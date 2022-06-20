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Мінеральна вода "Боржомі" може зникнути через санкції: компанія зупинила роботу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

боржомі

Найпопулярніша грузинська мінеральна вода "Боржомі" може зникнути з магазинів: на власника її виробництва, російського олігарха Михайла Фрідмана наклали санцкії, компанія не працює вже півтора місяця.

Про це Цензор.НЕТ пише з посиланням на "Настоящее время".

Компанія "Альфа-груп" Фрідмана з 2013 року була найбільшим акціонером "Боржомі" - їй належало 57,72% акцій. Після запровадження санкцій керівництво повідомило, що скоротить зарплату співробітників "Боржомі" на час простою на 50%. Пів сотні робітників відмовилися від нових умов контракту й були звільнені, десятки розпочали страйк та відмовляються повертатися на робочі місця.

Влада Грузії намагається врятувати "Боржомі": нещодавно "Альфа-груп" безкоштовно передала державі 7,73% акцій. Тепер контрольним пакетом у 50,01% акцій спільно володіють грузинська держава та родина покійного російсько-грузинського олігарха Бадрі Патаркацишвілі. Але страйкарі все одно відмовляються виходити на роботу, вимагаючи виплатити їм заборговану зарплату та перевести всіх співробітників на довгострокові контракти.

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Вже зараз у самій Грузії "Боржомі" можна знайти лише в гіпермаркетах, які мають великі запаси товару. З полиць решти магазинів ця мінеральна вода вже зникла.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
якось пох
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20.06.2022 16:13
+16
та то уже не Боржом, а моча давно русская.....
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20.06.2022 16:14
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ot i vse shto nuzhna znati pro Gruziju...
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20.06.2022 16:13 Відповісти
Что вы имеете в виду? Наша Моршинская тоже Фридману принадлежит.
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20.06.2022 16:16 Відповісти
Gruzini astalis bez sobstvennoi vodi....kuda tam uzhe pro vlastj govoritj.......Наша Моршинская.....a vy nerazslablaites - robitj sho nibudj vzhe.
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20.06.2022 16:19 Відповісти
І Миргородська
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20.06.2022 17:07 Відповісти
От блін... моя друга улюблена вода (після Лужанської №7)
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20.06.2022 16:13 Відповісти
Мій топ це закарпатські джерела, особливо Поляна квасова
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20.06.2022 17:24 Відповісти
якось пох
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20.06.2022 16:13 Відповісти
В нас уже давно зникла.
Чого і всім бажаю.
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20.06.2022 16:14 Відповісти
та то уже не Боржом, а моча давно русская.....
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20.06.2022 16:14 Відповісти
с украінско-єврейскімі корнямі
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20.06.2022 17:43 Відповісти
будут пить Оболонь
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20.06.2022 16:15 Відповісти
Поляна-гораздо лучше....
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20.06.2022 16:15 Відповісти
Там потрібні вже сильнодіючі засоби
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20.06.2022 20:01 Відповісти
Фридман, чтобы избежать санкций на свои активы пытается украинское гражданство получить. И слуги вроде как хотят дать его за мзду какую то.
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20.06.2022 16:16 Відповісти
Я думал она кому из Грузии принадлежить... Плохо, хорошо помогала желудок запускать.
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20.06.2022 16:16 Відповісти
А у нас - куди не ткни вюди корумпований "сморід Фрідмана"...
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20.06.2022 16:17 Відповісти
Открою страшную тайну: АБСОЛЮТНО все ТРЦ Украины, все эти Скаймолы, Мегамолы, Лавинамолы, и пр молы, принадлежат (по крайней мере до недавнего времени) какому то чеченцу из Москвы
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20.06.2022 16:25 Відповісти
Чудны твои дела, Господи "Боржом" широко известна с 19-го века. И при чем тут Фридман ?
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20.06.2022 16:17 Відповісти
Очень просто: пришли к президенту Иванишвили хорошо одетые дяди и сказали: "тютя, хош шоб вадичка в Рассеи прадавалася, давай дзядзя Фридману прадавай завод паскарее" и все. Вот так это и происходит
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20.06.2022 16:28 Відповісти
Все правильно, коли ти лох, тебе й мають
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20.06.2022 17:14 Відповісти
Ото біда..Розчин соди, а не вода.Єсентуки 17- краща.І наша Поляна" з дудкою нічогенька.
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20.06.2022 16:19 Відповісти
Разный состав для разных целей.
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20.06.2022 16:35 Відповісти
ну если фридман... то навряд ли там уже классическая Боржоми...
(которая раньше исключительно в стекле продавалась)
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20.06.2022 16:20 Відповісти
Я дважды был в Боржоми и могу уверить, что боржоми из Боржоми отличается от боржоми из Сильпо
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20.06.2022 16:20 Відповісти
та да,такой уже не будет....
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20.06.2022 16:24 Відповісти
в санатории 100 лет назад чередовали через день боржом с этой водой,почти аналог
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20.06.2022 16:27 Відповісти
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20.06.2022 16:21 Відповісти
Боржоми из минеральных источников текла и течь будет. Фридманская газировка к боржоми отношения не имеет, разве что кроме названия. Как и савецкое шампанское к шампанским винам)
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20.06.2022 16:25 Відповісти
Так это вся минеральная вода так. Нету такой воды из магазина чтобы соответствовала воде из источника.
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20.06.2022 17:26 Відповісти
Оказывается фридман владелец "Боржоми"?? Это всё,что нужно знать о Грузии. А мы ещё удивляемся петушиной грузинской позиции по поводу вторжения кацапни в Украину.🤦
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20.06.2022 16:30 Відповісти
Моршинська та Миргородська теж його... Шо нам треба знати про Україну?
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20.06.2022 17:10 Відповісти
Тебе #бе?
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20.06.2022 18:42 Відповісти
Пока ты на диване лежишь и ***** пишешь,за твою страну грузины погибают, петух ты
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20.06.2022 17:28 Відповісти
Муфлон дырявый-дуло залепи.
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20.06.2022 18:43 Відповісти
Ця гнида зробила ціну на нашу воду як на пиво або як на 3 літри молока в селі - хай зникає - може тоді і молоко буде конкурентоздатніше чим ця газована водопровідна суміш. І морштинська до боржомі має таке ж відношення як ГнидоФрідман до України
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20.06.2022 16:30 Відповісти
Це реально погана новина. В мене батько цією водичкою рятується, через проблеми зі шлунком.
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20.06.2022 16:39 Відповісти
дуже хороша вода, шкода якщо вона зникне.
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20.06.2022 16:44 Відповісти
Нова казочка. Уже казали що Моршинська все . Але чомусь далі
філіали роблять.
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20.06.2022 16:45 Відповісти
Якщо санкції впливають, то це - не грузинська, а кацапська вода.

Нехай банкротяться, зникають, а грузини з чистого листа нову компанію будують.
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20.06.2022 17:04 Відповісти
Один раз продавши свою країну, продаш і ще раз.
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20.06.2022 17:17 Відповісти
да и х... с ней
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20.06.2022 17:13 Відповісти
и чё, пофигу
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20.06.2022 17:20 Відповісти
с набеглави все у порядку
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20.06.2022 17:38 Відповісти
Не надо нам воды с энергетикой Михаила Фридмана.
Пусть "Боржоми" пьют в кремле - там у многих уже и почки,
и мозги отвалились.
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20.06.2022 17:52 Відповісти
Фридман гражданин Израиля, а страдают грузины. Странные санкции.
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20.06.2022 19:01 Відповісти
Ну и слава богу!!А то эти черножопые кавказцы торгуют липовой водой из-под крана как Боржоми!!
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20.06.2022 19:23 Відповісти
Навколо міста Боржомі, якщо не помиляюсь, щонайменьш 45 заводів розливають цю воду. Ї не усі вони належать кацапні. Не стане саме цієї контори, що належить москалику, з"являться інші.
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20.06.2022 19:37 Відповісти
Настоящий Боржоми к тому шмурдяку что на прилавках никокого отношения не имеет.
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20.06.2022 20:21 Відповісти
З розмови, підслуханої у трамваї: "-Ти де працюєш? -Та в одного поца, мінералку робимо. - Як так - "робите мінералку"? - Ну, як... Вода, трохи солі, трохи соди... Головне - пластикові пляшки. А вуглекислий газ - лівий з кисневого заводу... - А яку ж це ви мінералку так робите, які етикетки? - А які хазяїн у типографії надрукує, ті й клеїмо!"
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20.06.2022 20:29 Відповісти
кругом у фрідмана cанкції - напряг, крім України, що альфі, що київстару нічого не загрожує!(((бо це Україна!(((( так до речі, фрідман хоче отримати укргромадянство і отримає, бо тотально корумпована система влади, продовжує фунціонувати всі 30 років!
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20.06.2022 22:00 Відповісти
 
 