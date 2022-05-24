Член экипажа еще не уничтоженного крейсера "Москва" предлагает героям-защитникам Змеиного сдаться и получить "плюшки" от "правильной стороны". АУДИО

В сети опубликована аудиозапись фрагмента радиообмена между тогда еще не уничтоженным российским крейсером "Москва" и героями-пограничниками, защищавшими украинский остров Змеиный.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи член экипажа "Москвы" предлагает украинским воинам "плюшки" от российского командования в случае сдачи острова. Вероятно, именно этот разговор и предшествовал уже легендарному ответу - "Русский военный корабль, иди нах#й".

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