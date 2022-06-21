ЗСУ вдарили по "вишках Бойка". ВIДЕО

ЗСУ завдали ракетного удару по бурових вишках "Петро Годованець" і "Україна", які 2014 року захопили російські окупанти.

Про це заявив керівник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Сьогодні вранці українські війська завдали удару по бурових платформах "Чорноморнафтогазу", врятовано 5 людей, 3 з них поранено, пошуки продовжуються", - йдеться в повідомленні.

Раніше про удар повідомив нардеп Олексій Гончаренко: "Ракетний удар по вишках трішки завадив газовидобуванню в українському Чорному Морі зі сторони росіян".

Як відомо, у 2014 році бурові установки та інше майно української державної компанії "Чорноморнафтогаз" було захоплено Росією під час окупації Криму.

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