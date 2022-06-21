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ЗСУ вдарили по "вишках Бойка". ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
ЗСУ завдали ракетного удару по бурових вишках "Петро Годованець" і "Україна", які 2014 року захопили російські окупанти.
Про це заявив керівник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"Сьогодні вранці українські війська завдали удару по бурових платформах "Чорноморнафтогазу", врятовано 5 людей, 3 з них поранено, пошуки продовжуються", - йдеться в повідомленні.
Раніше про удар повідомив нардеп Олексій Гончаренко: "Ракетний удар по вишках трішки завадив газовидобуванню в українському Чорному Морі зі сторони росіян".
Як відомо, у 2014 році бурові установки та інше майно української державної компанії "Чорноморнафтогаз" було захоплено Росією під час окупації Криму.
Топ коментарі
+187 Andrew86
показати весь коментар20.06.2022 13:12
+165 Диды Выпивали
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+91 Олександр Дніпро
показати весь коментар20.06.2022 13:19
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- Га?
- Не гавкай!
- Я не гавкаю, а гакаю!
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- Мовчу!
- Мовчи!
- Мовчу!
- Мовчи, дура!
https://www.youtube.com/watch?v=XmXpSaZy3TY
И документы по дерибану выше в Крыму....
А теперь и концы в воду....
бо головна цінність цих платформ для рашкі полягала зовсім не у видобутку газу... їхня основна функція - місце базування російського військового електронного обладнання, радарних комплексів та ППО...також звідти, як із бази, здійснював свою диверсійну діяльність спецназ морської піхоти рф... та ще крім того, їхні радарний та магнітний "засвіт" прикривали кораблі чф рф..
тож синхронне ураження вишок разом із ударом по острову Зміїний - це потужна заявка України на відкидання російських воєнно-морських хотєлок від наших територіальних вод.
і якщо ми відбиваємо Херсонську область та отримаємо необхідну далекобійну зброю, то матимемо неймовірні шанси добити до Севастопольської бухти, так і порушити саме питання існування чорноморського флоту фр на досяжній для наших пострілів відстані...
дай Боже, щоб усе вдалося! ( а не примарилося))
https://biz.censor.net/resonance/3349111/yak_rosiya_vykorystovuye_vyshky_boyika