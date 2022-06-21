Ближайшая неделя может стать решающей на Северодонецком направлении, - ISW

Российские оккупанты постараются взять под полный контроль Северодонецк. Ближайшая неделя станет решающей для обороны города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Россияне в этот период снова сосредоточат войска и технику в районе, поэтому борьба на этом направлении, как ожидается, перерастет в фазу более существенного обострения.

Украинские источники подтвердили, что российские войска контролируют весь Северодонецк, за исключением промзоны "Азот", где продолжаются бои.

Российские источники, вероятно, создают информационные условия, чтобы оправдать медленное и неудачное продвижение в Славянск с юго-востока от Изюма и западнее Лимана.

Кремлевские силы, вероятно, активизируют операции по перекрытию украинских линий связи вдоль трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск для поддержки эскалации операций в Северодонецке-Лисичанске.

Российские войска продолжают сосредотачиваться на противостоянии дальнейшему продвижению украинцев к северу от Харькова к границе.

Российские войска продолжают оборонительные операции вдоль южной оси.

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