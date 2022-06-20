Спікер Держдуми РФ Володін полетів до Лукашенка

Делегація російської Держдуми прибула із робочим візитом до Республіки Білорусь. Очолює делегацію голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Держдуми Росії, інформує Цензор.НЕТ.

В Мінську Володін збирається провести засідання шістдесят другої сесії парламентських зборів Союзу Білорусі та Росії.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив про створення оперативного командування для військ на кордоні з Україною, про купівлю російських С-400 та "Іскандерів" і про створення "народного ополчення".

У Білорусі на кордоні з Україною збирають планові навчання з військкоматами з 22 червня по 1 липня.

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15 червня президент Володимир Зеленський зібрав засідання ставки головнокомандувача щодо можливої загрози нового вторгнення з боку Білорусі, на якому доручив провести перевірку готовності у чотирьох областях.