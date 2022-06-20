У російському полоні перебувають 75 захисників острова Зміїний, - Верещук

Військові з острова Зміїний, які потрапили у полон на самому початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, досі лишаються у полоні. За офіційною інформацією, – 75 осіб.

Такі дані озвучено на брифінгу міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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