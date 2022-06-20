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25% шкіл підтвердили наявність укриттів, - Шкарлет
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляє, що у 25% шкіл підтверджено наявність укриттів.
Про це він заявив під час телемарафону в понеділок удень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На сьогодні 25% уже підтверджених укриттів (у школах. - Ред.)", - сказав Шкарлет.
Міністр зазначив, що відомство працює з Державною службою з надзвичайних ситуацій щодо оцінки рівня безпеки у школах кожної із громад.
Зокрема, опрацьовують наявність укриттів поблизу закладів освіти, якщо таких немає у самих школах.
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в Словакии в карантин дети учились с октября по июнь онлайн и меньше уставали плюс домашнее питание
НА ПЕРИОД ВОЙНЫ нужно учиться он Лайн, чтобы враг не бомбил школы
на хрена такой министр- завхоз
Діти старші можуть вже повністю он лайн, хоча теж не всі