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25% школ подтвердили наличие укрытий, - Шкарлет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

укриття

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявляет, что в 25% школ подтверждено наличие укрытий.

Об этом он заявил во время телемарафона в понедельник днем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день 25% уже подтвержденных укрытий (в школах. - Ред.)", - сказал Шкарлет.

Министр отметил, что ведомство работает с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям по оценке уровня безопасности в школах каждой из громад.

В частности, прорабатывают наличие укрытий вблизи учебных заведений, если таковых нет в самих школах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только 8% школ имеют укрытие, что позволит начать очный образовательный процесс, - образовательный омбудсмен
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PZDить
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20.06.2022 16:54 Ответить
Почему нельзя заниматся онлайн ? Зачем рисковать дітьми ?

в Словакии в карантин дети учились с октября по июнь онлайн и меньше уставали плюс домашнее питание
НА ПЕРИОД ВОЙНЫ нужно учиться он Лайн, чтобы враг не бомбил школы
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20.06.2022 16:54 Ответить
Шкарлет лучше бы крик на весь мир поднял , что у Украины 500000 детей вывезли в рашу . Списки бы сделал . В ООН бы съездил
на хрена такой министр- завхоз
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20.06.2022 16:57 Ответить
у початкових класах, хоча б до 4-го діткам потрібен живий вчитель - важко їм он-лайн. І багато батьків їм не в змозі допомогти.

Діти старші можуть вже повністю он лайн, хоча теж не всі
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20.06.2022 17:00 Ответить
ОТ дегенрат! З початку 70-х бомбосховища в школах перестали будувати. Там є підвали де іноді влаштовували тир. Бомибосховища 40-х - 60-х вже настільки застарілі що є небезпечними навть для простого візиту. Будівництво справжнього ********* бомбосховища підвищить вартість нової школи в шість разів... Як уже дістали корумповані популісти-плагіатори. Мені навіть важко уявити скільки вони планують вкрасти на будівництві та обладнання шкільних бомбосховищ...
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20.06.2022 17:03 Ответить
Хто дасть гарантію, що коли почнуться заняття в школах кацапи не почнуть по них пуляти?
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20.06.2022 17:15 Ответить
Такими темпами укриттями будуть «забезпечені» 125% шкіл.
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20.06.2022 17:16 Ответить
Зелені тварі замість будування бомбосховищ у школах рисують їх на папері.
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20.06.2022 18:14 Ответить
Бред сумашедшего,если накроют школу или университет,кто отвечать будет?
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20.06.2022 18:40 Ответить
 
 