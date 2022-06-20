На заводі "Азот" у Сєверодонецьку перебувають близько 300 цивільних, - Верещук
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На підприємстві "Сєвєродонецьке об’єднання "Азот" наразі перебуває близько 300 цивільних.
Про це повідомила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"На сьогодні там, якщо я правильно розумію, бо ситуація постійно змінюється, близько 300 людей", – сказала урядовець.
За її словами, на відміну від маріупольської Азовсталі, Азот не має розгалуженої мережі бомбосховищ.
Верещук повідомила, що раніше українська сторона офіційно домагалася від загарбників відкриття гуманітарного коридору для евакуації цивільних, що перебувають на території підприємства, але цього не сталося.
Віцепрем'єр-міністр також наголосила, що українська сторона і міжнародні організації, які підключені для вирішення питання щодо евакуації, мають отримати підтвердження добровільного бажання цивільних залишити Азот.
"Мені пообіцяли військові, що будуть зроблені короткі відео з цими людьми... Якщо це відбудеться, ми, звичайно, будемо продовжувати пробивати коридор з Азота", – заявила Верещук, додавши, що ситуації в місті дуже складна через активні бойові дії.
Будь ласка, зачекайте...
Це екстракшн чи евакуація є зелені специалісти?