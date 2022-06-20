РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12831 посетитель онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
7 100 38
война (46939) ОДКБ (124) Песков (1739) Россия (91316)

РФ не планировала привлекать силы ОДКБ к войне в Украине, - Песков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

одкб

В Кремле заявили, что вопрос о возможности привлечения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для войны в Украине не рассматривался.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Нет. Такой вариант не рассматривался", – ответил Песков.

В то же время, по его словам, "значение ОДКБ велико, ОДКБ в совсем недалеком прошлом продемонстрировала свою эффективность, оперативность и необходимость".

"Развитие ОДКБ является одним из наших приоритетов в области внешней политики и безопасности", – добавил Песков.

Читайте: Токаев отказался получить орден Александра Невского. В РФ говорят, что и не собирались вручать
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+37
Значить планувала, але щось пішло не так
показать весь комментарий
20.06.2022 14:00
+18
Все нах послали, один Бульбофюрер мечется между огнями, везде урвать хочет и кресло под задницей сохранить
показать весь комментарий
20.06.2022 14:01
+10
Як тільки казахи послали кацапів нах, так відразу і не планували
показать весь комментарий
20.06.2022 14:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Значить планувала, але щось пішло не так
показать весь комментарий
20.06.2022 14:00 Ответить
Все нах послали, один Бульбофюрер мечется между огнями, везде урвать хочет и кресло под задницей сохранить
показать весь комментарий
20.06.2022 14:01 Ответить
та нє:
Білорусь готова поновити співпрацю щодо контролю за озброєнням, - Міноборони РБ Джерело: https://censor.net/ua/n3348965
і це вже з сьогоднішнього числа...хоче підтримки, не меншої ніж у токаєва...
спікер думи володін терміново вилетів до батьки донести, що це не те саме
показать весь комментарий
20.06.2022 14:58 Ответить
Так так так, ще скажіть що кадиров баранів в сраку не має.
показать весь комментарий
20.06.2022 14:01 Ответить
Овець наче, чи баранів також? Чи йому взагалі байдуже, аби срака?))
показать весь комментарий
20.06.2022 14:35 Ответить
Головне щоб "бєкало" і пухнасте було.
показать весь комментарий
20.06.2022 14:42 Ответить
Якщо щимити Казахів та бити їх палицями, то ОДКБ справляється, якщо воювати з будь-ким, хто зможе дати тобі пізди, то всьо, наші повноваження всьо
показать весь комментарий
20.06.2022 14:02 Ответить
Не обісрались,а просто не підтримують війну з Україною,бо відчувають загрозу і для себе
показать весь комментарий
20.06.2022 14:09 Ответить
А що на московію напали ?
показать весь комментарий
20.06.2022 15:44 Ответить
Прибігла раз Лисичка у садок;
Вподобавсь дуже їй привітненький куток -
І гарно погулять, і любо подивиться,
То тим, то сим там можна поживиться.
Глядить -
На тичках виноград висить,
Густесенько, аж тички нахиляє.
«От,- дума,- снідання смачне;
Усяка ягідка неначе привітає,
Неначе каже: їж мене».
Та от біда яка: відкіль вона не гляне,
Де не зопнеться - не достане;
Облизує роток -
Хоч би десяток ягідок.
- Бач,- каже,- люди як хитрують,
Неначе носом чують…-
А на вершечку поравсь Горобець:
Усюди він, проворний молодець,
Примазаться уміє на дурничку,-
На те вже вдавсь.
Побачив він Лисичку
І зараз обізвавсь:
- Здоровенька була, Лисичко!
Поласуй з нами, молодичко!
А виноград же то який!
У вашому гаю не виросте такий!..-
Лисичка думає: цвірінькало ти сучий,
Без тебе знаю я…- Ні,- каже,- нам не йде,
Кислючий-прекислючий -
Оскома нападе! -
Розсердилась вона і подалась додому,
Жалкуючи, що бігла по-дурному.

Так завидющий чоловік
На брехні верне свій язик;
Чого не втне чи не достане -
Усе погане. (Глібов)
Де "вишивата суперпатріотична"? Я "москаля" пропагандую!!!
показать весь комментарий
20.06.2022 14:07 Ответить
одкб - організація дідів кремлівського байстрюка
показать весь комментарий
20.06.2022 14:08 Ответить
кацапов на..й послали даже сателлиты.
показать весь комментарий
20.06.2022 14:08 Ответить
А кому там воевать? Бульбашам в кирзачах и портянках "аля-рус" образца 1905 года или гордым армянским джигитам. Так армянам если только по базарам обороняться, таджики и киргизы больше по наркотрафику спецы, бульбашей и так завтра ночью собираются в бой кидать
показать весь комментарий
20.06.2022 14:11 Ответить
Як тільки казахи послали кацапів нах, так відразу і не планували
показать весь комментарий
20.06.2022 14:11 Ответить
Он не песков он письков !
показать весь комментарий
20.06.2022 14:12 Ответить
Це пародія на НАТО,
кацапи ********** каргокульти.
показать весь комментарий
20.06.2022 14:26 Ответить
ахаха, так ніхто не піде, тупа кацапня така смішна )))
показать весь комментарий
20.06.2022 14:16 Ответить
ага вы просто пзды получили, только картофельный фюрер ещё делает вид, остальные обосрались
показать весь комментарий
20.06.2022 14:16 Ответить
показать весь комментарий
20.06.2022 14:17 Ответить
Нафига этого ублюдка сюда тащить?кто то вообще серьезно к его высерам относится
показать весь комментарий
20.06.2022 14:21 Ответить
Дурних нема!

Окрім кацапів, звичайно!
показать весь комментарий
20.06.2022 14:24 Ответить
"Ой фсьо! Ниочиньта и хателась!" (с) (R) TM
показать весь комментарий
20.06.2022 14:30 Ответить
рф не планировала нападать на Украину

рф не планировала брать Киев за три дня

рф не планировала использовать ОДКБ для войны в украине
показать весь комментарий
20.06.2022 14:32 Ответить
"Не планувала", але тепер було б непогано, егеж, пан Піськов?))
показать весь комментарий
20.06.2022 14:33 Ответить
значить планували, але їх послали найух
показать весь комментарий
20.06.2022 14:33 Ответить
показать весь комментарий
20.06.2022 14:45 Ответить
та пам"ятаємо, що росія планувала: 48 годин, зустріч із квітами та хлібом з сіллю, парад на Хрещатику через три дні з моменту вторгнення, Львів за 10 діб...

тут одкб дійсно не вписувався.

але виявилося, що в Україні є ЗСУ.

і ТРО
і цигани
і трактористи
і прості громадяни, які не хочуть бачити у себе в країні загарбників, зрештою

і вони всій раші не раді.
показать весь комментарий
20.06.2022 15:02 Ответить
Яка краса.

Як тільки РФ обсирається, то одразу не хоче більше
показать весь комментарий
20.06.2022 15:11 Ответить
Песков это мрязь которая за день до вторжения клялся что РФ никогда не нападет на Украину
показать весь комментарий
20.06.2022 15:45 Ответить
Це він тіпа висрав по дипломатичному що їх всі послали нах....
показать весь комментарий
20.06.2022 16:07 Ответить
Киздить балухатий алкаш,просто їх усі послали за корабликом!!!
показать весь комментарий
20.06.2022 18:38 Ответить
Даю 9 против 10 что усатый хочет вводить войска только в составе одкб. Как обычно хочет размазать ответственность по всем. Чтоб вписались и казахи и армяне и остальные, хотя бы формально. Но дураков нет. Сам таракан оставаться на един с ****** желанием не горит. Все ещё хочет пропетлять.
показать весь комментарий
21.06.2022 14:53 Ответить
 
 