Россия пытается перехватить иностранных студентов, обучавшихся в Украине, - Минобразования

Сейчас Россия пытается "перехватить" иностранных студентов, которые до войны учились в Украине или планировали поступать в украинские вузы, но в связи с исключением России из международных образовательных процессов дипломы ее вузов не будут признаваться на международном уровне.

Об этом в эфире телемарафона единственных новостей сказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я знаю о том, что россияне хотят перехватить их (иностранных студентов, обучавшихся в Украине – ред.), но учитывая то, что россиян выбросили почти из всех форм международного, европейского образовательного сотрудничества, в частности из Болонской системы, российские дипломы понадобятся только в каком-то "удмуртском автономном округе". Иностранцы это понимают и возвращаются в европейскую страну", - сказал Витренко.

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Он напомнил, что до полномасштабной войны в Украине обучалось около 80 тысяч студентов-иностранцев, преимущественно по медицинским специальностям. После российского вторжения они почти все уехали.

Впрочем, по словам Витренко, студенты стремятся продолжить обучение в Украине. По данным заведений высшего образования, расположенных в западных областях, многие студенты-иностранцы возвращаются.

"Насколько мне известно, по информации ЗВО, которые расположены в так называемых тыловых областях, многие уже вернулись, потому что они хотят продолжать обучение именно в Украине", - сказал замминистра.

Он добавил, что МОН упростило правила поступления для иностранных студентов.

"Теперь они могут сдавать (вступительные экзамены. - Ред.) и поступать в ЗВО дистанционно, дистанционно учиться. Единственное, что мы имеем проблему с медицинскими специальностями, ведь понимаем, что медицине невозможно научиться онлайн. Поэтому по инициативе наших учебных заведений, учебных заведений в подчинении Минздрава проводим определенные действия, чтобы вернуть студентов к обучению в безопасных учебных заведениях, которые расположены на территории Украины, где более или менее безопасно", - сказал замминистра.

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Витренко также сообщил, что с начала полномасштабной войны было выдано только 222 приглашения иностранцам на обучение в Украине. В настоящее время МОН с помощью международных партнеров проводит промо-кампанию по обучению в Украине.