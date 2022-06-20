Спікер Держдуми РФ Володін полетів до Лукашенка
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Делегація російської Держдуми прибула із робочим візитом до Республіки Білорусь. Очолює делегацію голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Держдуми Росії, інформує Цензор.НЕТ.
В Мінську Володін збирається провести засідання шістдесят другої сесії парламентських зборів Союзу Білорусі та Росії.
Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив про створення оперативного командування для військ на кордоні з Україною, про купівлю російських С-400 та "Іскандерів" і про створення "народного ополчення".
У Білорусі на кордоні з Україною збирають планові навчання з військкоматами з 22 червня по 1 липня.
15 червня президент Володимир Зеленський зібрав засідання ставки головнокомандувача щодо можливої загрози нового вторгнення з боку Білорусі, на якому доручив провести перевірку готовності у чотирьох областях.
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ибо русня уже подизносилась... а белорашка тихобздит...
Вовадін його згвалтує