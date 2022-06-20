Спикер Госдумы РФ Володин полетел к Лукашенко

Делегация российской Госдумы прибыла с рабочим визитом в Беларусь. Возглавляет делегацию глава Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы России, передает Цензор.НЕТ.

В Минске Володин собирается провести заседание 62-й сессии парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Напомним, ранее Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил о создании оперативного командования для войск на границе с Украиной, о покупке российских С-400 и "Искандеров", а также о создании "народного ополчения".

В Беларуси на границе с Украиной собирают плановые учения с военкоматами с 22 июня по 1 июля.

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15 июня президент Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего по поводу возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси, на котором поручил провести проверку готовности в четырех областях.