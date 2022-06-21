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ЗСУ вдарили по "вишках Бойка". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗСУ завдали ракетного удару по бурових вишках "Петро Годованець" і "Україна", які 2014 року захопили російські окупанти.

Про це заявив керівник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Сьогодні вранці українські війська завдали удару по бурових платформах "Чорноморнафтогазу", врятовано 5 людей, 3 з них поранено, пошуки продовжуються", - йдеться в повідомленні.

Раніше про удар повідомив нардеп Олексій Гончаренко: "Ракетний удар по вишках трішки завадив газовидобуванню в українському Чорному Морі зі сторони росіян".

Як відомо, у 2014 році бурові установки та інше майно української державної компанії "Чорноморнафтогаз" було захоплено Росією під час окупації Криму.

Також читайте: ЗСУ успішно проводять контратаки на Херсонщині та Запоріжжі, - Інститут вивчення війни

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+187
Наконец-то! Жаль, что не пострадал сам урод Бойко. Его рыговская морда заслужила минимум кирпич
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20.06.2022 13:12
+165
вышка для бойко
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20.06.2022 13:22
+91
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20.06.2022 13:19
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Попередньо запланований удар був нанесений високоточною зброєю НАТО в рамках програми утилізації майна України, у якого збіг термін використання. цивільні громадяни України при цьому не постраждали. робота в цьому напрямі продовжується...
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20.06.2022 17:59 Відповісти
Погуляй ще трохи *******,наші хлопці скоро і до тебе доберуться!!!
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20.06.2022 18:34 Відповісти
Вогню! Вогню!! Всесвітнього буяння..! (с)
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20.06.2022 18:35 Відповісти
Химко, - огня! (с)

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20.06.2022 18:50 Відповісти
«Хімка! Підігрівай шампанське!» (с)
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20.06.2022 22:42 Відповісти
- Хімка! Хімка!
- Га?
- Не гавкай!
- Я не гавкаю, а гакаю!
- Мовчи!
- Мовчу!
- Мовчи!
- Мовчу!
- Мовчи, дура!

https://www.youtube.com/watch?v=XmXpSaZy3TY
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20.06.2022 23:09 Відповісти
Шедевр!
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20.06.2022 23:52 Відповісти
СЛАВА ВСУ!
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20.06.2022 18:48 Відповісти
тепер треба ракетою і по бойку теж.
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20.06.2022 20:29 Відповісти
Для бойка теперь списана завышенная цена их закупки?
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20.06.2022 20:33 Відповісти
Зато Бойко Радуется....
И документы по дерибану выше в Крыму....
А теперь и концы в воду....
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20.06.2022 20:36 Відповісти
А коли самого Бойка вдарять молотком по голові? А взагалі непогано так при сивочолому гетьмані цей Бойко став невинним ні в чому, такий собі алкоголік - депутат ((:
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20.06.2022 21:10 Відповісти
Ліпше розскажи, яким він став при "найвидатнішому янелохі" та хто за руку привів сарану в Україну разом з медведчуком та рабіновичем... Та не забудь розповісти чиї підлеглі масово здають кацапам города й села ...
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21.06.2022 07:00 Відповісти
Пороха ненавидять однаково сильно зебіли і кацапи. Ти чий будеш?
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21.06.2022 07:07 Відповісти
Наступним має бути Севастополь.
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20.06.2022 21:31 Відповісти
те, що наша Армія зруйнувала "вишки Бойка", інакше як перемогою не назвеш...
бо головна цінність цих платформ для рашкі полягала зовсім не у видобутку газу... їхня основна функція - місце базування російського військового електронного обладнання, радарних комплексів та ППО...також звідти, як із бази, здійснював свою диверсійну діяльність спецназ морської піхоти рф... та ще крім того, їхні радарний та магнітний "засвіт" прикривали кораблі чф рф..
тож синхронне ураження вишок разом із ударом по острову Зміїний - це потужна заявка України на відкидання російських воєнно-морських хотєлок від наших територіальних вод.
і якщо ми відбиваємо Херсонську область та отримаємо необхідну далекобійну зброю, то матимемо неймовірні шанси добити до Севастопольської бухти, так і порушити саме питання існування чорноморського флоту фр на досяжній для наших пострілів відстані...

дай Боже, щоб усе вдалося! ( а не примарилося))
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20.06.2022 21:34 Відповісти
Ви бували в Криму взимку? Без газу там буде каторга - вологий льодяний вітер вбиває все живе. Кожну клітину організму трусить... Без тепла не повоюєш і армії окупантів буде взимку дуже незатишно, що вплине на боєготовність. А якщо ще знищити міст з електрокабелем і дві електростанції то взагалі в Криму наступить апокаліпсис. Казали ж дебілам що Крим це пастка!
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20.06.2022 22:38 Відповісти
Кримськім землетрусам на всі перелічені Вами "апокаліпсиси" щиро начхати...
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20.06.2022 22:43 Відповісти
Я думал посмотреть видео горящей русни, а там чорт вещает. Предупреждать надо.
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20.06.2022 21:54 Відповісти
Что обсуждаете? Информацию от Гоблина?! Явно провокация. Кацапы уже вовсю обстреливают типа в отместку всю оставшуюся береговую инфраструктуру и все вышли в сторону Одессы...
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20.06.2022 22:02 Відповісти
а можно еще такую же новость, но про мост?🙏
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20.06.2022 22:35 Відповісти
Не розумію. Ці вишки бажано було повернути цілими разом з Кримом. Може на платформах були системи ППО?
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20.06.2022 22:40 Відповісти
так, зараз є стаття в цензо нет , там розповідають чому. рашисти з них військові бази зробили та радіолокацію встановили на вишках. Там 130 рашистів військових перебувало
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20.06.2022 22:52 Відповісти
Яке, на..х.єр відео - всі чекали, що покажуть, як влучили і як горить, а не слухати і видіти цю пику зрадницьку.
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20.06.2022 22:53 Відповісти
є стаття в цензо нет , там розповідають чому. рашисти з них військові бази зробили та радіолокацію встановили на вишках. Там 130 рашистів військових перебувало

https://biz.censor.net/resonance/3349111/yak_rosiya_vykorystovuye_vyshky_boyika
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20.06.2022 22:55 Відповісти
Анекдот : є така теорія (конспірологія), що коли совок розвалився, американці передбачаючи ситуацію із захопленням (здачею) Криму, десь біля його берегів під водою заклали ядерну бомбу (міну). Якщо вона рвоне, то з огляду на те, що Чорне море по суті є, як би бочка з порохом (тільки замість пороху - сірководень) - ну коротше, кердик буде нормальний. Крим - може бути лише українським. Але кацапам він не дістанеться.
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21.06.2022 00:05 Відповісти
ГОБЛИНУ - ШВАБРУ В ЖОПУ!!!
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21.06.2022 00:16 Відповісти
А шо гоблину не понравилось, что их начали *издить ВСУ? Ты ******** гнойный готовся, то ли ещё будет. Будешь ты падло мразотное убегать из Украинского Крыма так , что губы за уши будут заворачиваться. А лучше будет, чтобы тебя Крымские татары поймали и сделали тебе то, чего ты за всё, что ты, редкостной души ********, для них и Украны сделал. Догадайся из трёх раз, чего тебя удостоят.
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21.06.2022 04:50 Відповісти
девуглеводнізація *********! ХАХАХАХАХ!!!
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21.06.2022 06:28 Відповісти
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