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беженцы (1474) Великобритания (4268) дети (6027) украинцы (3737)

Британия упростит въезд в страну для несовершеннолетних украинцев, - The Times

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

діти,війни

Правительство Великобритании установит новые правила по въезду в страну несовершеннолетних граждан Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Отмечается, что согласно новому решению правительства несовершеннолетние украинские беженцы смогут въехать в Великобританию без сопровождения.

"Новое изменение правил позволит сотням детей и подростков-беженцев въехать в Великобританию", - отмечают в The Times.

Следует отметить, что ранее лицам младше 18 лет был запрещен въезд в Великобританию без родителей или опекунов.

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Молодь переманюють. Хоча цим зараз займається вся Європа. Особливо хлопці виїжджають поки їм не виповнилося 18 років.
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20.06.2022 17:46 Ответить
В цьому й часткова вина нашої влади, яка безумовно обмежила виїзд всіх чоловіків від 18 до 60. Потрібен інший, більш гнучкий підхід, ми ж не у "совку" ніби...
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20.06.2022 19:02 Ответить
Та ладно. Здесь нормально все с молодежью. Просто по нынешним законам до 18 лет украинские беженцы должны въезжать в сопровождении родителя
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20.06.2022 22:26 Ответить
ясен хрен - рабсила -- пенсіонерів не приглашают
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20.06.2022 18:06 Ответить
 
 