Послу России Келину запретили заходить в парламент Великобритании

Согласно сообщению, разосланному спикером палаты представителей и лордом-спикером, послу России в Великобритании Андрею Келину запрещено находиться в здании парламента в Вестминстере "до дальнейшего сообщения".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Запрет, также распространяющийся на всех других аккредитованных российских дипломатов и официальных лиц в Великобритании, действует неофициально с тех пор, как в феврале Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Однако только сейчас это впервые было письменно подтверждено.

В сообщении говорится, что Андрей Келин, как официально аккредитованный представитель правительства России, не будет допущен в парламент к особому распоряжению.

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