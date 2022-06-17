Эвакуация из северодонецкого "Азота" сейчас невозможна, - Гайдай

Эвакуация из бомбоубежищ северодонецкого объединения "Азот" на данный момент невозможна.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Физически выбраться с территории завода сейчас невозможно и просто опасно из-за постоянных обстрелов и боев. В укрытии находится 568 человек, в том числе 38 детей.

В прошлом месяце, когда мы предлагали – эти люди от эвакуации отказались. Выход из комбината возможен только при полном прекращении огня", - говорится в сообщении.

В то же время, по словам Гайдая, Северодонецк не заблокирован, коммуникация с городом есть.

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