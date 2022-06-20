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Минеральная вода "Боржоми" может исчезнуть из-за санкций: компания остановила работу

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

боржомі

Самая популярная грузинская минеральная вода "Боржоми" может исчезнуть из магазинов: на владельца ее производства, российского олигарха Михаила Фридмана наложили санкции, компания не работает уже полтора месяца.

Об этом Цензор.НЕТ пишет со ссылкой на Настоящее время.

Компания "Альфа-групп" Фридмана с 2013 года была крупнейшим акционером "Боржоми" – ей принадлежало 57,72% акций. После введения санкций руководство сообщило, что сократит зарплату сотрудников "Боржоми" на время простоя на 50%. Полсотни рабочих отказались от новых условий контракта и были уволены, десятки начали забастовку и отказываются возвращаться на рабочие места.

Власти Грузии пытаются спасти "Боржоми": недавно "Альфа-групп" бесплатно передал государству 7,73% акций. Теперь контрольным пакетом в 50,01% акций совместно владеют грузинское государство и семья покойного российско-грузинского олигарха Бадри Патаркацишвили. Но забастовщики все равно отказываются выходить на работу, требуя выплатить им задолженность по зарплате и перевести всех сотрудников на долгосрочные контракты.

Также читайте: Российский олигарх Фридман ведет переговоры о получении гражданства Украины, – глава НАПК Новиков

Уже сейчас в самой Грузии "Боржоми" можно найти только в гипермаркетах, у которых есть большие запасы товара. С полок остальных магазинов эта минеральная вода исчезла.
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Топ комментарии
+18
якось пох
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20.06.2022 16:13
+16
та то уже не Боржом, а моча давно русская.....
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20.06.2022 16:14
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ot i vse shto nuzhna znati pro Gruziju...
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20.06.2022 16:13 Ответить
Что вы имеете в виду? Наша Моршинская тоже Фридману принадлежит.
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20.06.2022 16:16 Ответить
Gruzini astalis bez sobstvennoi vodi....kuda tam uzhe pro vlastj govoritj.......Наша Моршинская.....a vy nerazslablaites - robitj sho nibudj vzhe.
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20.06.2022 16:19 Ответить
І Миргородська
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20.06.2022 17:07 Ответить
От блін... моя друга улюблена вода (після Лужанської №7)
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20.06.2022 16:13 Ответить
Мій топ це закарпатські джерела, особливо Поляна квасова
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20.06.2022 17:24 Ответить
якось пох
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20.06.2022 16:13 Ответить
В нас уже давно зникла.
Чого і всім бажаю.
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20.06.2022 16:14 Ответить
та то уже не Боржом, а моча давно русская.....
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20.06.2022 16:14 Ответить
с украінско-єврейскімі корнямі
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20.06.2022 17:43 Ответить
будут пить Оболонь
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20.06.2022 16:15 Ответить
Поляна-гораздо лучше....
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20.06.2022 16:15 Ответить
Там потрібні вже сильнодіючі засоби
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20.06.2022 20:01 Ответить
Фридман, чтобы избежать санкций на свои активы пытается украинское гражданство получить. И слуги вроде как хотят дать его за мзду какую то.
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20.06.2022 16:16 Ответить
Я думал она кому из Грузии принадлежить... Плохо, хорошо помогала желудок запускать.
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20.06.2022 16:16 Ответить
А у нас - куди не ткни вюди корумпований "сморід Фрідмана"...
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20.06.2022 16:17 Ответить
Открою страшную тайну: АБСОЛЮТНО все ТРЦ Украины, все эти Скаймолы, Мегамолы, Лавинамолы, и пр молы, принадлежат (по крайней мере до недавнего времени) какому то чеченцу из Москвы
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20.06.2022 16:25 Ответить
Чудны твои дела, Господи "Боржом" широко известна с 19-го века. И при чем тут Фридман ?
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20.06.2022 16:17 Ответить
Очень просто: пришли к президенту Иванишвили хорошо одетые дяди и сказали: "тютя, хош шоб вадичка в Рассеи прадавалася, давай дзядзя Фридману прадавай завод паскарее" и все. Вот так это и происходит
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20.06.2022 16:28 Ответить
Все правильно, коли ти лох, тебе й мають
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20.06.2022 17:14 Ответить
Ото біда..Розчин соди, а не вода.Єсентуки 17- краща.І наша Поляна" з дудкою нічогенька.
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20.06.2022 16:19 Ответить
Разный состав для разных целей.
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20.06.2022 16:35 Ответить
ну если фридман... то навряд ли там уже классическая Боржоми...
(которая раньше исключительно в стекле продавалась)
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20.06.2022 16:20 Ответить
Я дважды был в Боржоми и могу уверить, что боржоми из Боржоми отличается от боржоми из Сильпо
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20.06.2022 16:20 Ответить
та да,такой уже не будет....
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20.06.2022 16:24 Ответить
в санатории 100 лет назад чередовали через день боржом с этой водой,почти аналог
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20.06.2022 16:27 Ответить
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20.06.2022 16:21 Ответить
Боржоми из минеральных источников текла и течь будет. Фридманская газировка к боржоми отношения не имеет, разве что кроме названия. Как и савецкое шампанское к шампанским винам)
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20.06.2022 16:25 Ответить
Так это вся минеральная вода так. Нету такой воды из магазина чтобы соответствовала воде из источника.
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20.06.2022 17:26 Ответить
Оказывается фридман владелец "Боржоми"?? Это всё,что нужно знать о Грузии. А мы ещё удивляемся петушиной грузинской позиции по поводу вторжения кацапни в Украину.🤦
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20.06.2022 16:30 Ответить
Моршинська та Миргородська теж його... Шо нам треба знати про Україну?
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20.06.2022 17:10 Ответить
Тебе #бе?
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20.06.2022 18:42 Ответить
Пока ты на диване лежишь и ***** пишешь,за твою страну грузины погибают, петух ты
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20.06.2022 17:28 Ответить
Муфлон дырявый-дуло залепи.
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20.06.2022 18:43 Ответить
Ця гнида зробила ціну на нашу воду як на пиво або як на 3 літри молока в селі - хай зникає - може тоді і молоко буде конкурентоздатніше чим ця газована водопровідна суміш. І морштинська до боржомі має таке ж відношення як ГнидоФрідман до України
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20.06.2022 16:30 Ответить
Це реально погана новина. В мене батько цією водичкою рятується, через проблеми зі шлунком.
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20.06.2022 16:39 Ответить
дуже хороша вода, шкода якщо вона зникне.
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20.06.2022 16:44 Ответить
Нова казочка. Уже казали що Моршинська все . Але чомусь далі
філіали роблять.
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20.06.2022 16:45 Ответить
Якщо санкції впливають, то це - не грузинська, а кацапська вода.

Нехай банкротяться, зникають, а грузини з чистого листа нову компанію будують.
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20.06.2022 17:04 Ответить
Один раз продавши свою країну, продаш і ще раз.
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20.06.2022 17:17 Ответить
да и х... с ней
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20.06.2022 17:13 Ответить
и чё, пофигу
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20.06.2022 17:20 Ответить
с набеглави все у порядку
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20.06.2022 17:38 Ответить
Не надо нам воды с энергетикой Михаила Фридмана.
Пусть "Боржоми" пьют в кремле - там у многих уже и почки,
и мозги отвалились.
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20.06.2022 17:52 Ответить
Фридман гражданин Израиля, а страдают грузины. Странные санкции.
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20.06.2022 19:01 Ответить
Ну и слава богу!!А то эти черножопые кавказцы торгуют липовой водой из-под крана как Боржоми!!
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20.06.2022 19:23 Ответить
Навколо міста Боржомі, якщо не помиляюсь, щонайменьш 45 заводів розливають цю воду. Ї не усі вони належать кацапні. Не стане саме цієї контори, що належить москалику, з"являться інші.
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20.06.2022 19:37 Ответить
Настоящий Боржоми к тому шмурдяку что на прилавках никокого отношения не имеет.
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20.06.2022 20:21 Ответить
З розмови, підслуханої у трамваї: "-Ти де працюєш? -Та в одного поца, мінералку робимо. - Як так - "робите мінералку"? - Ну, як... Вода, трохи солі, трохи соди... Головне - пластикові пляшки. А вуглекислий газ - лівий з кисневого заводу... - А яку ж це ви мінералку так робите, які етикетки? - А які хазяїн у типографії надрукує, ті й клеїмо!"
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20.06.2022 20:29 Ответить
кругом у фрідмана cанкції - напряг, крім України, що альфі, що київстару нічого не загрожує!(((бо це Україна!(((( так до речі, фрідман хоче отримати укргромадянство і отримає, бо тотально корумпована система влади, продовжує фунціонувати всі 30 років!
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20.06.2022 22:00 Ответить
 
 