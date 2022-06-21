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Німеччина (4548) енергетика (1653) Шольц Олаф (725)

Німеччина може позбутися енергозалежності від РФ до кінця року, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

шольц

Німеччина почала вчасно вживати заходи зі зменшення залежності від російських енергоносіїв і попри складнощі зможе позбутися її.

Про це заявив канцлер Олаф Шольц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Мета уряду, зазначив канцлер, "зробити Німеччину крок за кроком незалежною від викопного палива та коливання цін на енергоносії" і "вже до кінця цього року чи трохи пізніше бути в змозі отримувати газ з інших джерел і позбутися залежності, яку ми бачимо сьогодні".

Він поставив під сумнів пояснення російської сторони щодо причин різкого скорочення поставок газу в Європу.

"Були представлені обгрунтування технічного характеру, але "випадково" по всій Європі спостерігаються раптово скорочення поставок газу", - сказав з посмішкою Шольц. Він зазначив, що такий розвиток подій треба сприймати дуже серйозно, але водночас висловив задоволення, що Німеччина почала "дуже рано" готуватися до подібної ситуації, зокрема, будувати термінали для скрапленого газу на узбережжі та відповідну інфраструктуру, зокрема, в місті Любмін.

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Загалом же, на переконання глави уряду, вихід з енергетичної залежності полягає насамперед у більш швидкому розвитку відновлювальної енергетики. Заради цього вже ухвалено багато законів, зазначив він і додав, що все це створить умови для того, щоб "Німеччина в найкоротші строки перестала потребувати імпорту викопних енергоносіїв і змогла сконцентруватися на відновлювальних".

Шольц констатував, що Німеччина зіткнулася з великими викликами, та закликав промисловість "засукати рукава" з тим, щоб вийти з кризи сильнішою. Він попередив про "постійну спіраль інфляції", яка може стати найбільшою за останнє пів століття.

Попри складнощі для економіки канцлер вважає "безпрецедентно жорсткі" санкції ЄС проти РФ правильними, адже "свобода має свою ціну; демократія, солідарність з друзями та партнерами мають свою ціну". ФРН, наголосив Шольц, "готова заплатити цю ціну".

Читайте: Путін боїться, що "іскра демократії" пошириться на Росію, - Шольц

Автор: Богдан Гуньковський
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У вас на консервації 20 енергоблоків АЕС,вперед і з піснею пане Шольц,виправляйте ,те що наробили шмеркель та ко..
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21.06.2022 16:23 Відповісти
У них в коаліції зелені, які з однієї сторони підтримують Україну і тиснуть на Шольца, щоб давав зброю, а з іншої сторони абсолютно проти атомної енергетики
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21.06.2022 19:41 Відповісти
Вони були проти 30 років тому, а сьогодні вже ні. Німеччина позбавлялась атомних станцій на застарілих технологіях, а тепер вже новий технологічний рівень.
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21.06.2022 20:56 Відповісти
Якого року?
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21.06.2022 16:25 Відповісти
А Германия слов на ветер не бросает....все так и будет.Это в Украине видосики и балаболили важнее дел всегда были
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21.06.2022 16:30 Відповісти
Відосіки відосіками, але на відміну від більшості керівників країн перед путіним не плазує як цуцик, та й не поставив енергетичну безпеку країни в заручниках однієї божевільної особи що по факту є злочином - але свого ми не бачимо...
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21.06.2022 21:48 Відповісти
Старо предание, да верится с трудом
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21.06.2022 16:34 Відповісти
Коли кацапи прикрили подачу,пан Шольц заспівав про демократію і справедливість…
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21.06.2022 16:36 Відповісти
Интеграция Германии и дохлого СССР началась с братского договора в итальянском местечке Раппалла в 1922 году...потом было ещё куча договоров с браццкой Германией. ..аж до 22 декабря 1941 года...именно в этот день Гитлер прекратил поставки Турбин для советских электростанций...
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21.06.2022 16:38 Відповісти
Кстати фрау Штази типа Шмеркель поставляла в оккупированный Крым тоже какие то Турбины...
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21.06.2022 16:49 Відповісти
 
 