Окупанти вимагають гроші за виїзд з Мелітополя, - мер Федоров

Росіяни в Мелітополі продають "спецперепустки", що дозволяють пересування тимчасово окупованими територіями, а під час перетину російських блокпостів вимагають від водіїв гроші.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров під час Національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що російські окупанти вигадали чергову корупційну схему, яка полягає у продажі місцевим жителям "спецперепусток". Відтепер під час перетинання російських блокпостів на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя, загарбники вимагають так звані "жовті перепустки" від водіїв вантажних автомобілів.



"Окупанти розробили якісь перепустки, на яких ставлять печатку військової комендатури й продають їх. Ці перепустки дозволяють вільне пересування по тимчасово окупованих територіях", - зазначив мер Мелітополя.



Федоров також розповів, що військові РФ вимагають від людей гроші, якщо ті хочуть виїхати з тимчасово окупованої території.



Під час перетину ворожих блокпостів, побори становлять від 300 грн до 3000 грн з одного автотранспортного засобу.

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