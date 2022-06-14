На сєверодонецькому "Азоті" переховуються до 560 осіб, - мер Стрюк

На території об’єднання "Азот" у Сєверодонецьку залишається близько 540-560 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

За його словами, зруйновано третій міст, водночас місто не відрізано. Шляхи сполучення з містом, хоча й досить складні. Сєверодонецьк продовжуть боронити ЗСУ.

"На "Азоті" перебувають десь близько 540 осіб, 560 осіб, які там переховуються. Там створені певні запаси їжі, води", - зазначив він.

Водночас, додав Стрюк, масова евакуація наразі неможлива, але в перервах між обстрілами ми здійснують так звану "тиху" евакуацію.

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