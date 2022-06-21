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Окупанти досі не можуть загасити "вишки Бойка"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бойко,вишки,вишка,чорноморнафтогаз

Окупанти не можуть загасити вогонь на бурових платформах "Чорноморнафтогазу", які українські захисники вразили ракетами. Вогонь вже дістався свердловини.

Про це повідомила колаборантів Ольга Ковітіді, так звана член Ради Федерації РФ від "влади" окупованого Криму, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

"На даний період (продовжують ліквідувати), намагався наш корабель підійти, але не зміг, вогонь безпосередньо підійшов до свердловини", – сказала колаборантка.

За словами Ковітіді, пошук людей, які знаходились на платформах, результатів не дав. На місці пожежі працюють також військові.

Також читайте: Берегова оборона України підірвала плани РФ щодо встановлення контролю над морем, - британська розвідка

Як повідомляли, 20 червня Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого Росією "Чорноморнафтогазу", які ще називають "вишками Бойка".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+43
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21.06.2022 12:24
+34
некуй піздіть чужий газ, рабсіянє
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21.06.2022 12:20
+30
aha ha gari gari jasno , shtoby nepogaslo
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21.06.2022 12:16
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aha ha gari gari jasno , shtoby nepogaslo
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21.06.2022 12:16 Відповісти
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21.06.2022 12:24 Відповісти
По ходу, вже нема чого гасити…
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21.06.2022 12:17 Відповісти
Надо повторить по-любому!!!
Для уверенности ….
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21.06.2022 12:43 Відповісти
Їх рашка ще 2014 року вкрала і віддавати не збиралась
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21.06.2022 13:43 Відповісти
Згідно зі твоєю логікою, йолопе,нічого на окупованих теріторіях обстрілювати не можна, бо то україньска земля. ПНХ, кацапаша
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21.06.2022 14:09 Відповісти
Як нема? А Бойко?
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21.06.2022 12:54 Відповісти
крим без газу буде тепер
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21.06.2022 12:19 Відповісти
Кізяками нехай топлять!
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21.06.2022 12:20 Відповісти
на жаль не зовсім так, уважно слухаємо https://www.youtube.com/watch?v=Bhqm_eW2wDc
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21.06.2022 12:56 Відповісти
да хоть камні с нєба ..
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21.06.2022 14:41 Відповісти
некуй піздіть чужий газ, рабсіянє
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21.06.2022 12:20 Відповісти
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21.06.2022 12:21 Відповісти
"нравиться" ©
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21.06.2022 12:31 Відповісти
Звучить все від колаборантки Ковітіді зовсім не погано

так тримати !!
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21.06.2022 12:24 Відповісти
Что же ее там гасить. В море окунули оно само погаснет
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21.06.2022 12:24 Відповісти
Та у лаптів все як завжди. Як раз саме в цей час в морі не було води, щоб загасити
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21.06.2022 12:31 Відповісти
Вишки (платформи) - споруди не маленькі. 1-2 гарпунами розтрощити - неможливо.
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21.06.2022 13:15 Відповісти
по них стріляли не щоб розтрощити, а для провокаціїї - щоб виманити кацапський флот на оперативний простір. Але кацапи не ведуться - і далі ховаються від наших ракет за Кримом
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21.06.2022 13:35 Відповісти
А шось на дальньому плані ще якась вишка стирчить не перевернута
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21.06.2022 12:25 Відповісти
Почему не топим корабли которые плавают вокруг вышек? Рашисты дали нам евакуировать защитников и жителей Мариуполя? Нет. Вот и мы не должны давать окупантам спасти технику и рашистов
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21.06.2022 12:26 Відповісти
Слушаюсь, господин генералиссимус ! Бу сделано !
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21.06.2022 12:29 Відповісти
Если бы у кацапов был хоть какой-то флот, то все береговые ракеты бы уничтожались может быть 199 из 200. То есть летал а-100 Авакс непрерывно с дозаправкой воздухе и с резервным самолетом для смены людей. а также на самом самолете 2 экипажа, который засекал бы пуск любой ракеты, даже из глубины суши, а на кораблях стояли пулеметы с радарами плюс радары на самом корабле, которые бы стреляли из 6 стволов по 2 пулемета и еще самих башен не одна штука и не один корабль, стреляли с радиовзрывателем и накрывали все ракеты. Тогда для поражения нужно было стрелять по 10 ракет друг за другом, чтобы за взрывом попробовать пролететь. А удары с воздуха отбивали бы классическим ПВО, там и с-400 ракеты стоят, и от тора или его конкурента панциря, да даже советские буки там есть. Нет только опыта обращении с радаром и наведения на цель. То есть они вообще не защищены ни от ракет над водой, ни от ракет с воздуха.

И у кацапов есть вся эта техника, вообще все готово. У них просто нет обученных военных с опытом, так как опыт набивается десятками учений с большим расходом БК и мишеней-ракет, что довольно дорого, а они слишком алчные. Но это может появиться, а нам надо экономить ракеты до того и только того момента, когда мы станем выпускать их самостоятельно, хотя бы тысячу штук для начала. Сами выпускать, не делясь даже с НАТО информацией, так как и там могут быть предатели-агенты.
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21.06.2022 12:33 Відповісти
Шо ти палишь? Написав стільки тексту і даремно ))) навіть "Москва" не в змозі був захистити себе він ракет, тому що вся техніка на росії распіарена, а на справді не відповідає заявленим вимогам
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21.06.2022 12:41 Відповісти
Україна, за наявності в разі меншої кількості зенітної техніки, ніж в рашки, самотужки зробила "безпольотну зону" над державою - літаки рашки в нас над головами не літають, а велику кількість ракет ми збиваємо. І нічого іншого, окрім ніби старих, як гімно мамонта, комплексів С-300, Буків, ТОР-М, ОСА та ПЗРК Ігла/Стінгер у нас немає. Тобто, окрім Стінгерів (зброї тактичного рівня, яка не в змозі вирішити і 10% "задач ППО") - у нас все з совка.

Тож ЯК вдалося Україні зробити, на перший погляд, неможливе?

Відповідь складається з 2 частин:
1. Предметні критичні модернізації 2016-2019 років за ДОСВІДОМ ЗАСТОСУВАННЯ. Наприклад, основою нашого ППО є ~100 установок ТОР-М, які за тиском Пороха були зняті зі зберігання в 2018 році, модернізовані на цифрові системи керування та зв'язку, були проведені державні випробування в лютому 2019 року та прийняті на бойове чергування. Або - "Ігла-1М" - українська модернізація совкових "Ігл".
2. Мотивований та висококваліфікований особовий склад.

А головне - Україна дуже намагається не створювати на своїй території значущих військових цілей. Майже немає колон, скупчень бойової техніки. Великі разові втрати особового складу від ракет були тільки там, де дебіли дозволяли особовому складу "спати в казармах" - і це, слав-богу - поодинокі випадки... Порівняйте це з тим, як поводиться рашка...
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21.06.2022 13:29 Відповісти
Дякуємо, важливий та розлогий коментар.
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21.06.2022 22:12 Відповісти
Уважаемьіе зрители, только что вами бьіл просмотрен спектакль одного актера под названием "Глубокомьісленньій пук в лужу". Не пьітайтесь повторить єто дома, пук в лужу производился профессиональньім тролем.
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21.06.2022 12:50 Відповісти
Trol 100% , no ne profesional, prosto tupoi roZZijanin
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21.06.2022 12:56 Відповісти
Дивимось цю статтю, шукаємо А50/А50У бачимо загальна кількість таких літаків аж 11+1 та в резерві (донорів) 8 причому лише 1(ОДИН!!) літак модернізований з 200 року (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90-50)

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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21.06.2022 13:11 Відповісти
З кацапів буде шашлик.
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21.06.2022 12:26 Відповісти
Гори-гори ясно, что-бы не погасло !!!
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21.06.2022 12:28 Відповісти
Отличноооооо!!..
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21.06.2022 12:34 Відповісти
Sergey Naumovich

1 ч ·

Пора писать жалобу в ООН!
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21.06.2022 12:35 Відповісти
типу потрібно знищувати лише українською зброєю? тоді нє пратіварєчіт?
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21.06.2022 13:36 Відповісти
Вышки Бойко. Что на самом деле взорвали ВСУ в Черном море ---https://focus.ua/opinions/519615-vyshki-boyko-chto-na-samom-dele-vzorvali-vsu-v-chernom-more
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21.06.2022 12:36 Відповісти
ok
а то подают как идиотскую пэрэмогу - свои же вышки взорвали и радуемся...

Вышки Бойко. Что на самом деле взорвали ВСУ в Черном море
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21.06.2022 12:49 Відповісти
То, что наша армия разрушила "вышки Бойко", иначе как великой победой не назовешь. Ибо главная ценность этих платформ для России заключалась вовсе не в добыче газа. Их основная функция - место базирования российского военного электронного оборудования, радарных комплексов и ПВО. Также оттуда, как с базы, осуществлял свою диверсионную деятельность спецназ морской пехоты Российской Федерации.
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21.06.2022 13:01 Відповісти
гори-гори
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21.06.2022 12:37 Відповісти
Поражено всего три вышки, но вроде две не сильно, а третья кончена полностью. Надо добить.
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21.06.2022 12:38 Відповісти
ходят слухи за пять. но могу ошибаться.
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21.06.2022 12:51 Відповісти
" пошук людей, які знаходились на платформах, результатів не дав."
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21.06.2022 12:46 Відповісти
пусть водолаза-глубоководника путена вызывают - он найдёт!
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21.06.2022 13:05 Відповісти
путєн крабе кракен..
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21.06.2022 14:46 Відповісти
воВалаза!
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21.06.2022 14:56 Відповісти
Потрібно бити по їх найближчим НПЗ там якраз вони великі об'єми палива нагромадили будуть горіти місяцями..
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21.06.2022 12:48 Відповісти
Горить, палає техніка ворожа-Рідна Україна переможе!!!!!!!!!!
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21.06.2022 12:50 Відповісти
Одна коняка наче недавно казала, щоб Україна розмінувала морські шляхи. Ось і результат цієї роботи.
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21.06.2022 12:50 Відповісти
От пожара в море лучше всего помогает отрицательная плавучесть.
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21.06.2022 12:51 Відповісти
100%. Крейсер "Мацква" именно так победил бушевавший пожар. И все благодаря врожденной кацапской смекалке и отличному школьному образованию, корни которого уходят еще в СССР. Могу поспорить, что ни один американец не догадался бьі, что крейсер надо опустить под воду, потому что там нет кислорода, чтобьі поддержать горение!
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21.06.2022 12:53 Відповісти
слухайте на ютюбі: 4. Близько. Вогню ...
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21.06.2022 14:51 Відповісти
ЧУДОВА НОВИНА !!!!!!!!!!!
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21.06.2022 12:51 Відповісти
Наступний керченський міст.
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21.06.2022 12:55 Відповісти
тупая кремлядская ботва так и не поймет тут на цензоре что счет за эти вышки также будет включен в общий счёт репараций))
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21.06.2022 12:55 Відповісти
Следующий будет мост, недолго осталось. Лучше кидайте все и бегите сломя голову кацапята.Скоро все будет по другому
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21.06.2022 13:03 Відповісти
Фото левое если че.
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21.06.2022 13:09 Відповісти
судячи по вчорашньому відосику Аксьона, греки в Криму закопошились. Спочатку один ледь не плакав, сьогодні ще одна гречанка всьо пропало, Видать, була доля в газодОбичі у греків. І вже випарувалась. А Путін з Міллером і Сечиним в долю нікого не пускають,
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21.06.2022 13:25 Відповісти
Вышка стоит как-то неровно - они что, не видят ?
Или им уже не до того ?
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21.06.2022 13:43 Відповісти
 
 