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РФ не планувала залучати сили ОДКБ до війни в Україні, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

одкб

У Кремлі заявили, що питання щодо можливості залучення сил Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) для війни в Україні не розглядалося.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Ні. Такий варіант не розглядався", - відповів Пєсков.

Водночас за його словами, "значення ОДКБ велике, ОДКБ у зовсім недалекому минулому продемонструвала свою ефективність, оперативність та потребу".

"Розвиток ОДКБ є одним із наших пріоритетів у галузі зовнішньої політики та безпеки", - додав Пєсков.

Також читайте: Токаєв відмовився отримати орден Олександр Невського. В РФ кажуть, що і не збиралися вручати

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+37
Значить планувала, але щось пішло не так
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20.06.2022 14:00
+18
Все нах послали, один Бульбофюрер мечется между огнями, везде урвать хочет и кресло под задницей сохранить
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20.06.2022 14:01
+10
Як тільки казахи послали кацапів нах, так відразу і не планували
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20.06.2022 14:11
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Значить планувала, але щось пішло не так
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20.06.2022 14:00 Відповісти
Все нах послали, один Бульбофюрер мечется между огнями, везде урвать хочет и кресло под задницей сохранить
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20.06.2022 14:01 Відповісти
та нє:
Білорусь готова поновити співпрацю щодо контролю за озброєнням, - Міноборони РБ Джерело: https://censor.net/ua/n3348965
і це вже з сьогоднішнього числа...хоче підтримки, не меншої ніж у токаєва...
спікер думи володін терміново вилетів до батьки донести, що це не те саме
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20.06.2022 14:58 Відповісти
Так так так, ще скажіть що кадиров баранів в сраку не має.
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20.06.2022 14:01 Відповісти
Овець наче, чи баранів також? Чи йому взагалі байдуже, аби срака?))
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20.06.2022 14:35 Відповісти
Головне щоб "бєкало" і пухнасте було.
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20.06.2022 14:42 Відповісти
Якщо щимити Казахів та бити їх палицями, то ОДКБ справляється, якщо воювати з будь-ким, хто зможе дати тобі пізди, то всьо, наші повноваження всьо
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20.06.2022 14:02 Відповісти
Не обісрались,а просто не підтримують війну з Україною,бо відчувають загрозу і для себе
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20.06.2022 14:09 Відповісти
А що на московію напали ?
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20.06.2022 15:44 Відповісти
Прибігла раз Лисичка у садок;
Вподобавсь дуже їй привітненький куток -
І гарно погулять, і любо подивиться,
То тим, то сим там можна поживиться.
Глядить -
На тичках виноград висить,
Густесенько, аж тички нахиляє.
«От,- дума,- снідання смачне;
Усяка ягідка неначе привітає,
Неначе каже: їж мене».
Та от біда яка: відкіль вона не гляне,
Де не зопнеться - не достане;
Облизує роток -
Хоч би десяток ягідок.
- Бач,- каже,- люди як хитрують,
Неначе носом чують…-
А на вершечку поравсь Горобець:
Усюди він, проворний молодець,
Примазаться уміє на дурничку,-
На те вже вдавсь.
Побачив він Лисичку
І зараз обізвавсь:
- Здоровенька була, Лисичко!
Поласуй з нами, молодичко!
А виноград же то який!
У вашому гаю не виросте такий!..-
Лисичка думає: цвірінькало ти сучий,
Без тебе знаю я…- Ні,- каже,- нам не йде,
Кислючий-прекислючий -
Оскома нападе! -
Розсердилась вона і подалась додому,
Жалкуючи, що бігла по-дурному.

Так завидющий чоловік
На брехні верне свій язик;
Чого не втне чи не достане -
Усе погане. (Глібов)
Де "вишивата суперпатріотична"? Я "москаля" пропагандую!!!
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20.06.2022 14:07 Відповісти
одкб - організація дідів кремлівського байстрюка
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20.06.2022 14:08 Відповісти
кацапов на..й послали даже сателлиты.
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20.06.2022 14:08 Відповісти
А кому там воевать? Бульбашам в кирзачах и портянках "аля-рус" образца 1905 года или гордым армянским джигитам. Так армянам если только по базарам обороняться, таджики и киргизы больше по наркотрафику спецы, бульбашей и так завтра ночью собираются в бой кидать
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20.06.2022 14:11 Відповісти
Як тільки казахи послали кацапів нах, так відразу і не планували
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20.06.2022 14:11 Відповісти
Он не песков он письков !
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20.06.2022 14:12 Відповісти
Це пародія на НАТО,
кацапи ********** каргокульти.
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20.06.2022 14:26 Відповісти
ахаха, так ніхто не піде, тупа кацапня така смішна )))
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20.06.2022 14:16 Відповісти
ага вы просто пзды получили, только картофельный фюрер ещё делает вид, остальные обосрались
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20.06.2022 14:16 Відповісти
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20.06.2022 14:17 Відповісти
Нафига этого ублюдка сюда тащить?кто то вообще серьезно к его высерам относится
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20.06.2022 14:21 Відповісти
Дурних нема!

Окрім кацапів, звичайно!
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20.06.2022 14:24 Відповісти
"Ой фсьо! Ниочиньта и хателась!" (с) (R) TM
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20.06.2022 14:30 Відповісти
рф не планировала нападать на Украину

рф не планировала брать Киев за три дня

рф не планировала использовать ОДКБ для войны в украине
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20.06.2022 14:32 Відповісти
"Не планувала", але тепер було б непогано, егеж, пан Піськов?))
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20.06.2022 14:33 Відповісти
значить планували, але їх послали найух
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20.06.2022 14:33 Відповісти
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20.06.2022 14:45 Відповісти
та пам"ятаємо, що росія планувала: 48 годин, зустріч із квітами та хлібом з сіллю, парад на Хрещатику через три дні з моменту вторгнення, Львів за 10 діб...

тут одкб дійсно не вписувався.

але виявилося, що в Україні є ЗСУ.

і ТРО
і цигани
і трактористи
і прості громадяни, які не хочуть бачити у себе в країні загарбників, зрештою

і вони всій раші не раді.
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20.06.2022 15:02 Відповісти
Яка краса.

Як тільки РФ обсирається, то одразу не хоче більше
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20.06.2022 15:11 Відповісти
Песков это мрязь которая за день до вторжения клялся что РФ никогда не нападет на Украину
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20.06.2022 15:45 Відповісти
Це він тіпа висрав по дипломатичному що їх всі послали нах....
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20.06.2022 16:07 Відповісти
Киздить балухатий алкаш,просто їх усі послали за корабликом!!!
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20.06.2022 18:38 Відповісти
Даю 9 против 10 что усатый хочет вводить войска только в составе одкб. Как обычно хочет размазать ответственность по всем. Чтоб вписались и казахи и армяне и остальные, хотя бы формально. Но дураков нет. Сам таракан оставаться на един с ****** желанием не горит. Все ещё хочет пропетлять.
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21.06.2022 14:53 Відповісти
 
 