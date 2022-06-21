УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13742 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
14 677 16
армія РФ (13510) війна (56641) Сєверодонецьк (475)

Найближчий тиждень може стати вирішальним на Сєверодонецькому напрямку, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сєверодонецьк

Російські окупанти намагатимуться взяти під повний контроль Сєверодонецьк. Найближчий тиждень стане вирішальним для оборони міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Росіяни в цей період знову зосередять війська і техніку в районі, тому боротьба на цьому напрямку, як очікується, переросте у фазу більш істотного загострення.

Українські джерела підтвердили, що російські війська контролюють весь Сєверодонецьк, за винятком промзони "Азот", де тривають бої.

Російські джерела, ймовірно, створюють інформаційні умови, щоб виправдати повільне і невдале просування у Слов'янськ із південного сходу від Ізюма і на захід від Лиману.

Кремлівські сили, ймовірно, активізують операції з перекриття українських ліній зв'язку вздовж траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ для підтримки ескалації операцій у Сєверодонецьку-Лисичанську.

Російські війська продовжують зосереджуватися на протистоянні подальшому просуванню українців на північ від Харкова до кордону.

Російські війська продовжують оборонні операції вздовж південної осі.

Також читайте: Бої вже йдуть у Сєверодонецькій промзоні, рашисти наступають уздовж траси "Лисичанськ-Бахмут", - Гайдай

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
А что тут думать? Нет вообще ни одной гипотетической возможности его защитить. Даже про Славянск и Краматорск ситуация 50-50 в лучшем случае и что к середине осени их тоже могут захватить.

Начинать строить корректные прогнозы можно только после объявления реальной поставки вооружений, а затем сразу прибавить к ним 2 месяца, пока их будут загружать на корабль, доставлять к берегу и разгружать, привозить к нам, потом на фронт и все это тоже непросто, даже 2.5 месяца можно брать. Именно ждать конкретного заявления, а до этого беречь люди, а не землю. Чтобы имея мощную армию иметь возможность давить именно на Европу, а не на кацапов, которым плевать. Никто в ЕС всерьез не боится такого развития событий, что Украина капитулирует вместе с полностью сохранной армией и объявит войну против всего ЕС и НАТО вместе с кацапами. И так может быть, если они будут и дальше плевать на обещания. Сказали бы в апреле, что мы ничего поставлять не будем и это последняя поставка, ну там единично чего-то дадим, то планы были бы построены иначе.

Тактическая победа - это видеозапись загрузки на корабли танков, сау и БМП в США. Стратегическая победа - это видеозапись обучения 200 будущих пилотов ф16, которые занимаются в учебном центре НАТО и делают первые вылеты и испытания на тренажерах. Ни первого, ни тем более второго - даже и близко нету. Даже в первом приближении.
показати весь коментар
21.06.2022 07:34
+7
Рвотный рефлекс на эту фамилию.
Как можно вообще на него ссылаться.
показати весь коментар
21.06.2022 09:35
+6
три місяці вирішальних тижнів
показати весь коментар
21.06.2022 07:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всі ці прогнози це тицяння пальцями в небо.
показати весь коментар
21.06.2022 07:21 Відповісти
А что тут думать? Нет вообще ни одной гипотетической возможности его защитить. Даже про Славянск и Краматорск ситуация 50-50 в лучшем случае и что к середине осени их тоже могут захватить.

Начинать строить корректные прогнозы можно только после объявления реальной поставки вооружений, а затем сразу прибавить к ним 2 месяца, пока их будут загружать на корабль, доставлять к берегу и разгружать, привозить к нам, потом на фронт и все это тоже непросто, даже 2.5 месяца можно брать. Именно ждать конкретного заявления, а до этого беречь люди, а не землю. Чтобы имея мощную армию иметь возможность давить именно на Европу, а не на кацапов, которым плевать. Никто в ЕС всерьез не боится такого развития событий, что Украина капитулирует вместе с полностью сохранной армией и объявит войну против всего ЕС и НАТО вместе с кацапами. И так может быть, если они будут и дальше плевать на обещания. Сказали бы в апреле, что мы ничего поставлять не будем и это последняя поставка, ну там единично чего-то дадим, то планы были бы построены иначе.

Тактическая победа - это видеозапись загрузки на корабли танков, сау и БМП в США. Стратегическая победа - это видеозапись обучения 200 будущих пилотов ф16, которые занимаются в учебном центре НАТО и делают первые вылеты и испытания на тренажерах. Ни первого, ни тем более второго - даже и близко нету. Даже в первом приближении.
показати весь коментар
21.06.2022 07:34 Відповісти
Це по вашому плану через 4 місяці? Досить ЗСУ дійти до кордону України зі сторони Харків, то самі орки можуть в петлю попасти. Ви написали багато,вас 4 лайкнуло на цьому місці закінчення ваших планів 50 на 50.
показати весь коментар
21.06.2022 08:12 Відповісти
Зачем эти шапкозакидательские комменты? Даже Арестович призывает выезжать из Харькова, вследствие того, что рашисты опять подошли близко и могут обстреливать город артиллерией. О каком выходе на границу речь?
показати весь коментар
21.06.2022 09:19 Відповісти
Рвотный рефлекс на эту фамилию.
Как можно вообще на него ссылаться.
показати весь коментар
21.06.2022 09:35 Відповісти
Очередной всепропальщик. Залужного слушай. Остальных во власти давно не посвящают в военные темы, там все агенты кремпля. Вот они и орут, как зе и шобла, то дайте зброю, то закрийте небо, то мало зброї.
показати весь коментар
21.06.2022 13:00 Відповісти
трололо оно
показати весь коментар
21.06.2022 17:25 Відповісти
Хорошая попытка кацапчег, но нет, дорога тебе всех за русским военным кораблём.
показати весь коментар
21.06.2022 17:22 Відповісти
три місяці вирішальних тижнів
показати весь коментар
21.06.2022 07:40 Відповісти
3 червня ISW прогнозував, що за два тижні кацапська наволоч захопить всю Луганщину.
показати весь коментар
21.06.2022 08:10 Відповісти
Отдадут. Это уже понятно.
показати весь коментар
21.06.2022 09:16 Відповісти
Его уже отдали, подготавливают общественное мнение." Что он типа особо то и не нужен."
показати весь коментар
21.06.2022 09:44 Відповісти
есть вероятность,что завтра кацапы начнут наступление на Харьков,ибо стянули туда много чего,и со стороны Беларуси,ибо там уже манёвры идут полным ходом,да и Володин не зря прилетал.
показати весь коментар
21.06.2022 10:03 Відповісти
Пора отступать
показати весь коментар
21.06.2022 10:13 Відповісти
не удержит ВСУ Северодонецк к сожалению как и всю территорию Донецкой и Луганской областей, кацапы возьмут чисто количеством и измором..............
показати весь коментар
21.06.2022 13:28 Відповісти
неделю назад говорили что северодонецк контролируется 50/50, брехали оказывается...
показати весь коментар
21.06.2022 15:32 Відповісти
 
 