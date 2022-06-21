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Оккупанты до сих пор не могут погасить "вышки Бойко"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бойко,вишки,вишка,чорноморнафтогаз

Оккупанты не могут потушить огонь на буровых платформах "Черноморнефтегаза", пораженных украинскими защитниками ракетами. Огонь уже добрался до скважины.

Об этом сообщила коллаборантов Ольга Ковитиди, так называемая член Совета Федерации РФ от "власти" оккупированного Крыма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"На данный период (продолжают ликвидировать), пытался наш корабль подойти, но не смог, огонь напрямую подошел к скважине", – сказала коллаборантка.

По словам Ковитиди, поиск находившихся на платформах результатов не дал. На месте пожара работают также военные.

Смотрите: ВСУ ударили по "вышкам Бойко". ВИДЕО

Как сообщалось, 20 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам присвоенного Россией "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко".
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Топ комментарии
+43
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21.06.2022 12:24
+34
некуй піздіть чужий газ, рабсіянє
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21.06.2022 12:20
+30
aha ha gari gari jasno , shtoby nepogaslo
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21.06.2022 12:16
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aha ha gari gari jasno , shtoby nepogaslo
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21.06.2022 12:16 Ответить
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21.06.2022 12:24 Ответить
По ходу, вже нема чого гасити…
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21.06.2022 12:17 Ответить
Надо повторить по-любому!!!
Для уверенности ….
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21.06.2022 12:43 Ответить
Їх рашка ще 2014 року вкрала і віддавати не збиралась
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21.06.2022 13:43 Ответить
Згідно зі твоєю логікою, йолопе,нічого на окупованих теріторіях обстрілювати не можна, бо то україньска земля. ПНХ, кацапаша
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21.06.2022 14:09 Ответить
Як нема? А Бойко?
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21.06.2022 12:54 Ответить
крим без газу буде тепер
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21.06.2022 12:19 Ответить
Кізяками нехай топлять!
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21.06.2022 12:20 Ответить
на жаль не зовсім так, уважно слухаємо https://www.youtube.com/watch?v=Bhqm_eW2wDc
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21.06.2022 12:56 Ответить
да хоть камні с нєба ..
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21.06.2022 14:41 Ответить
некуй піздіть чужий газ, рабсіянє
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21.06.2022 12:20 Ответить
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21.06.2022 12:21 Ответить
"нравиться" ©
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21.06.2022 12:31 Ответить
Звучить все від колаборантки Ковітіді зовсім не погано

так тримати !!
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21.06.2022 12:24 Ответить
Что же ее там гасить. В море окунули оно само погаснет
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21.06.2022 12:24 Ответить
Та у лаптів все як завжди. Як раз саме в цей час в морі не було води, щоб загасити
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21.06.2022 12:31 Ответить
Вишки (платформи) - споруди не маленькі. 1-2 гарпунами розтрощити - неможливо.
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21.06.2022 13:15 Ответить
по них стріляли не щоб розтрощити, а для провокаціїї - щоб виманити кацапський флот на оперативний простір. Але кацапи не ведуться - і далі ховаються від наших ракет за Кримом
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21.06.2022 13:35 Ответить
А шось на дальньому плані ще якась вишка стирчить не перевернута
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21.06.2022 12:25 Ответить
Почему не топим корабли которые плавают вокруг вышек? Рашисты дали нам евакуировать защитников и жителей Мариуполя? Нет. Вот и мы не должны давать окупантам спасти технику и рашистов
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21.06.2022 12:26 Ответить
Слушаюсь, господин генералиссимус ! Бу сделано !
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21.06.2022 12:29 Ответить
Если бы у кацапов был хоть какой-то флот, то все береговые ракеты бы уничтожались может быть 199 из 200. То есть летал а-100 Авакс непрерывно с дозаправкой воздухе и с резервным самолетом для смены людей. а также на самом самолете 2 экипажа, который засекал бы пуск любой ракеты, даже из глубины суши, а на кораблях стояли пулеметы с радарами плюс радары на самом корабле, которые бы стреляли из 6 стволов по 2 пулемета и еще самих башен не одна штука и не один корабль, стреляли с радиовзрывателем и накрывали все ракеты. Тогда для поражения нужно было стрелять по 10 ракет друг за другом, чтобы за взрывом попробовать пролететь. А удары с воздуха отбивали бы классическим ПВО, там и с-400 ракеты стоят, и от тора или его конкурента панциря, да даже советские буки там есть. Нет только опыта обращении с радаром и наведения на цель. То есть они вообще не защищены ни от ракет над водой, ни от ракет с воздуха.

И у кацапов есть вся эта техника, вообще все готово. У них просто нет обученных военных с опытом, так как опыт набивается десятками учений с большим расходом БК и мишеней-ракет, что довольно дорого, а они слишком алчные. Но это может появиться, а нам надо экономить ракеты до того и только того момента, когда мы станем выпускать их самостоятельно, хотя бы тысячу штук для начала. Сами выпускать, не делясь даже с НАТО информацией, так как и там могут быть предатели-агенты.
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21.06.2022 12:33 Ответить
Шо ти палишь? Написав стільки тексту і даремно ))) навіть "Москва" не в змозі був захистити себе він ракет, тому що вся техніка на росії распіарена, а на справді не відповідає заявленим вимогам
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21.06.2022 12:41 Ответить
Україна, за наявності в разі меншої кількості зенітної техніки, ніж в рашки, самотужки зробила "безпольотну зону" над державою - літаки рашки в нас над головами не літають, а велику кількість ракет ми збиваємо. І нічого іншого, окрім ніби старих, як гімно мамонта, комплексів С-300, Буків, ТОР-М, ОСА та ПЗРК Ігла/Стінгер у нас немає. Тобто, окрім Стінгерів (зброї тактичного рівня, яка не в змозі вирішити і 10% "задач ППО") - у нас все з совка.

Тож ЯК вдалося Україні зробити, на перший погляд, неможливе?

Відповідь складається з 2 частин:
1. Предметні критичні модернізації 2016-2019 років за ДОСВІДОМ ЗАСТОСУВАННЯ. Наприклад, основою нашого ППО є ~100 установок ТОР-М, які за тиском Пороха були зняті зі зберігання в 2018 році, модернізовані на цифрові системи керування та зв'язку, були проведені державні випробування в лютому 2019 року та прийняті на бойове чергування. Або - "Ігла-1М" - українська модернізація совкових "Ігл".
2. Мотивований та висококваліфікований особовий склад.

А головне - Україна дуже намагається не створювати на своїй території значущих військових цілей. Майже немає колон, скупчень бойової техніки. Великі разові втрати особового складу від ракет були тільки там, де дебіли дозволяли особовому складу "спати в казармах" - і це, слав-богу - поодинокі випадки... Порівняйте це з тим, як поводиться рашка...
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21.06.2022 13:29 Ответить
Дякуємо, важливий та розлогий коментар.
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21.06.2022 22:12 Ответить
Уважаемьіе зрители, только что вами бьіл просмотрен спектакль одного актера под названием "Глубокомьісленньій пук в лужу". Не пьітайтесь повторить єто дома, пук в лужу производился профессиональньім тролем.
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21.06.2022 12:50 Ответить
Trol 100% , no ne profesional, prosto tupoi roZZijanin
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21.06.2022 12:56 Ответить
Дивимось цю статтю, шукаємо А50/А50У бачимо загальна кількість таких літаків аж 11+1 та в резерві (донорів) 8 причому лише 1(ОДИН!!) літак модернізований з 200 року (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90-50)

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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21.06.2022 13:11 Ответить
З кацапів буде шашлик.
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21.06.2022 12:26 Ответить
Гори-гори ясно, что-бы не погасло !!!
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21.06.2022 12:28 Ответить
Отличноооооо!!..
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21.06.2022 12:34 Ответить
Sergey Naumovich

1 ч ·

Пора писать жалобу в ООН!
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21.06.2022 12:35 Ответить
типу потрібно знищувати лише українською зброєю? тоді нє пратіварєчіт?
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21.06.2022 13:36 Ответить
Вышки Бойко. Что на самом деле взорвали ВСУ в Черном море ---https://focus.ua/opinions/519615-vyshki-boyko-chto-na-samom-dele-vzorvali-vsu-v-chernom-more
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21.06.2022 12:36 Ответить
ok
а то подают как идиотскую пэрэмогу - свои же вышки взорвали и радуемся...

Вышки Бойко. Что на самом деле взорвали ВСУ в Черном море
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21.06.2022 12:49 Ответить
То, что наша армия разрушила "вышки Бойко", иначе как великой победой не назовешь. Ибо главная ценность этих платформ для России заключалась вовсе не в добыче газа. Их основная функция - место базирования российского военного электронного оборудования, радарных комплексов и ПВО. Также оттуда, как с базы, осуществлял свою диверсионную деятельность спецназ морской пехоты Российской Федерации.
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21.06.2022 13:01 Ответить
гори-гори
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21.06.2022 12:37 Ответить
Поражено всего три вышки, но вроде две не сильно, а третья кончена полностью. Надо добить.
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21.06.2022 12:38 Ответить
ходят слухи за пять. но могу ошибаться.
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21.06.2022 12:51 Ответить
" пошук людей, які знаходились на платформах, результатів не дав."
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21.06.2022 12:46 Ответить
пусть водолаза-глубоководника путена вызывают - он найдёт!
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21.06.2022 13:05 Ответить
путєн крабе кракен..
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21.06.2022 14:46 Ответить
воВалаза!
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21.06.2022 14:56 Ответить
Потрібно бити по їх найближчим НПЗ там якраз вони великі об'єми палива нагромадили будуть горіти місяцями..
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21.06.2022 12:48 Ответить
Горить, палає техніка ворожа-Рідна Україна переможе!!!!!!!!!!
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21.06.2022 12:50 Ответить
Одна коняка наче недавно казала, щоб Україна розмінувала морські шляхи. Ось і результат цієї роботи.
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21.06.2022 12:50 Ответить
От пожара в море лучше всего помогает отрицательная плавучесть.
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21.06.2022 12:51 Ответить
100%. Крейсер "Мацква" именно так победил бушевавший пожар. И все благодаря врожденной кацапской смекалке и отличному школьному образованию, корни которого уходят еще в СССР. Могу поспорить, что ни один американец не догадался бьі, что крейсер надо опустить под воду, потому что там нет кислорода, чтобьі поддержать горение!
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21.06.2022 12:53 Ответить
слухайте на ютюбі: 4. Близько. Вогню ...
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21.06.2022 14:51 Ответить
ЧУДОВА НОВИНА !!!!!!!!!!!
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21.06.2022 12:51 Ответить
Наступний керченський міст.
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21.06.2022 12:55 Ответить
тупая кремлядская ботва так и не поймет тут на цензоре что счет за эти вышки также будет включен в общий счёт репараций))
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21.06.2022 12:55 Ответить
Следующий будет мост, недолго осталось. Лучше кидайте все и бегите сломя голову кацапята.Скоро все будет по другому
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21.06.2022 13:03 Ответить
Фото левое если че.
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21.06.2022 13:09 Ответить
судячи по вчорашньому відосику Аксьона, греки в Криму закопошились. Спочатку один ледь не плакав, сьогодні ще одна гречанка всьо пропало, Видать, була доля в газодОбичі у греків. І вже випарувалась. А Путін з Міллером і Сечиним в долю нікого не пускають,
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21.06.2022 13:25 Ответить
Вышка стоит как-то неровно - они что, не видят ?
Или им уже не до того ?
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21.06.2022 13:43 Ответить
 
 