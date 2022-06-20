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Оккупанты снова перенесли присоединение захваченных территорий к РФ, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

По данным разведки, массовое сопротивление на оккупированных территориях сорвало россиянам планы относительно "добровольного" присоединения регионов. "Референдумы" перенесли на осень.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"По новым планам россияне преследуют цель постепенно менять военную администрацию на т.н. гражданскую. Однако из-за сопротивления местных дедлайн по поводу имитации налаживания мирной жизни в очередной раз перенесены. Теперь на осень", - говорится в сообщении.

Также в Центре отметили, что россияне планируют наладить "правовое поле" по законам РФ и начать учебный год. Для последнего собираются привлечь преподавателей из оккупированного Крыма, ведь большинство местных учителей покинули оккупированные регионы или отказываются сотрудничать с россиянами.

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"Несмотря на репрессии, местные продолжают сопротивление, поэтому ни о каком "добровольном" присоединении речь не идет. При этом, учитывая, что сопротивление имеет растущую тенденцию, то скорее всего россиянам и дальше придется переносить конечный срок передачи власти "гражданской администрации", то есть кучке коллаборантов", - добавили в Центре.
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Топ комментарии
+13
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20.06.2022 17:35
+10
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20.06.2022 17:42
+10
А точно, що тільки двоє?
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20.06.2022 18:29
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20.06.2022 17:32 Ответить
По этому поводу Маша Захерова разродилась очередным перлом. Но никто её уже не понял:
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20.06.2022 17:34 Ответить
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20.06.2022 19:58 Ответить
Лицо расеи, как оно есть... Прям, Родина-мать!
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20.06.2022 20:08 Ответить
Мать-перемать...
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20.06.2022 22:51 Ответить
.
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20.06.2022 17:35 Ответить
Пресс АЛКАШЕ😂🤮
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20.06.2022 17:36 Ответить
Муж Вересучки из СБУ, а указания давала она, конечно, не единолично.

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20.06.2022 17:40 Ответить
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20.06.2022 17:42 Ответить
А точно, що тільки двоє?
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20.06.2022 18:29 Ответить
на примере Крыма. как только вступишь в путинский ГУЛАГ - все. депутатов начинают за ркуи-ноги носить по мобильным клеткам, прав на митниги-собрания у на селения исчезают и любые другие права человека...
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20.06.2022 18:38 Ответить
Вот и показали своё истинное лицо ворюга должностей Тимофеев -Ермак и тупая дура И . Верещук!!.. Интересно , что скажет зеленский!!Как всегда ..."Я им довиряю""
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20.06.2022 19:20 Ответить
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22.06.2022 01:57 Ответить
 
 