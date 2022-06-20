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Новости За рубежом
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Беларусь (7527) Россия (91316) Володин (71)

Спикер Госдумы РФ Володин полетел к Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

володін

Делегация российской Госдумы прибыла с рабочим визитом в Беларусь. Возглавляет делегацию глава Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы России, передает Цензор.НЕТ.

В Минске Володин собирается провести заседание 62-й сессии парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Напомним, ранее Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил о создании оперативного командования для войск на границе с Украиной, о покупке российских С-400 и "Искандеров", а также о создании "народного ополчения".

В Беларуси на границе с Украиной собирают плановые учения с военкоматами с 22 июня по 1 июля.

Читайте также: На Украину нападать не собираемся, - заместитель министра обороны Беларуси Жук

15 июня президент Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего по поводу возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси, на котором поручил провести проверку готовности в четырех областях.
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Топ комментарии
+19
зажимать луке яйки в двери, чтоб склонить таки к прямому и явному нападению...
ибо русня уже подизносилась... а белорашка тихобздит...
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20.06.2022 13:58
+17
Лайно до лайна по лайно...
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20.06.2022 13:57
+11
Бульбофюреру лучше с Володиным наедине не оставаться. Володин может принудить к совокуплению.
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20.06.2022 14:01
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20.06.2022 13:57 Ответить
Путлєр капут.
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20.06.2022 13:58 Ответить
зажимать луке яйки в двери, чтоб склонить таки к прямому и явному нападению...
ибо русня уже подизносилась... а белорашка тихобздит...
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20.06.2022 13:58 Ответить
Пропетляє, йому не вперше. Здається мені, він хоче дочекатися, коли ***** зкарачуниться, а потім очолити те, що поки називається Союзное государство, а з ним на чолі стало б дійсно единою державою. Якщо подивитися на результати виборів до Госдури, особливо в плані явки, то стане зрозуміло, що теперішня влада там популярністю не користується. А Бульбофюрер з його колхозним ладом - те, за чим вони ностальгують. А те, що він сторонній, так їм не вперше - то татари їми правили, то німці, то грузин. Вийде у нього, чи ні - подивимось. Там є й інші претенденти.
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20.06.2022 14:20 Ответить
Лука склизька курва і яйки у нього склизькі -

Вовадін його згвалтує
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20.06.2022 15:42 Ответить
"А может это любовь?" (С)
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20.06.2022 13:59 Ответить
стопудов
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20.06.2022 14:02 Ответить
будет прибалтывать бульбофюрера
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20.06.2022 14:00 Ответить
Бульбофюреру лучше с Володиным наедине не оставаться. Володин может принудить к совокуплению.
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20.06.2022 14:01 Ответить
будет нагибать
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20.06.2022 14:04 Ответить
Козыри?
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20.06.2022 14:04 Ответить
Дешевые энергоносители пообещает....
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20.06.2022 14:08 Ответить
"Володін жополиз" полетів "гасить пожежу" після заяви Луки про повернення до моніторингу програми скорочення озброєнь!
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20.06.2022 14:09 Ответить
а теперь володькин будет бульбохуйла пэрэтрахивать ))
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20.06.2022 14:13 Ответить
той голубий володін,то не та людина шо бульбофюреру може щось наказати.
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20.06.2022 14:14 Ответить
валодя дамі за два..максімум трі дня Кієв вазьмьом
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20.06.2022 14:16 Ответить
Мабуть начуває себе майбутнім президентом залесья.
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20.06.2022 14:21 Ответить
Особисто буде наступом керувати?
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20.06.2022 14:23 Ответить
Я думаю, що після відмови Токаєва на форумі, говорящя голова х*ла приїхала за підтвердженням вассальства з боку РБ.
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20.06.2022 15:12 Ответить
Шо ***** здохло ?
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20.06.2022 16:21 Ответить
Тримаємо кулаки
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20.06.2022 18:20 Ответить
Посміховисько просто
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20.06.2022 17:47 Ответить
 
 