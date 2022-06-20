Путин боится, что "искра демократии" распространится на Россию, - Шольц

Президент России Владимир Путин опасается, что на его страну может распространиться "искра демократии" с Запада.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в твиттере канцлер Германии Олаф Шольц.

"Очевидно, Путин боится, что искра демократии может улететь в Россию. Поэтому он годами проводит политику, направленную на роспуск НАТО и ЕС. Он хочет вернуться в политику зон влияния. Но он не сможет этого сделать", - отметил он.

Putin hat offenbar Angst davor, dass der Funke der Demokratie auf Russland überspringen könnte. Deshalb betreibt er seit Jahren eine Politik, die eine Auflösung von Nato und EU zum Ziel hat. Er will zurück zu einer Politik der Einflusszonen. Aber das wird ihm nicht gelingen. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 20, 2022

Как сообщалось, ранее Шольц заявлял, что мир в Украине на условиях Путина невозможен, а санкции против России продлятся до тех пор, пока стороны не достигнут мирного соглашения.

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