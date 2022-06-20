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На заводі "Азот" у Сєверодонецьку перебувають близько 300 цивільних, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

азот

На підприємстві "Сєвєродонецьке об’єднання "Азот" наразі перебуває близько 300 цивільних.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні там, якщо я правильно розумію, бо ситуація постійно змінюється, близько 300 людей", – сказала урядовець.

За її словами, на відміну від маріупольської Азовсталі, Азот не має розгалуженої мережі бомбосховищ.

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Верещук повідомила, що раніше українська сторона офіційно домагалася від загарбників відкриття гуманітарного коридору для евакуації цивільних, що перебувають на території підприємства, але цього не сталося.

Віцепрем'єр-міністр також наголосила, що українська сторона і міжнародні організації, які підключені для вирішення питання щодо евакуації, мають отримати підтвердження добровільного бажання цивільних залишити Азот.

"Мені пообіцяли військові, що будуть зроблені короткі відео з цими людьми... Якщо це відбудеться, ми, звичайно, будемо продовжувати пробивати коридор з Азота", – заявила Верещук, додавши, що ситуації в місті дуже складна через активні бойові дії.
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Топ коментарі
+21
Накуй ти вилізла, тварина? З азовсталлю вже нарішала?
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20.06.2022 23:59
+12
Верещук це Арєстовіч з ******.
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20.06.2022 23:59
+12
Якесь дежавю.
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21.06.2022 00:05
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Накуй ти вилізла, тварина? З азовсталлю вже нарішала?
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20.06.2022 23:59 Відповісти
Розказати про план Азоту просто якась нісенітниця при війні
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21.06.2022 00:14 Відповісти
Верещук це Арєстовіч з ******.
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20.06.2022 23:59 Відповісти
Сьогодні помер великий актор - гідний син братнього литовського народу Регімантас Адомайтіс... царство небесне одному з кумирів мого покоління...
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20.06.2022 23:59 Відповісти
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21.06.2022 00:20 Відповісти
Хай ***** покличе Абрамовича, він все вирішить.
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21.06.2022 00:02 Відповісти
Очередной чиновник зеленой власти кричит о своей некомпетентности)
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21.06.2022 00:05 Відповісти
Якесь дежавю.
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21.06.2022 00:05 Відповісти
Мерзотники, таке враження що все зрежисовано. І коли з'являється можливість здати інтереси України , то вилазе чергове фсбешне зелене чмо.
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21.06.2022 00:12 Відповісти
З такими пздми і ворогів не треба
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21.06.2022 00:17 Відповісти
Верещук закликала мешканців Херсонщини виїжджати через окупований Крим.
Це екстракшн чи евакуація є зелені специалісти?
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21.06.2022 00:18 Відповісти
Ця коза уже давно завербована , говорить те що пишуть куратори
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21.06.2022 00:23 Відповісти
Хотів щось написати, та не збагну,як це коментувати…
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21.06.2022 00:22 Відповісти
Тільки анекдот про чапаєва: "Їхав-їхав бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу паровоз. Оті "бу" - замість матюків, якщо хто позабув.
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21.06.2022 00:48 Відповісти
2 місяці...
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21.06.2022 00:54 Відповісти
Ці підараси та підарбаби жидокацапській,просто знищують нашу державу та нас,от і вся ***** панове,їх потрібно усіх знищити,або знищать нас.
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21.06.2022 01:45 Відповісти
Просили же придурков эвакуироваться когда была возможность
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21.06.2022 01:55 Відповісти
эта тварь Азовцев уже слила !!! На очереди Азот !!!
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21.06.2022 06:16 Відповісти
І знову та що верещить, буде піаритись, як вона рятує цивільних
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21.06.2022 06:57 Відповісти
 
 