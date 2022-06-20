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Окупанти знов перенесли приєднання загарбаних територій до РФ, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

За даними розвідки, масовий спротив на окупованих територій зірвав росіянам плани щодо "добровільного" приєднання регіонів. "Референдуми" перенесли на осінь.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"За новими планами росіяни мають на меті поступово змінювати військову адміністрацію на т.з. цивільну. Проте через спротив місцевих дедлайн щодо імітації налагодження мирного життя вкотре перенесено. Тепер на осінь", - йдеться у повідомленні.

Також в Центрі зазначили, що росіяни планують налагодити "правове поле" за законами РФ та розпочати начальний рік. Для останнього збираються залучити викладачів з окупованого Криму, адже більшість місцевих вчителів облишили окуповані регіони чи відмовляються співпрацювати з росіянами.

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"Попри репресії, місцеві продовжують спротив, тому про ніяке "добровільне" приєднання мова не йде. При цьому, враховуючи, що спротив має зростаючу тенденцію, то скоріш за все росіянам й далі прийдеться переносити кінцевий термін передачі влади "цивільній адміністрації", тобто купці колаборантів", - додали в Центрі.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+13
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20.06.2022 17:35
+10
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20.06.2022 17:42
+10
А точно, що тільки двоє?
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20.06.2022 18:29
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20.06.2022 17:32 Відповісти
По этому поводу Маша Захерова разродилась очередным перлом. Но никто её уже не понял:
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20.06.2022 17:34 Відповісти
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20.06.2022 19:58 Відповісти
Лицо расеи, как оно есть... Прям, Родина-мать!
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20.06.2022 20:08 Відповісти
Мать-перемать...
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20.06.2022 22:51 Відповісти
.
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20.06.2022 17:35 Відповісти
Пресс АЛКАШЕ😂🤮
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20.06.2022 17:36 Відповісти
Муж Вересучки из СБУ, а указания давала она, конечно, не единолично.

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20.06.2022 17:40 Відповісти
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20.06.2022 17:42 Відповісти
А точно, що тільки двоє?
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20.06.2022 18:29 Відповісти
на примере Крыма. как только вступишь в путинский ГУЛАГ - все. депутатов начинают за ркуи-ноги носить по мобильным клеткам, прав на митниги-собрания у на селения исчезают и любые другие права человека...
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20.06.2022 18:38 Відповісти
Вот и показали своё истинное лицо ворюга должностей Тимофеев -Ермак и тупая дура И . Верещук!!.. Интересно , что скажет зеленский!!Как всегда ..."Я им довиряю""
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20.06.2022 19:20 Відповісти
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22.06.2022 01:57 Відповісти
 
 