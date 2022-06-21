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Оккупанты требуют деньги за выезд из Мелитополя, - мэр Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мелітополь

Россияне в Мелитополе продают "спецпропуска", разрешающие передвижение временно оккупированными территориями, а при пересечении российских блокпостов требуют от водителей деньги.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в ходе Национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что российские оккупанті придумали очередную коррупционную схему, которая заключается в продаже местным жителям "спецпропусков". Отныне во время пересечения российских блокпостов на временно оккупированных территориях Запорожья захватчики требуют так называемые "желтые пропуски" от водителей грузовых автомобилей.

"Оккупанты разработали какие-то пропуска, на которых ставят печать военной комендатуры и продают их. Эти пропуска позволяют свободное передвижение по временно оккупированным территориям", - отметил мэр Мелитополя.

Федоров также рассказал, что военные РФ требуют от людей деньги, если они хотят уехать с временно оккупированной территории.

Во время пересечения вражеских блокпостов поборы составляют от 300 грн до 3000 грн с одного автотранспортного средства.

Читайте: Учителей из Новосибирска хотят отправить на оккупированные территории Запорожской области, – мэр Федоров
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Кто бы мог подумать. 27 лет назад кацапы продавали чеченцам тело убитого родственника за деньги или блоки сигарет для организации похорон. А если не платили, то оставляли прямо на улице и скармливали собакам. И так делали не по приказу начальства, а независимо друг от друга под 20 подразделений. Они сами, не сговариваясь все до единого так поступали. Командиры этом не мешали, но еще раз говорю, что это не было распоряжение начальства сверху, это они сами по менталитету так решили и все пришли к единому мнению.

Но кое-кто строил добрососедские отношения с этой страной, а за вступление в НАТО было не более 60% населения даже после начала войны вместо единогласной поддержки. В глаза хотел посмотреть, войска отводил, тяжелую технику отводил, не верил в то, что они будут нападать. Просто повезло, что начальство у кацапов оказалось полными дураками, так бы уже давно страна была полностью уничтожена, притом окончательно и без шанса на обратное, так как Европа вообще насквозь коррумпирована и ослаблена, да и США тоже, те старые политики уже умерли, к сожалению, кто умел себя вести с быдлом и мафией.
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21.06.2022 12:39 Ответить
Они же, мля, "освободители". От денег освобождают. Наверно, на их взгляд мы очень меркантильные. А наши стиралки и блендеры которые они сп#здили это что б мы не были слишком розвращены влиянием запада
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21.06.2022 12:57 Ответить
І нічого, вся вата вже повиїжджала. Там цілий бізнес на перевезенні через Крим. Купа звітів в соцмережах і реклами(Южный Экспресс). Не тільки в Європу. Вже і до Канади добрались. І на кордоні з Мексикою чергують. Не тільки самки орків стали "біженками", а і цілими родинами зі здоровими мужиками. І хто це все *****?
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21.06.2022 12:57 Ответить
Не дай бог тебе оказаться в оккупации, а потом оттуда выбираться. Мы с матерью два с половиной месяца выбирались. Из Мариуполя, через Мелекино, Ялту, Бердянск в Запорожье. Чего нам пришлось пережить не описать. Люди рвутся в Украину. Ты не представляешь как я выдохнул когда возле Запорожья мы к нашим блок постам подъехали. Это было лучше глотка самого чистого и свежего воздуха. Быть в оккупации очень тяжело, а выбираться ещё тяжелее.
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21.06.2022 15:21 Ответить
Це гарна новина, йде дерусифікації мєстнава насілєнія... Ой, бував я колись в Мелітополі... Там сєпар на сєпарі. Хай відчують наслідки своїх позицій через любов до "братьєв асвабадітєлєй"!
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21.06.2022 14:18 Ответить
Хватит обобщать, там многотысячное население, а любители русского мира они увы и по всей Украине есть. Или вы так, кого оккупировали и захватили, тот предатель, прямо как совки. Они тоже людей в оккупации предателями считали и действовали соответственно. Вы что, такие же?
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21.06.2022 15:23 Ответить
Українською, будь ласка!
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21.06.2022 17:31 Ответить
 
 