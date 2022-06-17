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Эвакуация из северодонецкого "Азота" сейчас невозможна, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сєверодонецьк

Эвакуация из бомбоубежищ северодонецкого объединения "Азот" на данный момент невозможна.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Физически выбраться с территории завода сейчас невозможно и просто опасно из-за постоянных обстрелов и боев. В укрытии находится 568 человек, в том числе 38 детей.

В прошлом месяце, когда мы предлагали – эти люди от эвакуации отказались. Выход из комбината возможен только при полном прекращении огня", - говорится в сообщении.

В то же время, по словам Гайдая, Северодонецк не заблокирован, коммуникация с городом есть.

Читайте: На северодонецком "Азоте" укрываются до 560 человек, - мэр Стрюк
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Топ комментарии
+16
треба спитати в марьянки безмозкої
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17.06.2022 12:08
+10
Азов, Азот.....
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17.06.2022 11:58
+10
Що значить ви пропонували? Чому силою не вивезли? Закон не дозволяє? Так поміняйте Закон!!!
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17.06.2022 12:00
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Правила форума Совет форумчан
Азов, Азот.....
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17.06.2022 11:58 Ответить
Щось не до вподоби зеленій плісняві це сполученн . -"Азо" !!!)))
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17.06.2022 12:21 Ответить
Та вони все українське недолюблюють
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17.06.2022 12:37 Ответить
Гниди нищать українських патріотів Азова,а вони день у день збільшуються і набувають міці! Гниди це хибний шлях знищить вас,кремлівську гидоту!!))
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17.06.2022 13:21 Ответить
Шо опять❓
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17.06.2022 11:58 Ответить
Що значить ви пропонували? Чому силою не вивезли? Закон не дозволяє? Так поміняйте Закон!!!
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17.06.2022 12:00 Ответить
начинается ...
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17.06.2022 12:00 Ответить
Готують зебільний лохторат до здачи Азота,до Азовсталі-2, кремлівські гниди з Банкової!!))
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17.06.2022 12:17 Ответить
Тепер зебіли хочуть обміняти лисичанськ на людей з Азоту. Я правильно зрозумів?
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17.06.2022 12:03 Ответить
Ви запитуєте про те що, можливо, зверху хтось диктує політичну волю всупереч реальним можливостям і змушує ложити людей задля зеленого піару ?
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17.06.2022 12:38 Ответить
перескочив комент
це репліка на ваш допис 17.06.2022 12:13
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17.06.2022 12:39 Ответить
треба спитати в марьянки безмозкої
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17.06.2022 12:08 Ответить
Яке оточення? Безпечна евакуація цивільних зараз неможлива.
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17.06.2022 12:16 Ответить
це і є по суті оточення для цивільних. Вони будуть там 50 чоловік заважати військовим, їсти їх запаси, використовувати їх медикаменти, усе як на Азовсталі, єдине, що можно туди щось хоч і з ризиком доставити.
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17.06.2022 12:22 Ответить
Йдеться про ЦИВІЛЬНИХ громадян,що бажають залишитись в місті.
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17.06.2022 15:07 Ответить
Був ролік "радіо Свобода" коли їм пропонували виїхати (разом з іноз. кор. не тільки на контрольовану,а і до будь- якої країни Европи) - дійсно відмовлялися!
Чекали?
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17.06.2022 12:09 Ответить
там где Гайдай,там жопа...
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17.06.2022 12:10 Ответить
рашкоботи затявкали
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17.06.2022 12:21 Ответить
это правда Гайдай черноротый вещает только плохие новости - с такой радостью ****
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17.06.2022 16:55 Ответить
Українські воїни будуть чіплятись за кожен дім, за кожну вулицю, за кожне місто та село, тягнучи час та вимотуючи рашистів. Так це жертви, але тактика правильна. Якщо відходити з кожного міста, то незабаром міст не залишиться. Якби Азовці сражались до кінця, то рашики були ще там.
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17.06.2022 12:23 Ответить
Під час ВІЙНИ, в тому числі і до її інформаційної складової, кремлівські посіпаки сіють недовіру до дій керівництва ЗСУ і до Президента України.
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17.06.2022 12:27 Ответить
а что ему недоверять если оно зеленое чмо обложено кремлевским кодлом с ног до головы
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17.06.2022 16:56 Ответить
Ясно, второй Марик будет - через месяц отдадут приказ сдаться, чтобы сохранить жизни.
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17.06.2022 12:29 Ответить
Сили оборони України у Сєвєродонецьку підсилили військові Іноземного легіону. Чи їх вже вивели?
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17.06.2022 12:35 Ответить
Писали что на Азоте есть каптиальные бомбоубежища советских времён, понятно что близлежащее население пряталось там. Аналогично было и на Азовстале.
Люди есть разные, кто мобильный уезжает при первых обстрелах, пожилые и кому некуда уехать ждут до конца. Есть наверное и такие, которые считают что лучше остаться под оккупацией, но не бросать на произвол свое жилье. В этой ситуации каждый решает за себя, эти 568 человек решили остаться, причем здесь ВСУ?
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17.06.2022 12:52 Ответить
Ця історія все більше нашадує Марік.
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17.06.2022 12:53 Ответить
Не хер про оставшихся гражданских вообще думать. Сами виноваты. Напомнило первую эвакуацию с Мариуполя, когда автобус с тремя людьми уезжал, потому что остальные "решили остаться, переждать". Ну терь пусть и эти пережидают в Азоте. Жалко что военным только мешают.

Ты должен или сваливать нахер, или становиться комбатантом и валить русню. Третьего не дано.
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17.06.2022 12:56 Ответить
ты смотрю не стал комбатантом. бывает.
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17.06.2022 13:54 Ответить
а ты смотрю много пестишь - из-за угла и прокси
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17.06.2022 16:58 Ответить
всі цивільні, які залишилися в місті, нехай піднімають білі прапори і йдуть з заводу. вони заважають військовим. у них була повна можливість евакуюватися з зони бойових дій. вони цього не зробили. тому це їх проблеми...
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17.06.2022 12:56 Ответить
Опять двадцать пять... Какого хера???????????
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17.06.2022 13:00 Ответить
Москалі і Лисичанськ захоплять. Тому що в них колосальна перевага в авіації і ракетах. Нам з заходу дають якісь крихти. Навіть ракет до 300 км немає.
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17.06.2022 13:11 Ответить
Не ной.
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17.06.2022 13:47 Ответить
Нічого страшного. У нам є ти. Як вийдеш із інтернета, як поїдеш на передову та як погониш кацапню аж до владивостока, всі аж здивуються силі українського незламного інтернетного духа
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17.06.2022 15:09 Ответить
Та *****!! Шо за *****!!!!! Опять Мариуполь???? Вам мало Азовцев????
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17.06.2022 16:42 Ответить
за всепропальщиков до хрена - типа тебя
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17.06.2022 17:00 Ответить
уже в новостях проскочило видео о сдаче в плен, чейкате
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17.06.2022 17:22 Ответить
 
 