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У російському полоні перебувають 75 захисників острова Зміїний, - Верещук
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Військові з острова Зміїний, які потрапили у полон на самому початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, досі лишаються у полоні. За офіційною інформацією, – 75 осіб.
Такі дані озвучено на брифінгу міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Топ коментарі
+24 Igor Butenko 2bccf522
показати весь коментар20.06.2022 23:35
+18 Rostyslav Komarnytsky
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+16 Джон Зойдберг cb913b8d
показати весь коментар20.06.2022 23:55
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Будь ласка, зачекайте...
от як піднявся його рейтинг, так він і впаде...
піднявся, через дії самого ЗЕ.
впаде, через дії його оточення...
бо кругом ЗЕ, одно жлоб,йо, вор,йо, та аферисти.
нормальних вигнали або самі втекли...
чи цим невластивим займатиметься дбр, а вона лише озвучуватиме інформацію, вказуватиме на недоліки та журитиме дбр за помилки
Дивіться як була ситуація - ЗСУ дронами провело реально круту операцію по демілітаризації острова від росія на що вс рф свої втрати від Байрактарів оголосила втратами ЗСУ. А потім ще й трупи вс рф частково заблурила та виклали як солдат зсу, тільки ось не задача форма і пряжка на фото вс рф...
Командування ЗСУ така поведінка пропагандистів рф шокувала (це тепер є розуміння що якщо рф в чомусь звинувачує, то в цьому вона винна сама) - і на це ЗСУ взяли та виклали відео цієї геніально простої і в той же час крутої операції, як спочатку базу вс рф спалили дронами та позбавили в такий спосіб зв'язку, потім дронами спалили вертушки які прилетіли щоб зрозуміти що сталось та відновити зв'язок, а в кінці ще й десант вс рф на катерах.
Як казали знаючі люди ВМС захотіло хоч якось виправити свою репутацію, і зробило полювання за підводним човном ні з ким не порадившись, і ні кому не сказавши.
А десант на острів росіяни робили по тій самій причині що й обстрілюють самі себе - втрата зв'язку. Для відсталих армій це нормальне явище коли два підрозділи з однієї армії вбивають один одного бо втратили зв'язок. Саме тому росіяни висаджували десант. Вони не знали що сталось. Вони діяли по радянському підручнику. А там пише що коли втрачено зв'язок з островом, то скоріше за все ворог вже висадив десант (інше це поломка). Про те що так ювелірно можна знищити зв'язок дронами тоді вважалось фантастикою, хоча вже були країни які навіть в той час це демонстрували, але ж інформаційна епоха тоді тільки починалась, а ссср закінчувався тим більше писати нові розумні підручники там не було кому навіть у час його розквіту.
Якби це було то росіяни зробили б тьму фото трупів із усіх сторін як завжди роблять. Хвалилися б трофейною зброєю та іншим. Але все на що росіян хватило це одне заблюрине відео та фото на якому нібито солдат зсу, хоча насправді терорист вс рф одягнутий в форму вс рф що чітко видно завдяки пряжці ремня вмф рф.
Тому росіяни там в реальності як завжди сос нули.