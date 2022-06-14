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На сєверодонецькому "Азоті" переховуються до 560 осіб, - мер Стрюк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

азот

На території об’єднання "Азот" у Сєверодонецьку залишається близько 540-560 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

За його словами, зруйновано третій міст, водночас місто не відрізано. Шляхи сполучення з містом, хоча й досить складні. Сєверодонецьк продовжуть боронити ЗСУ.

"На "Азоті" перебувають десь близько 540 осіб, 560 осіб, які там переховуються. Там створені певні запаси їжі, води", - зазначив він.

Водночас, додав Стрюк, масова евакуація наразі неможлива, але в перервах між обстрілами ми здійснують так звану "тиху" евакуацію.

Також читайте: Ситуація у Сєверодонецьку вкрай загострена, ворог цілеспрямовано нищить багатоповерхівки та об'єкти "Азоту" і "Склопластику", - Гайдай. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Дежавю.
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14.06.2022 10:12 Відповісти
Якого біса вони там роблять? Їх просили евакуюватися ще місяць тому!!!
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14.06.2022 10:21 Відповісти
"а куда я пойду", "прилетит так прилетит", "денег нет"...
Це ж (напевно) ті, що відмовлялися евакуйовуватися... А тепер своєю присутністю наражають на небезпеку наших військових...
Військовий стан - має бути примусова евакуація, принаймні в місцях, що становлять стратегічний інтерес.
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14.06.2022 13:43 Відповісти
цей завод окраіна от лисичанська
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14.06.2022 10:34 Відповісти
Драмтеатр у них есть?
Надпись "Дети" сделали?

Зачем он это сказал?
Чтобы пожалели?
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14.06.2022 10:47 Відповісти
я бачу, що ще одна "перемога" буде... і так звана "евакуація" в полон до рашистів...
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14.06.2022 10:57 Відповісти
ага, только она пока "тихая" по словам Стрюка
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14.06.2022 14:26 Відповісти
Мариуполь 2.0
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14.06.2022 11:20 Відповісти
"переховуються" зазвичай злочинці , а люди , яких обстрілюють кацапи , ховаються ... Стрюк безграмотний ...
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14.06.2022 13:29 Відповісти
Эвакуация кого? ВСУ или мирняка? Если мирняка, то надо ложить на них с прибором и выбираться самим военным. Ибо тамошний мирняк, который до сих пор не эвакуировался по своей воле - это прорашкинские латентные коллаборанты, которые втихую сдают оркам позиции ВСУ и ухмыляются, ожидая "освободителей". Так что, пускай дохнут под обстрелами, не жалко.
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14.06.2022 14:53 Відповісти
 
 