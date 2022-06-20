УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12929 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
11 545 23
Білорусь (5972) Росія (47279) Володін (78)

Спікер Держдуми РФ Володін полетів до Лукашенка

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

володін

Делегація російської Держдуми прибула із робочим візитом до Республіки Білорусь. Очолює делегацію голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Держдуми Росії, інформує Цензор.НЕТ.

В Мінську Володін збирається провести засідання шістдесят другої сесії парламентських зборів Союзу Білорусі та Росії.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив про створення оперативного командування для військ на кордоні з Україною, про купівлю російських С-400 та "Іскандерів" і про створення "народного ополчення".

У Білорусі на кордоні з Україною збирають планові навчання з військкоматами з 22 червня по 1 липня.

Також читайте: На Україну нападати не збираємося, - заступник міністра оборони Білорусі Жук

15 червня президент Володимир Зеленський зібрав засідання ставки головнокомандувача щодо можливої загрози нового вторгнення з боку Білорусі, на якому доручив провести перевірку готовності у чотирьох областях.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+19
зажимать луке яйки в двери, чтоб склонить таки к прямому и явному нападению...
ибо русня уже подизносилась... а белорашка тихобздит...
показати весь коментар
20.06.2022 13:58
+17
Лайно до лайна по лайно...
показати весь коментар
20.06.2022 13:57
+11
Бульбофюреру лучше с Володиным наедине не оставаться. Володин может принудить к совокуплению.
показати весь коментар
20.06.2022 14:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лайно до лайна по лайно...
показати весь коментар
20.06.2022 13:57 Відповісти
Путлєр капут.
показати весь коментар
20.06.2022 13:58 Відповісти
зажимать луке яйки в двери, чтоб склонить таки к прямому и явному нападению...
ибо русня уже подизносилась... а белорашка тихобздит...
показати весь коментар
20.06.2022 13:58 Відповісти
Пропетляє, йому не вперше. Здається мені, він хоче дочекатися, коли ***** зкарачуниться, а потім очолити те, що поки називається Союзное государство, а з ним на чолі стало б дійсно единою державою. Якщо подивитися на результати виборів до Госдури, особливо в плані явки, то стане зрозуміло, що теперішня влада там популярністю не користується. А Бульбофюрер з його колхозним ладом - те, за чим вони ностальгують. А те, що він сторонній, так їм не вперше - то татари їми правили, то німці, то грузин. Вийде у нього, чи ні - подивимось. Там є й інші претенденти.
показати весь коментар
20.06.2022 14:20 Відповісти
Лука склизька курва і яйки у нього склизькі -

Вовадін його згвалтує
показати весь коментар
20.06.2022 15:42 Відповісти
"А может это любовь?" (С)
показати весь коментар
20.06.2022 13:59 Відповісти
стопудов
показати весь коментар
20.06.2022 14:02 Відповісти
будет прибалтывать бульбофюрера
показати весь коментар
20.06.2022 14:00 Відповісти
Бульбофюреру лучше с Володиным наедине не оставаться. Володин может принудить к совокуплению.
показати весь коментар
20.06.2022 14:01 Відповісти
будет нагибать
показати весь коментар
20.06.2022 14:04 Відповісти
Козыри?
показати весь коментар
20.06.2022 14:04 Відповісти
Дешевые энергоносители пообещает....
показати весь коментар
20.06.2022 14:08 Відповісти
"Володін жополиз" полетів "гасить пожежу" після заяви Луки про повернення до моніторингу програми скорочення озброєнь!
показати весь коментар
20.06.2022 14:09 Відповісти
а теперь володькин будет бульбохуйла пэрэтрахивать ))
показати весь коментар
20.06.2022 14:13 Відповісти
той голубий володін,то не та людина шо бульбофюреру може щось наказати.
показати весь коментар
20.06.2022 14:14 Відповісти
валодя дамі за два..максімум трі дня Кієв вазьмьом
показати весь коментар
20.06.2022 14:16 Відповісти
Мабуть начуває себе майбутнім президентом залесья.
показати весь коментар
20.06.2022 14:21 Відповісти
Особисто буде наступом керувати?
показати весь коментар
20.06.2022 14:23 Відповісти
Я думаю, що після відмови Токаєва на форумі, говорящя голова х*ла приїхала за підтвердженням вассальства з боку РБ.
показати весь коментар
20.06.2022 15:12 Відповісти
Шо ***** здохло ?
показати весь коментар
20.06.2022 16:21 Відповісти
Тримаємо кулаки
показати весь коментар
20.06.2022 18:20 Відповісти
Посміховисько просто
показати весь коментар
20.06.2022 17:47 Відповісти
 
 