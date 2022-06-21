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Ближайшая неделя может стать решающей на Северодонецком направлении, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сєверодонецьк

Российские оккупанты постараются взять под полный контроль Северодонецк. Ближайшая неделя станет решающей для обороны города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Россияне в этот период снова сосредоточат войска и технику в районе, поэтому борьба на этом направлении, как ожидается, перерастет в фазу более существенного обострения.

Украинские источники подтвердили, что российские войска контролируют весь Северодонецк, за исключением промзоны "Азот", где продолжаются бои.

Российские источники, вероятно, создают информационные условия, чтобы оправдать медленное и неудачное продвижение в Славянск с юго-востока от Изюма и западнее Лимана.

Кремлевские силы, вероятно, активизируют операции по перекрытию украинских линий связи вдоль трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск для поддержки эскалации операций в Северодонецке-Лисичанске.

Российские войска продолжают сосредотачиваться на противостоянии дальнейшему продвижению украинцев к северу от Харькова к границе.

Российские войска продолжают оборонительные операции вдоль южной оси.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В промзоне Северодонецка продолжаются ожесточенные бои, войска РФ мощно обстреляли Лисичанск, штурм возле Сиротино сдержан, - Гайдай. ФОТО
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Топ комментарии
+10
А что тут думать? Нет вообще ни одной гипотетической возможности его защитить. Даже про Славянск и Краматорск ситуация 50-50 в лучшем случае и что к середине осени их тоже могут захватить.

Начинать строить корректные прогнозы можно только после объявления реальной поставки вооружений, а затем сразу прибавить к ним 2 месяца, пока их будут загружать на корабль, доставлять к берегу и разгружать, привозить к нам, потом на фронт и все это тоже непросто, даже 2.5 месяца можно брать. Именно ждать конкретного заявления, а до этого беречь люди, а не землю. Чтобы имея мощную армию иметь возможность давить именно на Европу, а не на кацапов, которым плевать. Никто в ЕС всерьез не боится такого развития событий, что Украина капитулирует вместе с полностью сохранной армией и объявит войну против всего ЕС и НАТО вместе с кацапами. И так может быть, если они будут и дальше плевать на обещания. Сказали бы в апреле, что мы ничего поставлять не будем и это последняя поставка, ну там единично чего-то дадим, то планы были бы построены иначе.

Тактическая победа - это видеозапись загрузки на корабли танков, сау и БМП в США. Стратегическая победа - это видеозапись обучения 200 будущих пилотов ф16, которые занимаются в учебном центре НАТО и делают первые вылеты и испытания на тренажерах. Ни первого, ни тем более второго - даже и близко нету. Даже в первом приближении.
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21.06.2022 07:34
+7
Рвотный рефлекс на эту фамилию.
Как можно вообще на него ссылаться.
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21.06.2022 09:35
+6
три місяці вирішальних тижнів
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21.06.2022 07:40
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Правила форума Совет форумчан
Всі ці прогнози це тицяння пальцями в небо.
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21.06.2022 07:21 Ответить
А что тут думать? Нет вообще ни одной гипотетической возможности его защитить. Даже про Славянск и Краматорск ситуация 50-50 в лучшем случае и что к середине осени их тоже могут захватить.

Начинать строить корректные прогнозы можно только после объявления реальной поставки вооружений, а затем сразу прибавить к ним 2 месяца, пока их будут загружать на корабль, доставлять к берегу и разгружать, привозить к нам, потом на фронт и все это тоже непросто, даже 2.5 месяца можно брать. Именно ждать конкретного заявления, а до этого беречь люди, а не землю. Чтобы имея мощную армию иметь возможность давить именно на Европу, а не на кацапов, которым плевать. Никто в ЕС всерьез не боится такого развития событий, что Украина капитулирует вместе с полностью сохранной армией и объявит войну против всего ЕС и НАТО вместе с кацапами. И так может быть, если они будут и дальше плевать на обещания. Сказали бы в апреле, что мы ничего поставлять не будем и это последняя поставка, ну там единично чего-то дадим, то планы были бы построены иначе.

Тактическая победа - это видеозапись загрузки на корабли танков, сау и БМП в США. Стратегическая победа - это видеозапись обучения 200 будущих пилотов ф16, которые занимаются в учебном центре НАТО и делают первые вылеты и испытания на тренажерах. Ни первого, ни тем более второго - даже и близко нету. Даже в первом приближении.
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21.06.2022 07:34 Ответить
Це по вашому плану через 4 місяці? Досить ЗСУ дійти до кордону України зі сторони Харків, то самі орки можуть в петлю попасти. Ви написали багато,вас 4 лайкнуло на цьому місці закінчення ваших планів 50 на 50.
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21.06.2022 08:12 Ответить
Зачем эти шапкозакидательские комменты? Даже Арестович призывает выезжать из Харькова, вследствие того, что рашисты опять подошли близко и могут обстреливать город артиллерией. О каком выходе на границу речь?
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21.06.2022 09:19 Ответить
Рвотный рефлекс на эту фамилию.
Как можно вообще на него ссылаться.
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21.06.2022 09:35 Ответить
Очередной всепропальщик. Залужного слушай. Остальных во власти давно не посвящают в военные темы, там все агенты кремпля. Вот они и орут, как зе и шобла, то дайте зброю, то закрийте небо, то мало зброї.
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21.06.2022 13:00 Ответить
трололо оно
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21.06.2022 17:25 Ответить
Хорошая попытка кацапчег, но нет, дорога тебе всех за русским военным кораблём.
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21.06.2022 17:22 Ответить
три місяці вирішальних тижнів
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21.06.2022 07:40 Ответить
3 червня ISW прогнозував, що за два тижні кацапська наволоч захопить всю Луганщину.
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21.06.2022 08:10 Ответить
Отдадут. Это уже понятно.
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21.06.2022 09:16 Ответить
Его уже отдали, подготавливают общественное мнение." Что он типа особо то и не нужен."
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21.06.2022 09:44 Ответить
есть вероятность,что завтра кацапы начнут наступление на Харьков,ибо стянули туда много чего,и со стороны Беларуси,ибо там уже манёвры идут полным ходом,да и Володин не зря прилетал.
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21.06.2022 10:03 Ответить
Пора отступать
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21.06.2022 10:13 Ответить
не удержит ВСУ Северодонецк к сожалению как и всю территорию Донецкой и Луганской областей, кацапы возьмут чисто количеством и измором..............
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21.06.2022 13:28 Ответить
неделю назад говорили что северодонецк контролируется 50/50, брехали оказывается...
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21.06.2022 15:32 Ответить
 
 