Член экипажа еще не уничтоженного крейсера "Москва" предлагает героям-защитникам Змеиного сдаться и получить "плюшки" от "правильной стороны". АУДИО
В сети опубликована аудиозапись фрагмента радиообмена между тогда еще не уничтоженным российским крейсером "Москва" и героями-пограничниками, защищавшими украинский остров Змеиный.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи член экипажа "Москвы" предлагает украинским воинам "плюшки" от российского командования в случае сдачи острова. Вероятно, именно этот разговор и предшествовал уже легендарному ответу - "Русский военный корабль, иди нах#й".
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а якого хєра припхався в чужу країну зі зброєю
а це той, що зараз у Нептуна смокче!😂
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звідки це?
в чьих интересах вы действуете?