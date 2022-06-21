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На заводе "Азот" в Северодонецке находятся около 300 гражданских, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азот

На предприятии "Северодонецкое объединение "Азот" в настоящее время находится около 300 гражданских.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день там, если я правильно понимаю, потому что ситуация постоянно меняется, около 300 человек", - сказала чиновник.

По ее словам, в отличие от мариупольской Азовстали, Азот не имеет разветвленной сети бомбоубежищ.

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Верещук сообщила, что ранее украинская сторона официально добивалась от захватчиков открытия гуманитарного коридора для эвакуации находящихся на территории предприятия гражданских, но этого не произошло.

Вице-премьер-министр также подчеркнула, что украинская сторона и международные организации, подключенные для решения вопроса эвакуации, должны получить подтверждение добровольного желания гражданских покинуть Азот.

"Мне пообещали военные, что будут сделаны короткие видео с этими людьми... Если это произойдет, мы, конечно, будем продолжать пробивать коридор из Азота", – заявила Верещук, добавив, что ситуация в городе очень сложна из-за активных боевых действий.
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Топ комментарии
+21
Накуй ти вилізла, тварина? З азовсталлю вже нарішала?
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20.06.2022 23:59
+12
Верещук це Арєстовіч з ******.
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20.06.2022 23:59
+12
Якесь дежавю.
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21.06.2022 00:05
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Накуй ти вилізла, тварина? З азовсталлю вже нарішала?
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20.06.2022 23:59 Ответить
Розказати про план Азоту просто якась нісенітниця при війні
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21.06.2022 00:14 Ответить
Верещук це Арєстовіч з ******.
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20.06.2022 23:59 Ответить
Сьогодні помер великий актор - гідний син братнього литовського народу Регімантас Адомайтіс... царство небесне одному з кумирів мого покоління...
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20.06.2022 23:59 Ответить
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21.06.2022 00:20 Ответить
Хай ***** покличе Абрамовича, він все вирішить.
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21.06.2022 00:02 Ответить
Очередной чиновник зеленой власти кричит о своей некомпетентности)
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21.06.2022 00:05 Ответить
Якесь дежавю.
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21.06.2022 00:05 Ответить
Мерзотники, таке враження що все зрежисовано. І коли з'являється можливість здати інтереси України , то вилазе чергове фсбешне зелене чмо.
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21.06.2022 00:12 Ответить
З такими пздми і ворогів не треба
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21.06.2022 00:17 Ответить
Верещук закликала мешканців Херсонщини виїжджати через окупований Крим.
Це екстракшн чи евакуація є зелені специалісти?
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21.06.2022 00:18 Ответить
Ця коза уже давно завербована , говорить те що пишуть куратори
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21.06.2022 00:23 Ответить
Хотів щось написати, та не збагну,як це коментувати…
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21.06.2022 00:22 Ответить
Тільки анекдот про чапаєва: "Їхав-їхав бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу паровоз. Оті "бу" - замість матюків, якщо хто позабув.
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21.06.2022 00:48 Ответить
2 місяці...
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21.06.2022 00:54 Ответить
Ці підараси та підарбаби жидокацапській,просто знищують нашу державу та нас,от і вся ***** панове,їх потрібно усіх знищити,або знищать нас.
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21.06.2022 01:45 Ответить
Просили же придурков эвакуироваться когда была возможность
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21.06.2022 01:55 Ответить
эта тварь Азовцев уже слила !!! На очереди Азот !!!
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21.06.2022 06:16 Ответить
І знову та що верещить, буде піаритись, як вона рятує цивільних
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21.06.2022 06:57 Ответить
 
 