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Член экипажа еще не уничтоженного крейсера "Москва" предлагает героям-защитникам Змеиного сдаться и получить "плюшки" от "правильной стороны". АУДИО

В сети опубликована аудиозапись фрагмента радиообмена между тогда еще не уничтоженным российским крейсером "Москва" и героями-пограничниками, защищавшими украинский остров Змеиный.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи член экипажа "Москвы" предлагает украинским воинам "плюшки" от российского командования в случае сдачи острова. Вероятно, именно этот разговор и предшествовал уже легендарному ответу - "Русский военный корабль, иди нах#й".

Читайте: Российские оккупанты укрепляют силы на о. Змеиный, - Братчук

Также читайте: Крейсер "Москва" не участвовал в "спецоперации" и затонул в результате "чрезвычайного происшествия", - прокуратура РФ. ДОКУМЕНТ

Змеиный (180) крейсер (98)


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Топ комментарии
+85
масква выбрала правильную сторону - морское дно.
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24.05.2022 13:48
+66
Сами напали и сами же предложили не участвовать в "братоубийственной войне". Кто подскажет, это какая стадия шизофрении?
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24.05.2022 13:52
+35
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24.05.2022 13:59
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масква выбрала правильную сторону - морское дно.
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24.05.2022 13:48 Ответить
Днище☝
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24.05.2022 14:08 Ответить
Рабссея уверенно продолжает пробивать дно. Им для этого своих ракетных крейсеров даже не жалко. Пригнали фрегат "Адмирал Макаров" проверять крепость дна. Может у него получится.
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24.05.2022 15:25 Ответить
оккупантов московитов только убивать, иначе никак
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24.05.2022 18:28 Ответить
Так читав методичку, що мало не захлинувся)
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24.05.2022 13:50 Ответить
Сами напали и сами же предложили не участвовать в "братоубийственной войне". Кто подскажет, это какая стадия шизофрении?
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24.05.2022 13:52 Ответить
Параноїдна шизофренія в стадії прогресуючого загострення і медицина тут безсила !!!))))
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24.05.2022 14:02 Ответить
Это не шизофрения,а обыкновенный Рашизм!
Фашисты не арийцев братьями не называли!
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24.05.2022 14:24 Ответить
аналогічний підхід був до козаків перед їх знищенням: кацапи підійшли і сказали їм здатись, щоб не було війни між двома православними, а ті взяли і здались, і з часом повністю припинили своє існування!
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24.05.2022 14:56 Ответить
когнітивний дисонанс
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24.05.2022 14:57 Ответить
Шизофрения - это государственная идеология параши. Для кого то может это стало открытием.
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24.05.2022 15:18 Ответить
одни западный эксперт дал очень точное определение рашизму- шизо-фашизм.
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24.05.2022 17:29 Ответить
Це просто прекрасно, що цю лохань з начинкою просто потопили. Це - карма для рашен-організмів.
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24.05.2022 13:53 Ответить
экекончене!))))
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24.05.2022 13:54 Ответить
А він сам вже рішив з крабами свою жилищну проблему?
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24.05.2022 13:58 Ответить
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24.05.2022 13:59 Ответить
мудак прийшов вбивати і розповідає
«нє участвуйтє в братоубійствєнной войнє»
а якого хєра припхався в чужу країну зі зброєю
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24.05.2022 14:01 Ответить
а як воно верещало коли ішло на дно кормити бичка...
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24.05.2022 14:01 Ответить
Там пропонує запис з ФСБ,а не член екіпажу. Не смішіть людей викидаючи на гілку новин подібне. І так зрозуміло хто такі кацапи.
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24.05.2022 14:03 Ответить
Тільки кацап може напасти на сусіда, а потім пропонувати йому не брати участі "в братоубійствєнной войнє". Добре, що такі записи публікують - увесь світ повинен бачити цинізм, брехню і злочини московитів!
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24.05.2022 14:26 Ответить
Ти, глянь, як разбалакався. А зараз на дні лежить тихо-тихо...
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24.05.2022 14:05 Ответить
Виявляєтся що в животі в бичка "правильная сторона", "единая великая страна" "достойная пенсия" на яку не можна купити навіть унітаз напевно теж там .😏
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24.05.2022 14:06 Ответить
при современном развитии интеллектуальнокомпутєрного дєла, определить голос парашного креветочного корма, решившего, шо войдёт своим этим длинным высером в историю, не так уж и трудно. как впрочем и того, кто руководствуясь краткостью, как сестрой таланта, послал весь корабль нах и сам того тогда не подозревая действительно вошёл в историю.
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24.05.2022 14:11 Ответить
достойно пропали без выплат
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24.05.2022 14:13 Ответить
дрожали бы молча в нашем Крыму
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24.05.2022 14:18 Ответить
Последний ультиматум "москвы"...
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24.05.2022 14:27 Ответить
Во , как заливает
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24.05.2022 14:30 Ответить
Накаркав, на свою голову, таки накаркав. Ну який то флот, який кодекс честі морського офіцера, коли гатить вночі ракетами по містах і убиває мирних мешканців. Однаково, лишня хромосома таки перетворила цих істот на свинособак.
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24.05.2022 14:41 Ответить
хто це, хто це?
а це той, що зараз у Нептуна смокче!😂
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24.05.2022 14:42 Ответить
Ждем когда путин окончательно захлебнется своей рвотой
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24.05.2022 14:54 Ответить
https://www.nezhin-dram.in.ua/repertuar/dramatychni-vystavy/56-boritesia-poborete-vam-boh-pomahaie.html Борітеся-поборете, вам Бог помагає !!!
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24.05.2022 15:00 Ответить
"Останьтесь живьіми" - особливо насмішило.
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24.05.2022 15:09 Ответить
esho by tolka "kljuchi ot kvartiri gde dengi lezhat" zabyl poobeshtj
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24.05.2022 15:16 Ответить
"Šurp tauri! Kāp zemē! Ciet klusu!
Tu glābsi sev dzīvību;
Mēs algosim tevi ar zeltu,
Ar godu, ar brīvību!"
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24.05.2022 15:28 Ответить
"Вот рога! На землю! Заткнись!
Вы спасете свою жизнь;
Мы наймем вас с золотом,
С честью, со свободой!»

звідки це?
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24.05.2022 17:30 Ответить
Смішно чути голос мерця ,що пропонує живим вижити!!!
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24.05.2022 15:19 Ответить
Тепер треба на камінці написати "Рускій ваєнний карабль иди нах@й!" і кинуть їм у море - хай читають...
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24.05.2022 15:59 Ответить
нет подлее и сволочнее твари, чем рашистская лапотная срань...
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24.05.2022 17:25 Ответить
*********, зачем вы, твари, развязали "братоубийственную" войну?

в чьих интересах вы действуете?
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24.05.2022 17:27 Ответить
Це посмертна мантра орка?! Гуд!
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24.05.2022 20:56 Ответить
Тепер цей "члєн" бичків кормить))
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24.05.2022 22:00 Ответить
Бувають такі печальки тому можу відкрито сказати, суддя Логвіна Чернігів іди на..й слідом за кораблем
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25.05.2022 08:59 Ответить
Ось просто цікаво, автора цього натхненного "спіча" вже підняли з дна морського? Чи він сьогодні знову в меню морських мешканців?
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25.05.2022 09:24 Ответить
 
 