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Послу Росії Келіну заборонили заходити в британський парламент

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

парламент,британия

Згідно з повідомленням, розісланим спікером палати представників і лордом-спікером, послу Росії у Великій Британії Андрію Келіну заборонено перебувати в будівлі парламенту у Вестмінстері "до подальшого повідомлення".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Заборона, яка також поширюється на всіх інших акредитованих російських дипломатів та офіційних осіб у Великій Британії, діє неофіційно від того часу, як у лютому Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Проте лише зараз це вперше було письмово підтверджено.

У повідомленні сказано, що Андрій Келін, як офіційно акредитований представник уряду Росії, не буде допущений в парламент до особливого розпорядження.

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Топ коментарі
+24
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20.06.2022 16:36
+24
""
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20.06.2022 16:53
+22
Эх, а могли бы снять эффектное видео с выкидыванием "уважаемого" посла из дверей парламента Великобритании!
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20.06.2022 16:38
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20.06.2022 16:36 Відповісти
zhdems voi na bolotah
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20.06.2022 16:37 Відповісти
Эх, а могли бы снять эффектное видео с выкидыванием "уважаемого" посла из дверей парламента Великобритании!
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20.06.2022 16:38 Відповісти
это как-то слишком по-квартальному, по-зеленски. Англичане уходят по-английски, молча, без предупреждений. Сами уходят молча и других "уходят" так же молча. Это действует лучше, жертва при этом сама боится розголосу.
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20.06.2022 17:02 Відповісти
Вам конешно виднее, но аттракцион с выкидыванием нежелательного гостя известен не одну сотню лет. Не надо во всем видеть квартал 95)
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20.06.2022 17:32 Відповісти
Кацпів нікуди пускати не можна.
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20.06.2022 16:40 Відповісти
Снимите шляпы, обнажите головы. Сейчас состоится вынос тела!

Отворились дубовые двери и прах покойного был вынесен на руках родными и близкими.

О, боже! Впереди шла вдова!

После непродолжительной гражданской панихиды тело покойного было предано земле! (с)
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20.06.2022 16:42 Відповісти
ото добре
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20.06.2022 16:42 Відповісти
Парашники- всё логично. Это Парламент, а не свинарник, который у вас в госдупе.
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20.06.2022 16:43 Відповісти
Что-то украл?
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20.06.2022 16:46 Відповісти
Походу канделябр))))
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20.06.2022 16:48 Відповісти
цей касап там сп.здить все мило у вбиральні..
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20.06.2022 16:50 Відповісти
""
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20.06.2022 16:53 Відповісти
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20.06.2022 16:54 Відповісти
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20.06.2022 16:59 Відповісти
Пригадується один старий британський скандал. Якось хотіли зробити платним вхід до Вестміністерского замку. Оскільки це музейний комплекс, то його відвідує дуже велика кількість людей, і гроші за вхід пропонувалось витрачати на його ремонт. Але від такої ідеї відмовились, оскільки там знаходиться британський парламент і головною тезою стала: - тож як тоді виходить, тепер бідна людина не зможе зайти в парламент? Ну от тепер російським послам неможна)))
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20.06.2022 17:11 Відповісти
Це добре-ібо нєча кацапській свині смердіти в прілічнам мєстє...
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20.06.2022 17:12 Відповісти
британцам респект и уважуха!
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20.06.2022 18:09 Відповісти
Нехай щастить!
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20.06.2022 18:43 Відповісти
фєйсом об тєйбл, і пововтузити від і до
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20.06.2022 20:04 Відповісти
 
 