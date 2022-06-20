Послу Росії Келіну заборонили заходити в британський парламент
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Згідно з повідомленням, розісланим спікером палати представників і лордом-спікером, послу Росії у Великій Британії Андрію Келіну заборонено перебувати в будівлі парламенту у Вестмінстері "до подальшого повідомлення".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Заборона, яка також поширюється на всіх інших акредитованих російських дипломатів та офіційних осіб у Великій Британії, діє неофіційно від того часу, як у лютому Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.
Проте лише зараз це вперше було письмово підтверджено.
У повідомленні сказано, що Андрій Келін, як офіційно акредитований представник уряду Росії, не буде допущений в парламент до особливого розпорядження.
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После непродолжительной гражданской панихиды тело покойного было предано земле! (с)