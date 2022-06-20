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ВСУ ударили по "вышкам Бойко". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бойка,вишки

ВСУ нанесли ракетный удар по буровым вышкам "Петр Годованец" и "Украина", которые в 2014 году захватили российские оккупанты.

Об этом заявил руководитель оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня утром украинские войска нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза", спасены 5 человек, 3 из них ранены, поиски продолжаются", - говорится в сообщении.

Ранее об ударе сообщил нардеп Алексей Гончаренко: "Ракетный удар по вышкам немного помешал газодобыче в украинском Черном Море со стороны россиян".

Как известно, в 2014 году буровые установки и другое имущество украинской государственной компании "Черноморнефтегаз" были захвачены Россией во время оккупации Крыма.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+187
Наконец-то! Жаль, что не пострадал сам урод Бойко. Его рыговская морда заслужила минимум кирпич
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20.06.2022 13:12
+165
вышка для бойко
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20.06.2022 13:22
+91
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20.06.2022 13:19
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Страница 3 из 3
Попередньо запланований удар був нанесений високоточною зброєю НАТО в рамках програми утилізації майна України, у якого збіг термін використання. цивільні громадяни України при цьому не постраждали. робота в цьому напрямі продовжується...
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20.06.2022 17:59 Ответить
Погуляй ще трохи *******,наші хлопці скоро і до тебе доберуться!!!
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20.06.2022 18:34 Ответить
Вогню! Вогню!! Всесвітнього буяння..! (с)
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20.06.2022 18:35 Ответить
Химко, - огня! (с)

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20.06.2022 18:50 Ответить
«Хімка! Підігрівай шампанське!» (с)
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20.06.2022 22:42 Ответить
- Хімка! Хімка!
- Га?
- Не гавкай!
- Я не гавкаю, а гакаю!
- Мовчи!
- Мовчу!
- Мовчи!
- Мовчу!
- Мовчи, дура!

https://www.youtube.com/watch?v=XmXpSaZy3TY
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20.06.2022 23:09 Ответить
Шедевр!
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20.06.2022 23:52 Ответить
СЛАВА ВСУ!
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20.06.2022 18:48 Ответить
тепер треба ракетою і по бойку теж.
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20.06.2022 20:29 Ответить
Для бойка теперь списана завышенная цена их закупки?
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20.06.2022 20:33 Ответить
Зато Бойко Радуется....
И документы по дерибану выше в Крыму....
А теперь и концы в воду....
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20.06.2022 20:36 Ответить
А коли самого Бойка вдарять молотком по голові? А взагалі непогано так при сивочолому гетьмані цей Бойко став невинним ні в чому, такий собі алкоголік - депутат ((:
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20.06.2022 21:10 Ответить
Ліпше розскажи, яким він став при "найвидатнішому янелохі" та хто за руку привів сарану в Україну разом з медведчуком та рабіновичем... Та не забудь розповісти чиї підлеглі масово здають кацапам города й села ...
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21.06.2022 07:00 Ответить
Пороха ненавидять однаково сильно зебіли і кацапи. Ти чий будеш?
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21.06.2022 07:07 Ответить
Наступним має бути Севастополь.
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20.06.2022 21:31 Ответить
те, що наша Армія зруйнувала "вишки Бойка", інакше як перемогою не назвеш...
бо головна цінність цих платформ для рашкі полягала зовсім не у видобутку газу... їхня основна функція - місце базування російського військового електронного обладнання, радарних комплексів та ППО...також звідти, як із бази, здійснював свою диверсійну діяльність спецназ морської піхоти рф... та ще крім того, їхні радарний та магнітний "засвіт" прикривали кораблі чф рф..
тож синхронне ураження вишок разом із ударом по острову Зміїний - це потужна заявка України на відкидання російських воєнно-морських хотєлок від наших територіальних вод.
і якщо ми відбиваємо Херсонську область та отримаємо необхідну далекобійну зброю, то матимемо неймовірні шанси добити до Севастопольської бухти, так і порушити саме питання існування чорноморського флоту фр на досяжній для наших пострілів відстані...

дай Боже, щоб усе вдалося! ( а не примарилося))
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20.06.2022 21:34 Ответить
Ви бували в Криму взимку? Без газу там буде каторга - вологий льодяний вітер вбиває все живе. Кожну клітину організму трусить... Без тепла не повоюєш і армії окупантів буде взимку дуже незатишно, що вплине на боєготовність. А якщо ще знищити міст з електрокабелем і дві електростанції то взагалі в Криму наступить апокаліпсис. Казали ж дебілам що Крим це пастка!
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20.06.2022 22:38 Ответить
Кримськім землетрусам на всі перелічені Вами "апокаліпсиси" щиро начхати...
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20.06.2022 22:43 Ответить
Я думал посмотреть видео горящей русни, а там чорт вещает. Предупреждать надо.
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20.06.2022 21:54 Ответить
Что обсуждаете? Информацию от Гоблина?! Явно провокация. Кацапы уже вовсю обстреливают типа в отместку всю оставшуюся береговую инфраструктуру и все вышли в сторону Одессы...
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20.06.2022 22:02 Ответить
а можно еще такую же новость, но про мост?🙏
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20.06.2022 22:35 Ответить
Не розумію. Ці вишки бажано було повернути цілими разом з Кримом. Може на платформах були системи ППО?
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20.06.2022 22:40 Ответить
так, зараз є стаття в цензо нет , там розповідають чому. рашисти з них військові бази зробили та радіолокацію встановили на вишках. Там 130 рашистів військових перебувало
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20.06.2022 22:52 Ответить
Яке, на..х.єр відео - всі чекали, що покажуть, як влучили і як горить, а не слухати і видіти цю пику зрадницьку.
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20.06.2022 22:53 Ответить
є стаття в цензо нет , там розповідають чому. рашисти з них військові бази зробили та радіолокацію встановили на вишках. Там 130 рашистів військових перебувало

https://biz.censor.net/resonance/3349111/yak_rosiya_vykorystovuye_vyshky_boyika
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20.06.2022 22:55 Ответить
Анекдот : є така теорія (конспірологія), що коли совок розвалився, американці передбачаючи ситуацію із захопленням (здачею) Криму, десь біля його берегів під водою заклали ядерну бомбу (міну). Якщо вона рвоне, то з огляду на те, що Чорне море по суті є, як би бочка з порохом (тільки замість пороху - сірководень) - ну коротше, кердик буде нормальний. Крим - може бути лише українським. Але кацапам він не дістанеться.
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21.06.2022 00:05 Ответить
ГОБЛИНУ - ШВАБРУ В ЖОПУ!!!
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21.06.2022 00:16 Ответить
А шо гоблину не понравилось, что их начали *издить ВСУ? Ты ******** гнойный готовся, то ли ещё будет. Будешь ты падло мразотное убегать из Украинского Крыма так , что губы за уши будут заворачиваться. А лучше будет, чтобы тебя Крымские татары поймали и сделали тебе то, чего ты за всё, что ты, редкостной души ********, для них и Украны сделал. Догадайся из трёх раз, чего тебя удостоят.
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21.06.2022 04:50 Ответить
девуглеводнізація *********! ХАХАХАХАХ!!!
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21.06.2022 06:28 Ответить
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