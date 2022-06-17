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Евакуація із сєверодонецького "Азоту" зараз неможлива, - Гайдай
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Евакуація з бомбосховищ сєверодонецького об'єднання "Азот" наразі неможлива.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Фізично вибратися з території заводу зараз неможливо і просто небезпечно через постійні обстріли та бої. В укритті знаходиться 568 людей, зокрема 38 дітей.
Минулого місяця, коли ми пропонували - ці люди від евакуації відмовилися. Вихід з комбінату можливий тільки за умови повного припинення вогню", - йдеться в повідомленні.
Водночас, за словами Гайдая, Сєверодонецьк не заблоковано, комунікація з містом є.
Топ коментарі
+16 Ksenia VB
показати весь коментар17.06.2022 12:08
+10 Ksenia VB
показати весь коментар17.06.2022 11:58
+10 SergTranscarpathian
показати весь коментар17.06.2022 12:00
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Будь ласка, зачекайте...
це репліка на ваш допис 17.06.2022 12:13
Чекали?
Люди есть разные, кто мобильный уезжает при первых обстрелах, пожилые и кому некуда уехать ждут до конца. Есть наверное и такие, которые считают что лучше остаться под оккупацией, но не бросать на произвол свое жилье. В этой ситуации каждый решает за себя, эти 568 человек решили остаться, причем здесь ВСУ?
Ты должен или сваливать нахер, или становиться комбатантом и валить русню. Третьего не дано.