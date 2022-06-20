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Путін боїться, що "іскра демократії" пошириться на Росію, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путин,путін

Президент Росії Володимир Путін боїться, що на його країну може поширитися "іскра демократії" із Заходу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у твіттері канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Очевидно, Путін боїться, що іскра демократії може полетіти до Росії. Тому він роками проводить політику, спрямовану на розпуск НАТО та ЄС. Він хоче повернутися до політики зон впливу. Але він не зможе цього зробити", - зазначив він.

Як повідомлялося, раніше Шольц заявляв, що мир в Україні на умовах Путіна неможливий, а санкції проти Росії триватимуть доти, доки сторони не досягнуть мирної угоди.

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Топ коментарі
+13
Ось цього Європа якраз може не боятися.
Якщо іноді і з'являється в Росії лідер, який хоче дати народу свободу і демократію, то сам російський народ рве його на шматки і по закінченню відлиги звично повертається у своє рабське, але таке знайоме та улюблене стійло
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20.06.2022 20:29
+10
ещё классик заметил это из событий 1812 года - "И русский мужик, взявшись за топор, с отчаянным остервенением защищал свое рабство" Ф. Энгельс
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20.06.2022 20:41
+7
У касапья не может быть демократии. Барин и холоп и это вся сущность.
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20.06.2022 20:31
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Хай боїться, це ж воно дісталося апогею вялічія, чо ішо нада?
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20.06.2022 20:28 Відповісти
кацапи то тварини
а в тварин може бути лише кривавий бунт
логічно що європеці побоюються неконтрольованого бунту
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20.06.2022 20:28 Відповісти
Він боїться, що його, старого та немічного, прямо в Кремлі, злапають єврогеї
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20.06.2022 20:28 Відповісти
або ру.підорьі
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20.06.2022 20:53 Відповісти
Ось цього Європа якраз може не боятися.
Якщо іноді і з'являється в Росії лідер, який хоче дати народу свободу і демократію, то сам російський народ рве його на шматки і по закінченню відлиги звично повертається у своє рабське, але таке знайоме та улюблене стійло
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20.06.2022 20:29 Відповісти
ещё классик заметил это из событий 1812 года - "И русский мужик, взявшись за топор, с отчаянным остервенением защищал свое рабство" Ф. Энгельс
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20.06.2022 20:41 Відповісти
Самый первый указ Наполеона на захваченных им русских землях был "Указ об отмене крепостного права".
Но русский народ так яростно боролся с супостатом, что в итоге таки завоевал себе права еще 50 лет быть крепостным рабом(1912-1862).
Да, "умом Россию не понять"(с)
Давно пора, ***** мать,
Умом Россию понимать.
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20.06.2022 21:03 Відповісти
можно сказать даже, шо хрущёв ещё через 100 лет, ещё раз попробовал отменить крепостное право и начал выдавать паспорта. но уже "возникшая новая историческая общность людей - совецкий народ" снова отстоял своё право на рабство и место в стойле.
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20.06.2022 21:09 Відповісти
100%. В них був Єльцин, мабуть найбільш ліберальний правитель в історії московії взагалі... Так, в нього були вагомі недоліки, а він був демократично обраним і ніколи в принципі не тяготив до диктатури... І що? Ми бачимо, що зараз раби кацапські його обсирають і клянуть усюди де тільки можна!
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20.06.2022 20:42 Відповісти
Якщо брати не наш, час, а всю осяжну історію Росії, то так і виходить.
Той, хто давав свободу, самий ненавидимий і, що ще гірше, висміюваний. Їх, цих лідерів, які в людях бачили людей, а не худобу, не так багато, але вони все ж таки були.
Дмитро Самозванець, Олександр Другий, Керенський, частково Хрущов, звісно Горбачов та Єльцин. І чого ці люди удостоїлися окрім плювків та глузувань?
А ось той, хто цьому недо-народу хребет об коліно ламав і кров пресом тиснув, той шанований нарівні зі святими. Та й чому тільки нарівні. Вже в ході образи Св. Йосифа Сталіна
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20.06.2022 20:58 Відповісти
А Єльцин , замість ***** , міг поставити Немцова ...
Не буду стверджувати , що і при Немцові - усе було би ОК
Але і того не сталося ...
Можливо , це дійсно стезя Московії
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20.06.2022 21:06 Відповісти
Два найголовніші закони, за якими Московія існує вже 1000 років, від дня свого заснування.
1. З усіх пропонованих Долею шляхів завжди вибирати найгірший шлях.
2. Вчити інших тому, чого самі не вміли, не вміють і ніколи не навчаться - уміння жити.
Тому, обрання Нємцова як наступника Єльцина було просто неможливо. Що в результаті могло б вийти? 10 ельцинських років, ще 10-15 німцівських років, і дивись, що виросло б ціле покоління людей, які не знали тоталітаризму, для яких свобода і демократія були б не порожньою теорією, а практикою життя. І зміни стали б необоротними. Це для Росії був найкращий шлях. але це ж Росія ...!
І тому вона за звичкою обрала не найкращий, а найгірший шлях, чому і вчить інші народи
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20.06.2022 21:25 Відповісти
arye z.

"що на його країну може поширитися "іскра демократії" із Заходу"

Нажаль це дуже поширена серед західних політиків, і звичайних людей думка,
вона походить від не розуміння кацапської ментальносі та переносу на парашистів
західного/демократичного зстилю мислення.

все саме так, як Ви написали - демократія не прийнятна для населюків паРашки, якщо колись і почнуть йти в її бік, то точно не в ближчі роки, і, навіть десятиліття.
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20.06.2022 21:13 Відповісти
Ось це і є та сама помилка, на якій зламали собі всі мізки західні політики. - Ви ж на початку 90-х здобули свободу. Тож навіщо ви повернулися до несвободи. Свобода ж набагато краща, і для душі, і для тіла.
То чого вам ще треба?
Їм же не зрозуміти психологію "глибинного народу" - дайте нам ваш рівень життя, а свобода нам не потрібна. Вони ж, всі ці шольці, макрони і байдени не жили за радянських часів, вони не знають його психологію, що цей охлос згоден жити в бараку, аби інших тримати в "залізному кулаку"
Вони раби, раби генетичні. Не невільники, яких насильно закували в ланцюги, а раби, які свідомо розуміють всю користь рабських кайданів.
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20.06.2022 21:39 Відповісти
О мой бог, что то не то говорит Шольц. Обычно он говорит о том, что он передаст.

Oh mein Gott, Scholz sagt etwas Falsches. Normalerweise sagt er, dass er ***********, tut mir leid, dass er bestehen wird.
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20.06.2022 20:29 Відповісти
Похоже подобрали правильные таблетки, но это не надолго, поверьте)
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20.06.2022 20:33 Відповісти
Шольц злякався собаки путіна.
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20.06.2022 20:30 Відповісти
Наивный.
Руским не нужна демократия.
Жрать, срать в деревяный пол и крым наш.
Все потребности.
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20.06.2022 20:30 Відповісти
У касапья не может быть демократии. Барин и холоп и это вся сущность.
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20.06.2022 20:31 Відповісти
Русский не выйдет протестовать за свободу, права и демократию. Русский может выйти на протест в одном-единственном случае - если ему тупо нечего жрать и бухать. А до этого еще далеко, нажаль.
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20.06.2022 20:31 Відповісти
Іскра демократії не може на гнилому болоті зробити не те що пожежу,а навіть багаття.Болото для початку требе осушити.
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20.06.2022 20:34 Відповісти
Путін боїться що ти гнида лиса не виконуєш роботу за яку тобі заплатили, дебіл меркелівський штазі-собака
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20.06.2022 20:36 Відповісти
Шольц нє баісь-лапатним рабам демократія не потрібна.Їх повністю задовільняє лайно в якому вони народились мешкають та дохнуть...
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20.06.2022 20:37 Відповісти
а шо війна перекинеться і пошириться на всю расію воно вже не боїться ???
боявся іскри ну той гасив би пожежу на своїй території... а розпаливши полум"я у сусідів своє подвір"я хіба спасеш???
не шукайте логіку в маячні *****...не намагайтеся виправдати хворого маніяка
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20.06.2022 20:38 Відповісти
Браво, Шольц! До тебя только сейчас дошло? Так какой же ты политик и глава Германии после этого?
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20.06.2022 20:44 Відповісти
Конечно, боится. Боится успешной и демократической Украины на своих границах. Его власть основывается на лживой дилемме: или несменяемая, не подлежащая критике власть, или бардак и нищета. Только два варианта. Или вилкой в глаз и далее по тексту. Успешно развивающаяся, свободная Украина показала бы, что есть и другие, значительно более привлекательные, варианты, и тем смертельно опасна для сословно-уголовной власти в рф. Когда куйло говорит, что не может допустить создания антироссии - он (редчайший случай!) говорит абсолютную правду. Разумеется, антироссию создает не Запад, а сами украинцы, не делающие иметь ничего общего с деспотичным, лживым и агрессивным соседом
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20.06.2022 21:08 Відповісти
І цю іскру викреше гер Шольц, а помагатимуть йому гери Штайнмаєр, Шрьодер і герка Мерка!
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20.06.2022 21:14 Відповісти
Яка там "іскра демократії"! Не смішіть! Як сказав їх челкаш:"Рождьонньій ползать лєтать нє может". Зайва хромосома заважає. Та й скрєпи в головах голосно бряцають.
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20.06.2022 21:23 Відповісти
ничего он не боится.он твёрдо знает что россиянское дерьмо на демократию неспособно!
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20.06.2022 21:36 Відповісти
Та можна всю рашку спалити, а демократія так і не спалахне.
Давайте спробуємо підпалити
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20.06.2022 21:40 Відповісти
його вже в дитинстві перелякали,тому і дерьмо в чаймодане носить.
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20.06.2022 22:17 Відповісти
точно, пан Шольц
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20.06.2022 23:25 Відповісти
 
 