Оккупанты до сих пор не могут погасить "вышки Бойко"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты не могут потушить огонь на буровых платформах "Черноморнефтегаза", пораженных украинскими защитниками ракетами. Огонь уже добрался до скважины.
Об этом сообщила коллаборантов Ольга Ковитиди, так называемая член Совета Федерации РФ от "власти" оккупированного Крыма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"На данный период (продолжают ликвидировать), пытался наш корабль подойти, но не смог, огонь напрямую подошел к скважине", – сказала коллаборантка.
По словам Ковитиди, поиск находившихся на платформах результатов не дал. На месте пожара работают также военные.
Как сообщалось, 20 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам присвоенного Россией "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко".
Пожалуйста, подождите...
Для уверенности ….
так тримати !!
И у кацапов есть вся эта техника, вообще все готово. У них просто нет обученных военных с опытом, так как опыт набивается десятками учений с большим расходом БК и мишеней-ракет, что довольно дорого, а они слишком алчные. Но это может появиться, а нам надо экономить ракеты до того и только того момента, когда мы станем выпускать их самостоятельно, хотя бы тысячу штук для начала. Сами выпускать, не делясь даже с НАТО информацией, так как и там могут быть предатели-агенты.
Тож ЯК вдалося Україні зробити, на перший погляд, неможливе?
Відповідь складається з 2 частин:
1. Предметні критичні модернізації 2016-2019 років за ДОСВІДОМ ЗАСТОСУВАННЯ. Наприклад, основою нашого ППО є ~100 установок ТОР-М, які за тиском Пороха були зняті зі зберігання в 2018 році, модернізовані на цифрові системи керування та зв'язку, були проведені державні випробування в лютому 2019 року та прийняті на бойове чергування. Або - "Ігла-1М" - українська модернізація совкових "Ігл".
2. Мотивований та висококваліфікований особовий склад.
А головне - Україна дуже намагається не створювати на своїй території значущих військових цілей. Майже немає колон, скупчень бойової техніки. Великі разові втрати особового складу від ракет були тільки там, де дебіли дозволяли особовому складу "спати в казармах" - і це, слав-богу - поодинокі випадки... Порівняйте це з тим, як поводиться рашка...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
1 ч ·
Пора писать жалобу в ООН!
а то подают как идиотскую пэрэмогу - свои же вышки взорвали и радуемся...
Вышки Бойко. Что на самом деле взорвали ВСУ в Черном море
Или им уже не до того ?