Зеленский обсудил с Макроном ситуацию на фронте и гарантии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер главы государства.

"Провел очередной телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Проинформировал о ситуации на фронте. Обсудили дальнейшую оборонную поддержку и работу над гарантиями безопасности. Отдельное внимание – пути Украины в ЕС, координируем шаги", - написал Зеленский.

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