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На сєверодонецькому "Азоті" переховуються до 560 осіб, - мер Стрюк
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На території об’єднання "Азот" у Сєверодонецьку залишається близько 540-560 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.
За його словами, зруйновано третій міст, водночас місто не відрізано. Шляхи сполучення з містом, хоча й досить складні. Сєверодонецьк продовжуть боронити ЗСУ.
"На "Азоті" перебувають десь близько 540 осіб, 560 осіб, які там переховуються. Там створені певні запаси їжі, води", - зазначив він.
Водночас, додав Стрюк, масова евакуація наразі неможлива, але в перервах між обстрілами ми здійснують так звану "тиху" евакуацію.
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Будь ласка, зачекайте...
Це ж (напевно) ті, що відмовлялися евакуйовуватися... А тепер своєю присутністю наражають на небезпеку наших військових...
Військовий стан - має бути примусова евакуація, принаймні в місцях, що становлять стратегічний інтерес.
Надпись "Дети" сделали?
Зачем он это сказал?
Чтобы пожалели?