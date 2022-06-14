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На северодонецком "Азоте" укрываются до 560 человек, - мэр Стрюк
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На территории объединения "Азот" в Северодонецке остается около 540-560 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк.
По его словам, разрушен третий мост, в то же время город не отрезан. Пути сообщения с городом есть, хотя и достаточно сложны. Северодонецк продолжают защищать ВСУ.
"На "Азоте" находятся около 540 человек, 560 человек, которые там скрываются. Там созданы определенные запасы пищи, воды", - отметил он.
В то же время, добавил Стрюк, массовая эвакуация пока невозможна, но в перерывах между обстрелами мы совершают так называемую "тихую" эвакуацию.
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Пожалуйста, подождите...
Це ж (напевно) ті, що відмовлялися евакуйовуватися... А тепер своєю присутністю наражають на небезпеку наших військових...
Військовий стан - має бути примусова евакуація, принаймні в місцях, що становлять стратегічний інтерес.
Надпись "Дети" сделали?
Зачем он это сказал?
Чтобы пожалели?