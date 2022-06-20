В российском плену находятся 75 защитников острова Змеиный, - Верещук

Военные с острова Змеиный, попавшие в плен в самом начале широкомасштабного вторжения России в Украину, остаются в плену. По официальной информации – 75 человек.

Такие данные озвучены на брифинге министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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