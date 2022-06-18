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На Украину нападать не собираемся, - замминистра обороны Беларуси Жук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

білорусь

Заместитель министра обороны Беларуси Андрей Жук уверяет, что его страна "воевать ни с кем не собирается" и вроде бы "нападать ни на кого" не планирует.

Слова Жука цитирует белорусское издание "Зеркало", сообщает Цензор.НЕТ.

"Могу вас успокоить: не надо искать никакие бомбоубежища, наша страна не собирается воевать, мы готовы защитить свое государство, но воевать ни с кем мы не собираемся. Ни на кого нападать и так далее", - сказал Жук.

На уточнение по поводу проверок Минобороны и создания Южного оперативного командования, Жук ответил: "Можете не переживать. Все нормально, государство развивается, государство живет мирной жизнью. Вооруженные силы готовы и способны его защитить, в случае необходимости".

Читайте: На территории Беларуси сегодня нет войск для такого наступления, как 24 февраля, - Данилов
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Топ комментарии
+90
Фактично вже напали.
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18.06.2022 17:29
+68
Тихановська:

- Незважаючи на те, що Олександр Лукашенко надав ЗС РФ територію для запуску ракет та розміщення військової техніки, білоруси "вкотре показали свою мужність".

Українці:

- МУЖНІСТЬ білорусів була в тому, що вони, бачачи, як ми пи..димо рашистів, вчасно ОБІСРАЛИСЬ.
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18.06.2022 17:44
+57
..."не з"їзжайте", ви вже напали і відповідатимете разом з хйлом
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18.06.2022 17:31
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Бульбопомойке верить себя не уважать.
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18.06.2022 22:25 Ответить
так чего же вы боитесь таракана усатого засуньте ему в очко полуось от белаза,раскалённую,поглубже и пускай он к окурку с криками:"рятуй семимесячный голову колгоспа от неминуемого поноса.
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18.06.2022 22:31 Ответить
Лукашенко прекрасно понимает,что как только хоть один военный зайдёт на нашу территорию,ЗСУ моментально уничтожит Мозырский НПЗ,поэтому никогда не отдаст прика
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18.06.2022 22:46 Ответить
Так он прямо все раскажет. Путин вон тоже говорил, что не собирается нападать...
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18.06.2022 23:47 Ответить
это наверное после того как кацапстан страной-террористом хотели признать. а то Хйлу и кремлядям в общем-то по-барабану, все равно скоро в рай, а если под раздачу Беларусь кинут, те уже не всплывут впоследствии. хотя ничего это не меняет.
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19.06.2022 01:03 Ответить
десь це вже було ...
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19.06.2022 07:44 Ответить
Если бульбаши сказали что не будут нападать, жди бедьІ. Они такие же как и кацапьІ подльІе и конченньІе.
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19.06.2022 08:38 Ответить
Вже таке чули від рашки, за кілька днів до нападу. Влаштують провокацію скоріш за все.
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19.06.2022 08:39 Ответить
Ну так... Чекаєте наказу
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19.06.2022 09:48 Ответить
Не нападе? Ой, що - правда? Ну, я вже повірив.
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19.06.2022 16:46 Ответить
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