Оккупанты до сих пор не могут погасить "вышки Бойко"

Оккупанты не могут потушить огонь на буровых платформах "Черноморнефтегаза", пораженных украинскими защитниками ракетами. Огонь уже добрался до скважины.

Об этом сообщила коллаборантов Ольга Ковитиди, так называемая член Совета Федерации РФ от "власти" оккупированного Крыма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"На данный период (продолжают ликвидировать), пытался наш корабль подойти, но не смог, огонь напрямую подошел к скважине", – сказала коллаборантка.

По словам Ковитиди, поиск находившихся на платформах результатов не дал. На месте пожара работают также военные.

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Как сообщалось, 20 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам присвоенного Россией "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко".