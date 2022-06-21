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Окупанти вимагають гроші за виїзд з Мелітополя, - мер Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелітополь

Росіяни в Мелітополі продають "спецперепустки", що дозволяють пересування тимчасово окупованими територіями, а під час перетину російських блокпостів вимагають від водіїв гроші.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров під час Національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що російські окупанти вигадали чергову корупційну схему, яка полягає у продажі місцевим жителям "спецперепусток". Відтепер під час перетинання російських блокпостів на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя, загарбники вимагають так звані "жовті перепустки" від водіїв вантажних автомобілів.

"Окупанти розробили якісь перепустки, на яких ставлять печатку військової комендатури й продають їх. Ці перепустки дозволяють вільне пересування по тимчасово окупованих територіях", - зазначив мер Мелітополя.

Федоров також розповів, що військові РФ вимагають від людей гроші, якщо ті хочуть виїхати з тимчасово окупованої території.

Під час перетину ворожих блокпостів, побори становлять від 300 грн до 3000 грн з одного автотранспортного засобу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вчителів з Новосибірська хочуть відправити на окуповані території Запорізької області, - мер Федоров

Автор: Наталя Джума
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Кто бы мог подумать. 27 лет назад кацапы продавали чеченцам тело убитого родственника за деньги или блоки сигарет для организации похорон. А если не платили, то оставляли прямо на улице и скармливали собакам. И так делали не по приказу начальства, а независимо друг от друга под 20 подразделений. Они сами, не сговариваясь все до единого так поступали. Командиры этом не мешали, но еще раз говорю, что это не было распоряжение начальства сверху, это они сами по менталитету так решили и все пришли к единому мнению.

Но кое-кто строил добрососедские отношения с этой страной, а за вступление в НАТО было не более 60% населения даже после начала войны вместо единогласной поддержки. В глаза хотел посмотреть, войска отводил, тяжелую технику отводил, не верил в то, что они будут нападать. Просто повезло, что начальство у кацапов оказалось полными дураками, так бы уже давно страна была полностью уничтожена, притом окончательно и без шанса на обратное, так как Европа вообще насквозь коррумпирована и ослаблена, да и США тоже, те старые политики уже умерли, к сожалению, кто умел себя вести с быдлом и мафией.
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21.06.2022 12:39 Відповісти
Они же, мля, "освободители". От денег освобождают. Наверно, на их взгляд мы очень меркантильные. А наши стиралки и блендеры которые они сп#здили это что б мы не были слишком розвращены влиянием запада
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21.06.2022 12:57 Відповісти
І нічого, вся вата вже повиїжджала. Там цілий бізнес на перевезенні через Крим. Купа звітів в соцмережах і реклами(Южный Экспресс). Не тільки в Європу. Вже і до Канади добрались. І на кордоні з Мексикою чергують. Не тільки самки орків стали "біженками", а і цілими родинами зі здоровими мужиками. І хто це все *****?
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21.06.2022 12:57 Відповісти
Не дай бог тебе оказаться в оккупации, а потом оттуда выбираться. Мы с матерью два с половиной месяца выбирались. Из Мариуполя, через Мелекино, Ялту, Бердянск в Запорожье. Чего нам пришлось пережить не описать. Люди рвутся в Украину. Ты не представляешь как я выдохнул когда возле Запорожья мы к нашим блок постам подъехали. Это было лучше глотка самого чистого и свежего воздуха. Быть в оккупации очень тяжело, а выбираться ещё тяжелее.
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21.06.2022 15:21 Відповісти
Це гарна новина, йде дерусифікації мєстнава насілєнія... Ой, бував я колись в Мелітополі... Там сєпар на сєпарі. Хай відчують наслідки своїх позицій через любов до "братьєв асвабадітєлєй"!
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21.06.2022 14:18 Відповісти
Хватит обобщать, там многотысячное население, а любители русского мира они увы и по всей Украине есть. Или вы так, кого оккупировали и захватили, тот предатель, прямо как совки. Они тоже людей в оккупации предателями считали и действовали соответственно. Вы что, такие же?
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21.06.2022 15:23 Відповісти
Українською, будь ласка!
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21.06.2022 17:31 Відповісти
 
 