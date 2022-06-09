Зеленский обсудил с Макроном ситуацию на фронте и гарантии безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер главы государства.
"Провел очередной телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Проинформировал о ситуации на фронте. Обсудили дальнейшую оборонную поддержку и работу над гарантиями безопасности. Отдельное внимание – пути Украины в ЕС, координируем шаги", - написал Зеленский.
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і в них радість селебрейшон - і в нас казлом менше,,,
нема програвших.
вони самі в ****, шо Україна робить.