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Британія спростить в'їзд до країни для неповнолітніх українців, - The Times

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

діти,війни

Уряд Великої Британії встановить нові правила для в'їзду в країну неповнолітніх громадян України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Зазначається, що згідно з новим рішенням уряду неповнолітні українські біженці зможуть в'їхати до Великої Британії без супроводу.

"Нова зміна правил дасть змогу сотням дітей і підлітків-біженців в'їхати до Великої Британії", - зазначають у The Times.

Варто зауважити, що раніше особам молодше 18 років було заборонено в'їзд до Великої Британії без батьків або опікунів.

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Молодь переманюють. Хоча цим зараз займається вся Європа. Особливо хлопці виїжджають поки їм не виповнилося 18 років.
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20.06.2022 17:46 Відповісти
В цьому й часткова вина нашої влади, яка безумовно обмежила виїзд всіх чоловіків від 18 до 60. Потрібен інший, більш гнучкий підхід, ми ж не у "совку" ніби...
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20.06.2022 19:02 Відповісти
Та ладно. Здесь нормально все с молодежью. Просто по нынешним законам до 18 лет украинские беженцы должны въезжать в сопровождении родителя
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20.06.2022 22:26 Відповісти
ясен хрен - рабсила -- пенсіонерів не приглашают
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20.06.2022 18:06 Відповісти
 
 