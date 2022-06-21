Оккупанты требуют деньги за выезд из Мелитополя, - мэр Федоров
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Россияне в Мелитополе продают "спецпропуска", разрешающие передвижение временно оккупированными территориями, а при пересечении российских блокпостов требуют от водителей деньги.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в ходе Национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что российские оккупанті придумали очередную коррупционную схему, которая заключается в продаже местным жителям "спецпропусков". Отныне во время пересечения российских блокпостов на временно оккупированных территориях Запорожья захватчики требуют так называемые "желтые пропуски" от водителей грузовых автомобилей.
"Оккупанты разработали какие-то пропуска, на которых ставят печать военной комендатуры и продают их. Эти пропуска позволяют свободное передвижение по временно оккупированным территориям", - отметил мэр Мелитополя.
Федоров также рассказал, что военные РФ требуют от людей деньги, если они хотят уехать с временно оккупированной территории.
Во время пересечения вражеских блокпостов поборы составляют от 300 грн до 3000 грн с одного автотранспортного средства.
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Но кое-кто строил добрососедские отношения с этой страной, а за вступление в НАТО было не более 60% населения даже после начала войны вместо единогласной поддержки. В глаза хотел посмотреть, войска отводил, тяжелую технику отводил, не верил в то, что они будут нападать. Просто повезло, что начальство у кацапов оказалось полными дураками, так бы уже давно страна была полностью уничтожена, притом окончательно и без шанса на обратное, так как Европа вообще насквозь коррумпирована и ослаблена, да и США тоже, те старые политики уже умерли, к сожалению, кто умел себя вести с быдлом и мафией.