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На северодонецком "Азоте" укрываются до 560 человек, - мэр Стрюк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азот

На территории объединения "Азот" в Северодонецке остается около 540-560 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк.

По его словам, разрушен третий мост, в то же время город не отрезан. Пути сообщения с городом есть, хотя и достаточно сложны. Северодонецк продолжают защищать ВСУ.

"На "Азоте" находятся около 540 человек, 560 человек, которые там скрываются. Там созданы определенные запасы пищи, воды", - отметил он.

В то же время, добавил Стрюк, массовая эвакуация пока невозможна, но в перерывах между обстрелами мы совершают так называемую "тихую" эвакуацию.

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Дежавю.
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14.06.2022 10:12 Ответить
Якого біса вони там роблять? Їх просили евакуюватися ще місяць тому!!!
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14.06.2022 10:21 Ответить
"а куда я пойду", "прилетит так прилетит", "денег нет"...
Це ж (напевно) ті, що відмовлялися евакуйовуватися... А тепер своєю присутністю наражають на небезпеку наших військових...
Військовий стан - має бути примусова евакуація, принаймні в місцях, що становлять стратегічний інтерес.
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14.06.2022 13:43 Ответить
цей завод окраіна от лисичанська
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14.06.2022 10:34 Ответить
Драмтеатр у них есть?
Надпись "Дети" сделали?

Зачем он это сказал?
Чтобы пожалели?
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14.06.2022 10:47 Ответить
я бачу, що ще одна "перемога" буде... і так звана "евакуація" в полон до рашистів...
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14.06.2022 10:57 Ответить
ага, только она пока "тихая" по словам Стрюка
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14.06.2022 14:26 Ответить
Мариуполь 2.0
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14.06.2022 11:20 Ответить
"переховуються" зазвичай злочинці , а люди , яких обстрілюють кацапи , ховаються ... Стрюк безграмотний ...
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14.06.2022 13:29 Ответить
Эвакуация кого? ВСУ или мирняка? Если мирняка, то надо ложить на них с прибором и выбираться самим военным. Ибо тамошний мирняк, который до сих пор не эвакуировался по своей воле - это прорашкинские латентные коллаборанты, которые втихую сдают оркам позиции ВСУ и ухмыляются, ожидая "освободителей". Так что, пускай дохнут под обстрелами, не жалко.
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14.06.2022 14:53 Ответить
 
 