На заводе "Азот" в Северодонецке находятся около 300 гражданских, - Верещук

На предприятии "Северодонецкое объединение "Азот" в настоящее время находится около 300 гражданских.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день там, если я правильно понимаю, потому что ситуация постоянно меняется, около 300 человек", - сказала чиновник.

По ее словам, в отличие от мариупольской Азовстали, Азот не имеет разветвленной сети бомбоубежищ.

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Верещук сообщила, что ранее украинская сторона официально добивалась от захватчиков открытия гуманитарного коридора для эвакуации находящихся на территории предприятия гражданских, но этого не произошло.

Вице-премьер-министр также подчеркнула, что украинская сторона и международные организации, подключенные для решения вопроса эвакуации, должны получить подтверждение добровольного желания гражданских покинуть Азот.

"Мне пообещали военные, что будут сделаны короткие видео с этими людьми... Если это произойдет, мы, конечно, будем продолжать пробивать коридор из Азота", – заявила Верещук, добавив, что ситуация в городе очень сложна из-за активных боевых действий.