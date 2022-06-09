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Новости Война
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Зеленский обсудил с Макроном ситуацию на фронте и гарантии безопасности

зеленский,макрон

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер главы государства.

"Провел очередной телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Проинформировал о ситуации на фронте. Обсудили дальнейшую оборонную поддержку и работу над гарантиями безопасности. Отдельное внимание – пути Украины в ЕС, координируем шаги", - написал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20232) Франция (3493) Макрон Эмманюэль (1297)


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Топ комментарии
+10
Які безпекові гарантії? Війна в гарячій фазі, говорити потрібно про військову та фінансову допомогу.
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09.06.2022 23:54
+9
Та які там безпекові гарантії? Он США не дають далекобійних ракет,щоб не було ескалації з москалями.Що вже говорити тоді,за Францію.
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09.06.2022 23:55
+9
Ніяких гарантій не існує, вони лише на папері. Зелена сопля так цього і не зрозуміла.
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09.06.2022 23:57
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обговорив, салфеткою рота витер - рабоче місце убрав.
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09.06.2022 23:53 Ответить
"І попросив в черговий раз заглянути в дупу путлеру" - він просто не договарює.
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10.06.2022 00:09 Ответить
А в Бучу пригласил ?
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09.06.2022 23:53 Ответить
Які безпекові гарантії? Війна в гарячій фазі, говорити потрібно про військову та фінансову допомогу.
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09.06.2022 23:54 Ответить
Безпека наступить тільки коли Зеля піде у відставку. Тоді маємо шанс виграти цю війну.
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10.06.2022 12:24 Ответить
Та які там безпекові гарантії? Он США не дають далекобійних ракет,щоб не було ескалації з москалями.Що вже говорити тоді,за Францію.
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09.06.2022 23:55 Ответить
безпекові гарантії vs НАТО? - зелена маячня...
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09.06.2022 23:58 Ответить
я б витягнув з труни трампона і на кацапію відправив на перемовини.
і в них радість селебрейшон - і в нас казлом менше,,,
нема програвших.
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10.06.2022 00:04 Ответить
Ніяких гарантій не існує, вони лише на папері. Зелена сопля так цього і не зрозуміла.
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09.06.2022 23:57 Ответить
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09.06.2022 23:57 Ответить
зелені розмінувальники безоборонці...
вони самі в ****, шо Україна робить.
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10.06.2022 00:14 Ответить
Знову Зеленський марнує час! Який сенс розмовляти з хвойдами *****....
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10.06.2022 00:20 Ответить
Хай краще цим займається чим лізе до військових з порадами там чи роспорядженнями.
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10.06.2022 00:35 Ответить
едина безпекова гарашта вінтія - це знищення кацапсану в тому вигляді як він існує та вступ до НАТО. Все решта - маячня Зермака
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10.06.2022 00:21 Ответить
Сьомий пакет санкцій має в себе включати відключення телефоного звязку у рашистських агентв в ЄС І нато- фріців шольца,та жабоїда макрона,
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10.06.2022 00:28 Ответить
Отчитался перед куратором и уточнил дальнейшие действия для развала обороны
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10.06.2022 00:38 Ответить
И тут же Макрон созвонился с ****** , и все сдал.
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10.06.2022 00:55 Ответить
Знайшов з ким...маленькі "наполеончики", типу, щось "вирішують"
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10.06.2022 03:49 Ответить
Гарантии безопасности = переговоры о цене зрады переведенной на счет в Панаме. Порядочный человек, зная историю русских "гарантий," просто об этом не стал бы даже говорить, дорожа своей репутацией порядочного человека. И если переговорщик х***ла макрон говорит об этом с зелей - речь может быть только о сумме сребреников.
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10.06.2022 04:02 Ответить
У Путина лицо на данный момент из-за силикона и ботокса напоминает жопу. Поэтому эти два брата-акробата и любители глянуть в очко Путину постоянно путают. Пристраиваются сзади и ждут, когда запахнет миром.
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10.06.2022 06:22 Ответить
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10.06.2022 07:53 Ответить
внатуре у обезьяны морда путина на жопе!
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10.06.2022 11:02 Ответить
зелени больше нечего делать, как что-то обговаривать с жабоедом, проболтавшим 100 часов с педофилом путениным, заявив конце концов, что морду лица ботоскного надо сберечь... и зелень говорит, тратит время на этого говноступа...
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10.06.2022 06:30 Ответить
Зеля сильно просив Макрона щоб поговорив з Путлером щодо майбутніх перемовин та видачі ярлика йому на князювання Україною.
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10.06.2022 12:21 Ответить
гарантии безопасности для України буде усунення пісюаніста від посади.Це чмо спровокувало війну, і кожного дня шкодить Україні, навіть коли спить.
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10.06.2022 07:09 Ответить
 
 