Если мы говорим о нормальной, стабильной и крепкой жизни общества, работе государства, о нашей обороне, то должны понимать: есть те, кто служит, и есть те, кто обеспечивает своей работой тех, кто служит. Следовательно, это официальная занятость. Это уплата налогов. Это максимальное расширение экономических возможностей в нашей стране на легальной почве. И это полная модернизация государственных институций", - подчеркнул Зеленский.
Все, кто работает в украинской политике, влияет на общественную дискуссию, должны осознать, что "теневого" в стране больше не будет", - подчеркнул Зеленский.
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@sasha_sotnik
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https://twitter.com/sasha_sotnik/status/1534922979649507328 5h
А можно узнать, что делает навальнист Иван Жданов в Украине? У него же "Крым - наш", и ничей больше. Или он в плане высадки десанта русскага мира и поддержки Невзорова с Овсянниковой? Ну, тогда понятно. Слава 95-му кварталу, чо.
А Безугла - "забезпечник"?
Де, врешті-решт, трибунали над тими, хто "проіпав" південь?
N.B. У Німеччині вже активно продається книга з промовами Зеленського, де автором вказаний він сам. Де прізвища спічрайтерів?
Слава ЗСУ!Тільки з їх допомогою ми зможемо повернутись до життя таа повиганяти до буцегаарні цих "працівників" ЗЕлених...
"Наші внутрішні ресурси щодо оптимізації видатків практично вичерпані. Єдиний спосіб - відновлення економіки, відновлення сплати податків. Податки мають сплачувати всі. Не йдеться про збільшення ставок податків чи про жорсткі умови їхньої сплати, ідеться про те, що бізнес має розділити справедливу вартість війни разом із державою", - сказав міністр, закликавши утриматися від "таких рішень" і повернути податковий режим, який діяв до 23 лютого. Джерело:
- розмінувати Чонгар і Перекоп;
- заблокувати у 10.02.22 виділення ЗСУ 50 млрд.;
- провалити оборонні закупівлі (зброя, шоломи, бронежилети);
- знищити і дискредитувати зовнішню розвідку (Вагнергейт);
- закрити в 2020 році ракетну програму "Вільха" і "Гром";
- посадити до вязниці бойових генералів(Марченка, Павловського);
- надати наказ на вiдвiд вiйськ з зони ООС на 10 км.;
- забрати з "передової" контрснайперські підрозділи.;
- заборонити в зоні ООС аеророзвідку;
- ігнорувати попередження розвідок США, НАТО про вторгнення РФ;
- за 3-и роки не збільшити грошове забеспення солдат ЗСУ
В таком случае желаю чтобы на твоем мпленьком тупом мозгу делал операцию трехнедельный доктор за ура.
А в той же час Зєлупа займається порятунком капіталів Путіна, та допомогає йому виходити з під американських санкцій.
Несплата податків має стати кримінальним правопорушенням (не так як зараз з мільйонів), податкова має бути повністю переформатована.
Ну і потрібна альтернатива для суспільства. Бо як тільки люди починають платити податки (реально), у них виникає запитання, а за що я сплачую? Чому дороги лайно? Чому державна медицина лайно? Чому державна освіта лайно? Чому сектор адмінпослуг лайно? Чому я маю утримувати алкашню та трутнів?
З якоїсь суми потрібно дати можливість платити не у загальний казан, а за самого себе - за приватне медстрахування, приватну освіту для дітей і т.п. Звісно що дороги мають також стати платними.
Джерело:
А ЩО ТАКЕ ?
НАДУМАВ ТІКАТИ З УКРАЇНИ ЗІ СВОЄЮ Зе ВЛАДОЮ ?