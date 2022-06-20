РФ не планировала привлекать силы ОДКБ к войне в Украине, - Песков
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В Кремле заявили, что вопрос о возможности привлечения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для войны в Украине не рассматривался.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
"Нет. Такой вариант не рассматривался", – ответил Песков.
В то же время, по его словам, "значение ОДКБ велико, ОДКБ в совсем недалеком прошлом продемонстрировала свою эффективность, оперативность и необходимость".
"Развитие ОДКБ является одним из наших приоритетов в области внешней политики и безопасности", – добавил Песков.
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Топ комментарии
+37 Mykola Trofimenko
показать весь комментарий20.06.2022 14:00
+18 Дмитрий Иванов 933bda32
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+10 Зэлэный_Змий
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Білорусь готова поновити співпрацю щодо контролю за озброєнням, - Міноборони РБ Джерело: https://censor.net/ua/n3348965
і це вже з сьогоднішнього числа...хоче підтримки, не меншої ніж у токаєва...
спікер думи володін терміново вилетів до батьки донести, що це не те саме
Вподобавсь дуже їй привітненький куток -
І гарно погулять, і любо подивиться,
То тим, то сим там можна поживиться.
Глядить -
На тичках виноград висить,
Густесенько, аж тички нахиляє.
«От,- дума,- снідання смачне;
Усяка ягідка неначе привітає,
Неначе каже: їж мене».
Та от біда яка: відкіль вона не гляне,
Де не зопнеться - не достане;
Облизує роток -
Хоч би десяток ягідок.
- Бач,- каже,- люди як хитрують,
Неначе носом чують…-
А на вершечку поравсь Горобець:
Усюди він, проворний молодець,
Примазаться уміє на дурничку,-
На те вже вдавсь.
Побачив він Лисичку
І зараз обізвавсь:
- Здоровенька була, Лисичко!
Поласуй з нами, молодичко!
А виноград же то який!
У вашому гаю не виросте такий!..-
Лисичка думає: цвірінькало ти сучий,
Без тебе знаю я…- Ні,- каже,- нам не йде,
Кислючий-прекислючий -
Оскома нападе! -
Розсердилась вона і подалась додому,
Жалкуючи, що бігла по-дурному.
Так завидющий чоловік
На брехні верне свій язик;
Чого не втне чи не достане -
Усе погане. (Глібов)
Де "вишивата суперпатріотична"? Я "москаля" пропагандую!!!
кацапи ********** каргокульти.
Окрім кацапів, звичайно!
рф не планировала брать Киев за три дня
рф не планировала использовать ОДКБ для войны в украине
тут одкб дійсно не вписувався.
але виявилося, що в Україні є ЗСУ.
і ТРО
і цигани
і трактористи
і прості громадяни, які не хочуть бачити у себе в країні загарбників, зрештою
і вони всій раші не раді.
Як тільки РФ обсирається, то одразу не хоче більше