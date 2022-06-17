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Эвакуация из северодонецкого "Азота" сейчас невозможна, - Гайдай
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Эвакуация из бомбоубежищ северодонецкого объединения "Азот" на данный момент невозможна.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Физически выбраться с территории завода сейчас невозможно и просто опасно из-за постоянных обстрелов и боев. В укрытии находится 568 человек, в том числе 38 детей.
В прошлом месяце, когда мы предлагали – эти люди от эвакуации отказались. Выход из комбината возможен только при полном прекращении огня", - говорится в сообщении.
В то же время, по словам Гайдая, Северодонецк не заблокирован, коммуникация с городом есть.
Топ комментарии
+16 Ksenia VB
показать весь комментарий17.06.2022 12:08
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це репліка на ваш допис 17.06.2022 12:13
Чекали?
Люди есть разные, кто мобильный уезжает при первых обстрелах, пожилые и кому некуда уехать ждут до конца. Есть наверное и такие, которые считают что лучше остаться под оккупацией, но не бросать на произвол свое жилье. В этой ситуации каждый решает за себя, эти 568 человек решили остаться, причем здесь ВСУ?
Ты должен или сваливать нахер, или становиться комбатантом и валить русню. Третьего не дано.