УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13220 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 592 9
війна (56641) сховище (132) школа (1827) Міносвіти (1130) Шкарлет (329)

25% шкіл підтвердили наявність укриттів, - Шкарлет

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

укриття

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляє, що у 25% шкіл підтверджено наявність укриттів.

Про це він заявив під час телемарафону в понеділок удень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні 25% уже підтверджених укриттів (у школах. - Ред.)", - сказав Шкарлет.

Міністр зазначив, що відомство працює з Державною службою з надзвичайних ситуацій щодо оцінки рівня безпеки у школах кожної із громад.

Зокрема, опрацьовують наявність укриттів поблизу закладів освіти, якщо таких немає у самих школах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лише 8 % шкіл мають укриття, що дозволить розпочати очний освітній процес, - освітній омбудсмен

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
PZDить
показати весь коментар
20.06.2022 16:54 Відповісти
Почему нельзя заниматся онлайн ? Зачем рисковать дітьми ?

в Словакии в карантин дети учились с октября по июнь онлайн и меньше уставали плюс домашнее питание
НА ПЕРИОД ВОЙНЫ нужно учиться он Лайн, чтобы враг не бомбил школы
показати весь коментар
20.06.2022 16:54 Відповісти
Шкарлет лучше бы крик на весь мир поднял , что у Украины 500000 детей вывезли в рашу . Списки бы сделал . В ООН бы съездил
на хрена такой министр- завхоз
показати весь коментар
20.06.2022 16:57 Відповісти
у початкових класах, хоча б до 4-го діткам потрібен живий вчитель - важко їм он-лайн. І багато батьків їм не в змозі допомогти.

Діти старші можуть вже повністю он лайн, хоча теж не всі
показати весь коментар
20.06.2022 17:00 Відповісти
ОТ дегенрат! З початку 70-х бомбосховища в школах перестали будувати. Там є підвали де іноді влаштовували тир. Бомибосховища 40-х - 60-х вже настільки застарілі що є небезпечними навть для простого візиту. Будівництво справжнього ********* бомбосховища підвищить вартість нової школи в шість разів... Як уже дістали корумповані популісти-плагіатори. Мені навіть важко уявити скільки вони планують вкрасти на будівництві та обладнання шкільних бомбосховищ...
показати весь коментар
20.06.2022 17:03 Відповісти
Хто дасть гарантію, що коли почнуться заняття в школах кацапи не почнуть по них пуляти?
показати весь коментар
20.06.2022 17:15 Відповісти
Такими темпами укриттями будуть «забезпечені» 125% шкіл.
показати весь коментар
20.06.2022 17:16 Відповісти
Зелені тварі замість будування бомбосховищ у школах рисують їх на папері.
показати весь коментар
20.06.2022 18:14 Відповісти
Бред сумашедшего,если накроют школу или университет,кто отвечать будет?
показати весь коментар
20.06.2022 18:40 Відповісти
 
 