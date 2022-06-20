Путин боится, что "искра демократии" распространится на Россию, - Шольц
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент России Владимир Путин опасается, что на его страну может распространиться "искра демократии" с Запада.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в твиттере канцлер Германии Олаф Шольц.
"Очевидно, Путин боится, что искра демократии может улететь в Россию. Поэтому он годами проводит политику, направленную на роспуск НАТО и ЕС. Он хочет вернуться в политику зон влияния. Но он не сможет этого сделать", - отметил он.
Putin hat offenbar Angst davor, dass der Funke der Demokratie auf Russland überspringen könnte. Deshalb betreibt er seit Jahren eine Politik, die eine Auflösung von Nato und EU zum Ziel hat. Er will zurück zu einer Politik der Einflusszonen. Aber das wird ihm nicht gelingen.— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 20, 2022
Как сообщалось, ранее Шольц заявлял, что мир в Украине на условиях Путина невозможен, а санкции против России продлятся до тех пор, пока стороны не достигнут мирного соглашения.
Пожалуйста, подождите...
а в тварин може бути лише кривавий бунт
логічно що європеці побоюються неконтрольованого бунту
Якщо іноді і з'являється в Росії лідер, який хоче дати народу свободу і демократію, то сам російський народ рве його на шматки і по закінченню відлиги звично повертається у своє рабське, але таке знайоме та улюблене стійло
Но русский народ так яростно боролся с супостатом, что в итоге таки завоевал себе права еще 50 лет быть крепостным рабом(1912-1862).
Да, "умом Россию не понять"(с)
Давно пора, ***** мать,
Умом Россию понимать.
Той, хто давав свободу, самий ненавидимий і, що ще гірше, висміюваний. Їх, цих лідерів, які в людях бачили людей, а не худобу, не так багато, але вони все ж таки були.
Дмитро Самозванець, Олександр Другий, Керенський, частково Хрущов, звісно Горбачов та Єльцин. І чого ці люди удостоїлися окрім плювків та глузувань?
А ось той, хто цьому недо-народу хребет об коліно ламав і кров пресом тиснув, той шанований нарівні зі святими. Та й чому тільки нарівні. Вже в ході образи Св. Йосифа Сталіна
Не буду стверджувати , що і при Немцові - усе було би ОК
Але і того не сталося ...
Можливо , це дійсно стезя Московії
1. З усіх пропонованих Долею шляхів завжди вибирати найгірший шлях.
2. Вчити інших тому, чого самі не вміли, не вміють і ніколи не навчаться - уміння жити.
Тому, обрання Нємцова як наступника Єльцина було просто неможливо. Що в результаті могло б вийти? 10 ельцинських років, ще 10-15 німцівських років, і дивись, що виросло б ціле покоління людей, які не знали тоталітаризму, для яких свобода і демократія були б не порожньою теорією, а практикою життя. І зміни стали б необоротними. Це для Росії був найкращий шлях. але це ж Росія ...!
І тому вона за звичкою обрала не найкращий, а найгірший шлях, чому і вчить інші народи
"що на його країну може поширитися "іскра демократії" із Заходу"
Нажаль це дуже поширена серед західних політиків, і звичайних людей думка,
вона походить від не розуміння кацапської ментальносі та переносу на парашистів
західного/демократичного зстилю мислення.
все саме так, як Ви написали - демократія не прийнятна для населюків паРашки, якщо колись і почнуть йти в її бік, то точно не в ближчі роки, і, навіть десятиліття.
То чого вам ще треба?
Їм же не зрозуміти психологію "глибинного народу" - дайте нам ваш рівень життя, а свобода нам не потрібна. Вони ж, всі ці шольці, макрони і байдени не жили за радянських часів, вони не знають його психологію, що цей охлос згоден жити в бараку, аби інших тримати в "залізному кулаку"
Вони раби, раби генетичні. Не невільники, яких насильно закували в ланцюги, а раби, які свідомо розуміють всю користь рабських кайданів.
Oh mein Gott, Scholz sagt etwas Falsches. Normalerweise sagt er, dass er ***********, tut mir leid, dass er bestehen wird.
Руским не нужна демократия.
Жрать, срать в деревяный пол и крым наш.
Все потребности.
боявся іскри ну той гасив би пожежу на своїй території... а розпаливши полум"я у сусідів своє подвір"я хіба спасеш???
не шукайте логіку в маячні *****...не намагайтеся виправдати хворого маніяка
Давайте спробуємо підпалити