ВСУ ударили по "вышкам Бойко". ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
ВСУ нанесли ракетный удар по буровым вышкам "Петр Годованец" и "Украина", которые в 2014 году захватили российские оккупанты.
Об этом заявил руководитель оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Сегодня утром украинские войска нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза", спасены 5 человек, 3 из них ранены, поиски продолжаются", - говорится в сообщении.
Ранее об ударе сообщил нардеп Алексей Гончаренко: "Ракетный удар по вышкам немного помешал газодобыче в украинском Черном Море со стороны россиян".
Как известно, в 2014 году буровые установки и другое имущество украинской государственной компании "Черноморнефтегаз" были захвачены Россией во время оккупации Крыма.
Пожалуйста, подождите...
- Га?
- Не гавкай!
- Я не гавкаю, а гакаю!
- Мовчи!
- Мовчу!
- Мовчи!
- Мовчу!
- Мовчи, дура!
https://www.youtube.com/watch?v=XmXpSaZy3TY
И документы по дерибану выше в Крыму....
А теперь и концы в воду....
бо головна цінність цих платформ для рашкі полягала зовсім не у видобутку газу... їхня основна функція - місце базування російського військового електронного обладнання, радарних комплексів та ППО...також звідти, як із бази, здійснював свою диверсійну діяльність спецназ морської піхоти рф... та ще крім того, їхні радарний та магнітний "засвіт" прикривали кораблі чф рф..
тож синхронне ураження вишок разом із ударом по острову Зміїний - це потужна заявка України на відкидання російських воєнно-морських хотєлок від наших територіальних вод.
і якщо ми відбиваємо Херсонську область та отримаємо необхідну далекобійну зброю, то матимемо неймовірні шанси добити до Севастопольської бухти, так і порушити саме питання існування чорноморського флоту фр на досяжній для наших пострілів відстані...
дай Боже, щоб усе вдалося! ( а не примарилося))
https://biz.censor.net/resonance/3349111/yak_rosiya_vykorystovuye_vyshky_boyika