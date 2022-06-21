Найближчий тиждень може стати вирішальним на Сєверодонецькому напрямку, - ISW

Російські окупанти намагатимуться взяти під повний контроль Сєверодонецьк. Найближчий тиждень стане вирішальним для оборони міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Росіяни в цей період знову зосередять війська і техніку в районі, тому боротьба на цьому напрямку, як очікується, переросте у фазу більш істотного загострення.

Українські джерела підтвердили, що російські війська контролюють весь Сєверодонецьк, за винятком промзони "Азот", де тривають бої.

Російські джерела, ймовірно, створюють інформаційні умови, щоб виправдати повільне і невдале просування у Слов'янськ із південного сходу від Ізюма і на захід від Лиману.

Кремлівські сили, ймовірно, активізують операції з перекриття українських ліній зв'язку вздовж траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ для підтримки ескалації операцій у Сєверодонецьку-Лисичанську.

Російські війська продовжують зосереджуватися на протистоянні подальшому просуванню українців на північ від Харкова до кордону.

Російські війська продовжують оборонні операції вздовж південної осі.

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