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"Книга палачей украинского народа": в Украине создали базу российских военных преступников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

книга,катів,кати

Составители книги приглашают граждан, пострадавших от российских оккупантов, давать показания о совершенных захватчиками военных преступлениях против мирных жителей Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.

"Совершение военных преступлений против Украины представители России начали 24 февраля 2022 года. Согласно данным Генерального прокурора Украины, сейчас расследуют более 1700 дел о военных преступлениях РФ. Зафиксированы многочисленные случаи разрушений жилищной инфраструктуры, убийства мирных жителей и мародерства со стороны российских военных на временно захваченной украинской территории", - говорится в сообщении.

Смотрите: Украинский расчет болгарского СПГ-9 "Warrior" уничтожает российских оккупантов. ВИДЕО

Проект "Книга палачей украинского народа" собирает доказательства преступлений и информацию о тех, кто их совершил. Сайт содержит подробную и верифицированную информацию. Здесь будет каждый, кто причастен к преступлениям против украинского народа.
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це все кати України
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20.06.2022 13:58 Ответить
Кравчук,чучма,янек,ермак,буканов и т.д.
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20.06.2022 15:04 Ответить
А боневтік хто, захисник?
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20.06.2022 20:07 Ответить
Треба окрему графу (Ліквідовані рашисти) завести. Дуже цікаво як швидко туди попаде шарік.
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20.06.2022 14:06 Ответить
Українському моссаду до виконання.
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20.06.2022 14:09 Ответить
№ 1 ПУТЛЕР *****, Патрушев, + …………80%рашистов поддержавших ГЕНОЦИД украинцев
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20.06.2022 14:21 Ответить
Мабуть до книги "Перемог і досягнень" я не доживу.
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20.06.2022 15:34 Ответить
 
 