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В российском плену находятся 75 защитников острова Змеиный, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зміїний

Военные с острова Змеиный, попавшие в плен в самом начале широкомасштабного вторжения России в Украину, остаются в плену. По официальной информации – 75 человек.

Такие данные озвучены на брифинге министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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Топ комментарии
+24
Херня якась, на початку було там 12 захисників, була інформація що їх звільнили....
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20.06.2022 23:35
+18
Я теж трохи офігіваю. Якась фігня. Рота на такій малій ділянці, без фортифікацій, без питної води. Тут якесь непорозуміня. І так. У пресі справді було плвідомлення, що декого із захисників звільнили. Зокрема автора мему про кацапський корабель. Можливо тут треба враховувати, щи інформацію подала Верещук? 🤔
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20.06.2022 23:42
+16
Мысяць не було чути. Всплило...
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20.06.2022 23:55
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Херня якась, на початку було там 12 захисників, була інформація що їх звільнили....
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20.06.2022 23:35 Ответить
Була інформація що їх звільнили.... і хлопця що мем с кораблем створив нагородили.
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21.06.2022 00:00 Ответить
а оточенню зе повірити, це себе обманути.
от як піднявся його рейтинг, так він і впаде...
піднявся, через дії самого ЗЕ.
впаде, через дії його оточення...
бо кругом ЗЕ, одно жлоб,йо, вор,йо, та аферисти.
нормальних вигнали або самі втекли...
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21.06.2022 00:12 Ответить
Так сама верещучка і є повною хернею - брехлива, зрадлива, нагла!
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21.06.2022 07:15 Ответить
Звідки там стільки?
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20.06.2022 23:37 Ответить
Я теж трохи офігіваю. Якась фігня. Рота на такій малій ділянці, без фортифікацій, без питної води. Тут якесь непорозуміня. І так. У пресі справді було плвідомлення, що декого із захисників звільнили. Зокрема автора мему про кацапський корабель. Можливо тут треба враховувати, щи інформацію подала Верещук? 🤔
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20.06.2022 23:42 Ответить
тупізм якийсь, ***** там стільки багато військових?
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20.06.2022 23:47 Ответить
Вот єто поворот.
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20.06.2022 23:49 Ответить
віце-прем,єр знову взялася нести відповідальність за долю полонених?
чи цим невластивим займатиметься дбр, а вона лише озвучуватиме інформацію, вказуватиме на недоліки та журитиме дбр за помилки
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21.06.2022 05:21 Ответить
Мысяць не було чути. Всплило...
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20.06.2022 23:55 Ответить
Дама хвилюється щоб про неї не забули..!
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21.06.2022 00:03 Ответить
Достали эти неадекваты, то эта жаба, то хламидия с 1000
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21.06.2022 00:03 Ответить
Верещить вже чи ще ні... Мля звідки там 75 бійців? Що вони курять в опі?
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21.06.2022 00:04 Ответить
Що не новина від не дами,то шедевр. Навіщо їй писати,як розташовані бомбосховища на Азоті і скільки там людей. Її язик просто знахідка для ворога і карт не треба
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21.06.2022 00:12 Ответить
Все просто , захисникам видали нагороди Герой України просто цей список поповниться дітьми «слуг» яких скоро визволять з європейського полону . Звичайно це дурниці як 75 військових на маленькому острові
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21.06.2022 00:21 Ответить
Российские пропагандисты несколько недель назад рассказывали про украинский десант разбитый на Змеином. Сразу подумалось ну точно фейк 100%. Ведь зачем на необорудованную скалу бросать десант не имея флота, не имея возможности их там поддерживать. Одним словом мутная история начала всплывать.
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21.06.2022 00:46 Ответить
Вірим в ЗСУ
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21.06.2022 01:01 Ответить
Тобто ви досі не розібрались в зашкварі вс рф на Зміїному?

Дивіться як була ситуація - ЗСУ дронами провело реально круту операцію по демілітаризації острова від росія на що вс рф свої втрати від Байрактарів оголосила втратами ЗСУ. А потім ще й трупи вс рф частково заблурила та виклали як солдат зсу, тільки ось не задача форма і пряжка на фото вс рф...

Командування ЗСУ така поведінка пропагандистів рф шокувала (це тепер є розуміння що якщо рф в чомусь звинувачує, то в цьому вона винна сама) - і на це ЗСУ взяли та виклали відео цієї геніально простої і в той же час крутої операції, як спочатку базу вс рф спалили дронами та позбавили в такий спосіб зв'язку, потім дронами спалили вертушки які прилетіли щоб зрозуміти що сталось та відновити зв'язок, а в кінці ще й десант вс рф на катерах.
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21.06.2022 02:05 Ответить
Не стоит верить всему что пишут, много пропаганды, 8 мая информация что наши сбили вертолет русни на змеином и видео есть, но потом 9 мая некролог Під час виконання бойового завдання у складі екіпажу морського вертольота Мі-14 від ракети російського винищувача загинув заступник командувача Військово-морських сил Збройних сил України з авіації полковник Ігор Бедзай. Без уточнения деталей, но зачем оркам срочно среди ночи высаживать пехоту на занятом острове если не для отражения попытки десанта?
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21.06.2022 03:52 Ответить
Ігор Бедзай загинув 7 травня , і не на острові Зміїному . . А кацапський вертоліт збили 8 го .
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21.06.2022 08:13 Ответить
Ви вкинули російську пропаганду.

Як казали знаючі люди ВМС захотіло хоч якось виправити свою репутацію, і зробило полювання за підводним човном ні з ким не порадившись, і ні кому не сказавши.

А десант на острів росіяни робили по тій самій причині що й обстрілюють самі себе - втрата зв'язку. Для відсталих армій це нормальне явище коли два підрозділи з однієї армії вбивають один одного бо втратили зв'язок. Саме тому росіяни висаджували десант. Вони не знали що сталось. Вони діяли по радянському підручнику. А там пише що коли втрачено зв'язок з островом, то скоріше за все ворог вже висадив десант (інше це поломка). Про те що так ювелірно можна знищити зв'язок дронами тоді вважалось фантастикою, хоча вже були країни які навіть в той час це демонстрували, але ж інформаційна епоха тоді тільки починалась, а ссср закінчувався тим більше писати нові розумні підручники там не було кому навіть у час його розквіту.
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21.06.2022 13:00 Ответить
Якась маячня з кількістю полонених. Хоча люба дурня, почута від Верещук, мене давно не дивує.
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21.06.2022 06:05 Ответить
що верзе це створиння?
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21.06.2022 06:20 Ответить
рты закрыть любой зелёношлюхе
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21.06.2022 07:43 Ответить
Де "Азовці"!? Злила і забула!?
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21.06.2022 08:25 Ответить
острів зміїний ми одного разу відбили. туди висаджувався наш десант. судячи з усього, мова йде про другий захід наших воїнів, після чого русня знову окупувала острів... і взяла в полон частину наших захисників
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21.06.2022 09:20 Ответить
Не поширюйте висери російської пропаганди.

Якби це було то росіяни зробили б тьму фото трупів із усіх сторін як завжди роблять. Хвалилися б трофейною зброєю та іншим. Але все на що росіян хватило це одне заблюрине відео та фото на якому нібито солдат зсу, хоча насправді терорист вс рф одягнутий в форму вс рф що чітко видно завдяки пряжці ремня вмф рф.



Тому росіяни там в реальності як завжди сос нули.
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21.06.2022 13:12 Ответить
Чисельність полонених зі Зміїного що, таємниця? На Ютубі є відео. *******.
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21.06.2022 09:53 Ответить
ютуб не является достоверным источником. Так же как и сам интернет
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21.06.2022 12:52 Ответить
Верещук вірити не можна так само, як і ОПі. Ми воюємо в оточенні ворогов.
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21.06.2022 14:52 Ответить
Начиная от "войны не будет" и до сегодняшнего дня, тяжело определить когда наша власть в лице президента(с маленькой) и его ораторов и ВР говорят правду , а когда заливают в уши....У меня нет доверия к этим "слугам"....Ещё ни кто не отчитался за расходы десятков миллиардов долларов предоставленных нам на условиях кредитов.....А ведь это всё на плечи людей ляжет......
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02.11.2022 21:24 Ответить
 
 