На заводі "Азот" у Сєверодонецьку перебувають близько 300 цивільних, - Верещук

На підприємстві "Сєвєродонецьке об’єднання "Азот" наразі перебуває близько 300 цивільних.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні там, якщо я правильно розумію, бо ситуація постійно змінюється, близько 300 людей", – сказала урядовець.

За її словами, на відміну від маріупольської Азовсталі, Азот не має розгалуженої мережі бомбосховищ.

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Верещук повідомила, що раніше українська сторона офіційно домагалася від загарбників відкриття гуманітарного коридору для евакуації цивільних, що перебувають на території підприємства, але цього не сталося.

Віцепрем'єр-міністр також наголосила, що українська сторона і міжнародні організації, які підключені для вирішення питання щодо евакуації, мають отримати підтвердження добровільного бажання цивільних залишити Азот.

"Мені пообіцяли військові, що будуть зроблені короткі відео з цими людьми... Якщо це відбудеться, ми, звичайно, будемо продовжувати пробивати коридор з Азота", – заявила Верещук, додавши, що ситуації в місті дуже складна через активні бойові дії.