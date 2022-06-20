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Великобритания (4268) запрет (1661) парламент (883) посол (1727)

Послу России Келину запретили заходить в парламент Великобритании

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

парламент,британия

Согласно сообщению, разосланному спикером палаты представителей и лордом-спикером, послу России в Великобритании Андрею Келину запрещено находиться в здании парламента в Вестминстере "до дальнейшего сообщения".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Запрет, также распространяющийся на всех других аккредитованных российских дипломатов и официальных лиц в Великобритании, действует неофициально с тех пор, как в феврале Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Однако только сейчас это впервые было письменно подтверждено.

В сообщении говорится, что Андрей Келин, как официально аккредитованный представитель правительства России, не будет допущен в парламент к особому распоряжению.

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Топ комментарии
+24
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20.06.2022 16:36
+24
""
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20.06.2022 16:53
+22
Эх, а могли бы снять эффектное видео с выкидыванием "уважаемого" посла из дверей парламента Великобритании!
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20.06.2022 16:38
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20.06.2022 16:36 Ответить
zhdems voi na bolotah
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20.06.2022 16:37 Ответить
Эх, а могли бы снять эффектное видео с выкидыванием "уважаемого" посла из дверей парламента Великобритании!
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20.06.2022 16:38 Ответить
это как-то слишком по-квартальному, по-зеленски. Англичане уходят по-английски, молча, без предупреждений. Сами уходят молча и других "уходят" так же молча. Это действует лучше, жертва при этом сама боится розголосу.
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20.06.2022 17:02 Ответить
Вам конешно виднее, но аттракцион с выкидыванием нежелательного гостя известен не одну сотню лет. Не надо во всем видеть квартал 95)
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20.06.2022 17:32 Ответить
Кацпів нікуди пускати не можна.
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20.06.2022 16:40 Ответить
Снимите шляпы, обнажите головы. Сейчас состоится вынос тела!

Отворились дубовые двери и прах покойного был вынесен на руках родными и близкими.

О, боже! Впереди шла вдова!

После непродолжительной гражданской панихиды тело покойного было предано земле! (с)
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20.06.2022 16:42 Ответить
ото добре
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20.06.2022 16:42 Ответить
Парашники- всё логично. Это Парламент, а не свинарник, который у вас в госдупе.
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20.06.2022 16:43 Ответить
Что-то украл?
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20.06.2022 16:46 Ответить
Походу канделябр))))
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20.06.2022 16:48 Ответить
цей касап там сп.здить все мило у вбиральні..
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20.06.2022 16:50 Ответить
""
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20.06.2022 16:53 Ответить
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20.06.2022 16:54 Ответить
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20.06.2022 16:59 Ответить
Пригадується один старий британський скандал. Якось хотіли зробити платним вхід до Вестміністерского замку. Оскільки це музейний комплекс, то його відвідує дуже велика кількість людей, і гроші за вхід пропонувалось витрачати на його ремонт. Але від такої ідеї відмовились, оскільки там знаходиться британський парламент і головною тезою стала: - тож як тоді виходить, тепер бідна людина не зможе зайти в парламент? Ну от тепер російським послам неможна)))
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20.06.2022 17:11 Ответить
Це добре-ібо нєча кацапській свині смердіти в прілічнам мєстє...
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20.06.2022 17:12 Ответить
британцам респект и уважуха!
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20.06.2022 18:09 Ответить
Нехай щастить!
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20.06.2022 18:43 Ответить
фєйсом об тєйбл, і пововтузити від і до
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20.06.2022 20:04 Ответить
 
 