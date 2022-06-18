На Украину нападать не собираемся, - замминистра обороны Беларуси Жук

Заместитель министра обороны Беларуси Андрей Жук уверяет, что его страна "воевать ни с кем не собирается" и вроде бы "нападать ни на кого" не планирует.

Слова Жука цитирует белорусское издание "Зеркало", сообщает Цензор.НЕТ.

"Могу вас успокоить: не надо искать никакие бомбоубежища, наша страна не собирается воевать, мы готовы защитить свое государство, но воевать ни с кем мы не собираемся. Ни на кого нападать и так далее", - сказал Жук.

На уточнение по поводу проверок Минобороны и создания Южного оперативного командования, Жук ответил: "Можете не переживать. Все нормально, государство развивается, государство живет мирной жизнью. Вооруженные силы готовы и способны его защитить, в случае необходимости".

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