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Новости За рубежом
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Германия (6025) энергетика (2036) Шольц Олаф (551)

Германия может избавиться от энергозависимости от РФ до конца года, - Шольц

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

шольц

Германия начала своевременно принимать меры по уменьшению зависимости от российских энергоносителей и, несмотря на сложности, сможет избавиться от нее.

Об этом заявил канцлер Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Цель правительства, отметил канцлер, "сделать Германию шаг за шагом независимой от ископаемого топлива и колебания цен на энергоносители" и "уже к концу этого года или чуть позже быть в состоянии получать газ из других источников и избавиться от зависимости, которую мы видим сегодня".

Он поставил под сомнение объяснение российской стороны  причин резкого сокращения поставок газа в Европу.

"Были представлены обоснования технического характера, но "случайно" по всей Европе наблюдаются внезапно сокращенные поставки газа", - сказал с улыбкой Шольц. Он отметил, что такое развитие событий нужно воспринимать очень серьезно, но в то же время выразил удовлетворение, что Германия начала "очень рано" готовиться к подобной ситуации, в частности, строить терминалы для сжиженного газа на побережье и соответствующую инфраструктуру, в частности, в городе Любмин.

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В целом же, по убеждению главы правительства, выход из энергетической зависимости заключается, прежде всего, в более быстром развитии возобновляемой энергетики. Ради этого уже приняты многие законы, отметил он и добавил, что все это создаст условия для того, чтобы "Германия в кратчайшие сроки перестала нуждаться в импорте ископаемых энергоносителей и смогла сконцентрироваться на возобновляемых".

Шольц констатировал, что Германия столкнулась с большими вызовами, и призвал промышленность "засучить рукава", чтобы выйти из кризиса сильнее. Он предупредил о "постоянной спирали инфляции", которая может стать самой большой за последние полвека.

Несмотря на сложности для экономики, канцлер считает "беспрецедентно жесткие" санкции ЕС против РФ правильными, ведь "свобода имеет свою цену; демократия, солидарность с друзьями и партнерами имеют свою цену". ФРГ, подчеркнул Шольц, "готова заплатить эту цену".

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У вас на консервації 20 енергоблоків АЕС,вперед і з піснею пане Шольц,виправляйте ,те що наробили шмеркель та ко..
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21.06.2022 16:23 Ответить
У них в коаліції зелені, які з однієї сторони підтримують Україну і тиснуть на Шольца, щоб давав зброю, а з іншої сторони абсолютно проти атомної енергетики
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21.06.2022 19:41 Ответить
Вони були проти 30 років тому, а сьогодні вже ні. Німеччина позбавлялась атомних станцій на застарілих технологіях, а тепер вже новий технологічний рівень.
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21.06.2022 20:56 Ответить
Якого року?
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21.06.2022 16:25 Ответить
А Германия слов на ветер не бросает....все так и будет.Это в Украине видосики и балаболили важнее дел всегда были
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21.06.2022 16:30 Ответить
Відосіки відосіками, але на відміну від більшості керівників країн перед путіним не плазує як цуцик, та й не поставив енергетичну безпеку країни в заручниках однієї божевільної особи що по факту є злочином - але свого ми не бачимо...
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21.06.2022 21:48 Ответить
Старо предание, да верится с трудом
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21.06.2022 16:34 Ответить
Коли кацапи прикрили подачу,пан Шольц заспівав про демократію і справедливість…
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21.06.2022 16:36 Ответить
Интеграция Германии и дохлого СССР началась с братского договора в итальянском местечке Раппалла в 1922 году...потом было ещё куча договоров с браццкой Германией. ..аж до 22 декабря 1941 года...именно в этот день Гитлер прекратил поставки Турбин для советских электростанций...
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21.06.2022 16:38 Ответить
Кстати фрау Штази типа Шмеркель поставляла в оккупированный Крым тоже какие то Турбины...
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21.06.2022 16:49 Ответить
 
 