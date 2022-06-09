Зеленський обговорив з Макроном ситуацію на фронті і безпекові гарантії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер глави держави.

"Провів чергову телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Поінформував про ситуацію на фронті. Обговорили подальшу оборонну підтримку та роботу над безпековими гарантіями. Окрема увага – шляху України до ЄС, координуємо кроки", - написав Зеленський.

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