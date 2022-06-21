Ближайшая неделя может стать решающей на Северодонецком направлении, - ISW
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты постараются взять под полный контроль Северодонецк. Ближайшая неделя станет решающей для обороны города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Россияне в этот период снова сосредоточат войска и технику в районе, поэтому борьба на этом направлении, как ожидается, перерастет в фазу более существенного обострения.
Украинские источники подтвердили, что российские войска контролируют весь Северодонецк, за исключением промзоны "Азот", где продолжаются бои.
Российские источники, вероятно, создают информационные условия, чтобы оправдать медленное и неудачное продвижение в Славянск с юго-востока от Изюма и западнее Лимана.
Кремлевские силы, вероятно, активизируют операции по перекрытию украинских линий связи вдоль трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск для поддержки эскалации операций в Северодонецке-Лисичанске.
Российские войска продолжают сосредотачиваться на противостоянии дальнейшему продвижению украинцев к северу от Харькова к границе.
Российские войска продолжают оборонительные операции вдоль южной оси.
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Начинать строить корректные прогнозы можно только после объявления реальной поставки вооружений, а затем сразу прибавить к ним 2 месяца, пока их будут загружать на корабль, доставлять к берегу и разгружать, привозить к нам, потом на фронт и все это тоже непросто, даже 2.5 месяца можно брать. Именно ждать конкретного заявления, а до этого беречь люди, а не землю. Чтобы имея мощную армию иметь возможность давить именно на Европу, а не на кацапов, которым плевать. Никто в ЕС всерьез не боится такого развития событий, что Украина капитулирует вместе с полностью сохранной армией и объявит войну против всего ЕС и НАТО вместе с кацапами. И так может быть, если они будут и дальше плевать на обещания. Сказали бы в апреле, что мы ничего поставлять не будем и это последняя поставка, ну там единично чего-то дадим, то планы были бы построены иначе.
Тактическая победа - это видеозапись загрузки на корабли танков, сау и БМП в США. Стратегическая победа - это видеозапись обучения 200 будущих пилотов ф16, которые занимаются в учебном центре НАТО и делают первые вылеты и испытания на тренажерах. Ни первого, ни тем более второго - даже и близко нету. Даже в первом приближении.
Как можно вообще на него ссылаться.