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Новости За рубежом
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Путин боится, что "искра демократии" распространится на Россию, - Шольц

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путин,путін

Президент России Владимир Путин опасается, что на его страну может распространиться "искра демократии" с Запада.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в твиттере канцлер Германии Олаф Шольц.

"Очевидно, Путин боится, что искра демократии может улететь в Россию. Поэтому он годами проводит политику, направленную на роспуск НАТО и ЕС. Он хочет вернуться в политику зон влияния. Но он не сможет этого сделать", - отметил он.

Как сообщалось, ранее Шольц заявлял, что мир в Украине на условиях Путина невозможен, а санкции против России продлятся до тех пор, пока стороны не достигнут мирного соглашения.

Читайте: Не думаю, что визит Шольца оказал какое-то влияние на решение Еврокомиссии по кандидатству Украины, - посол Германии Фельдгузен
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Топ комментарии
+13
Ось цього Європа якраз може не боятися.
Якщо іноді і з'являється в Росії лідер, який хоче дати народу свободу і демократію, то сам російський народ рве його на шматки і по закінченню відлиги звично повертається у своє рабське, але таке знайоме та улюблене стійло
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20.06.2022 20:29
+10
ещё классик заметил это из событий 1812 года - "И русский мужик, взявшись за топор, с отчаянным остервенением защищал свое рабство" Ф. Энгельс
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20.06.2022 20:41
+7
У касапья не может быть демократии. Барин и холоп и это вся сущность.
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20.06.2022 20:31
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Хай боїться, це ж воно дісталося апогею вялічія, чо ішо нада?
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20.06.2022 20:28 Ответить
кацапи то тварини
а в тварин може бути лише кривавий бунт
логічно що європеці побоюються неконтрольованого бунту
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20.06.2022 20:28 Ответить
Він боїться, що його, старого та немічного, прямо в Кремлі, злапають єврогеї
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20.06.2022 20:28 Ответить
або ру.підорьі
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20.06.2022 20:53 Ответить
Ось цього Європа якраз може не боятися.
Якщо іноді і з'являється в Росії лідер, який хоче дати народу свободу і демократію, то сам російський народ рве його на шматки і по закінченню відлиги звично повертається у своє рабське, але таке знайоме та улюблене стійло
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20.06.2022 20:29 Ответить
ещё классик заметил это из событий 1812 года - "И русский мужик, взявшись за топор, с отчаянным остервенением защищал свое рабство" Ф. Энгельс
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20.06.2022 20:41 Ответить
Самый первый указ Наполеона на захваченных им русских землях был "Указ об отмене крепостного права".
Но русский народ так яростно боролся с супостатом, что в итоге таки завоевал себе права еще 50 лет быть крепостным рабом(1912-1862).
Да, "умом Россию не понять"(с)
Давно пора, ***** мать,
Умом Россию понимать.
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20.06.2022 21:03 Ответить
можно сказать даже, шо хрущёв ещё через 100 лет, ещё раз попробовал отменить крепостное право и начал выдавать паспорта. но уже "возникшая новая историческая общность людей - совецкий народ" снова отстоял своё право на рабство и место в стойле.
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20.06.2022 21:09 Ответить
100%. В них був Єльцин, мабуть найбільш ліберальний правитель в історії московії взагалі... Так, в нього були вагомі недоліки, а він був демократично обраним і ніколи в принципі не тяготив до диктатури... І що? Ми бачимо, що зараз раби кацапські його обсирають і клянуть усюди де тільки можна!
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20.06.2022 20:42 Ответить
Якщо брати не наш, час, а всю осяжну історію Росії, то так і виходить.
Той, хто давав свободу, самий ненавидимий і, що ще гірше, висміюваний. Їх, цих лідерів, які в людях бачили людей, а не худобу, не так багато, але вони все ж таки були.
Дмитро Самозванець, Олександр Другий, Керенський, частково Хрущов, звісно Горбачов та Єльцин. І чого ці люди удостоїлися окрім плювків та глузувань?
А ось той, хто цьому недо-народу хребет об коліно ламав і кров пресом тиснув, той шанований нарівні зі святими. Та й чому тільки нарівні. Вже в ході образи Св. Йосифа Сталіна
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20.06.2022 20:58 Ответить
А Єльцин , замість ***** , міг поставити Немцова ...
Не буду стверджувати , що і при Немцові - усе було би ОК
Але і того не сталося ...
Можливо , це дійсно стезя Московії
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20.06.2022 21:06 Ответить
Два найголовніші закони, за якими Московія існує вже 1000 років, від дня свого заснування.
1. З усіх пропонованих Долею шляхів завжди вибирати найгірший шлях.
2. Вчити інших тому, чого самі не вміли, не вміють і ніколи не навчаться - уміння жити.
Тому, обрання Нємцова як наступника Єльцина було просто неможливо. Що в результаті могло б вийти? 10 ельцинських років, ще 10-15 німцівських років, і дивись, що виросло б ціле покоління людей, які не знали тоталітаризму, для яких свобода і демократія були б не порожньою теорією, а практикою життя. І зміни стали б необоротними. Це для Росії був найкращий шлях. але це ж Росія ...!
І тому вона за звичкою обрала не найкращий, а найгірший шлях, чому і вчить інші народи
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20.06.2022 21:25 Ответить
arye z.

"що на його країну може поширитися "іскра демократії" із Заходу"

Нажаль це дуже поширена серед західних політиків, і звичайних людей думка,
вона походить від не розуміння кацапської ментальносі та переносу на парашистів
західного/демократичного зстилю мислення.

все саме так, як Ви написали - демократія не прийнятна для населюків паРашки, якщо колись і почнуть йти в її бік, то точно не в ближчі роки, і, навіть десятиліття.
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20.06.2022 21:13 Ответить
Ось це і є та сама помилка, на якій зламали собі всі мізки західні політики. - Ви ж на початку 90-х здобули свободу. Тож навіщо ви повернулися до несвободи. Свобода ж набагато краща, і для душі, і для тіла.
То чого вам ще треба?
Їм же не зрозуміти психологію "глибинного народу" - дайте нам ваш рівень життя, а свобода нам не потрібна. Вони ж, всі ці шольці, макрони і байдени не жили за радянських часів, вони не знають його психологію, що цей охлос згоден жити в бараку, аби інших тримати в "залізному кулаку"
Вони раби, раби генетичні. Не невільники, яких насильно закували в ланцюги, а раби, які свідомо розуміють всю користь рабських кайданів.
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20.06.2022 21:39 Ответить
О мой бог, что то не то говорит Шольц. Обычно он говорит о том, что он передаст.

Oh mein Gott, Scholz sagt etwas Falsches. Normalerweise sagt er, dass er ***********, tut mir leid, dass er bestehen wird.
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20.06.2022 20:29 Ответить
Похоже подобрали правильные таблетки, но это не надолго, поверьте)
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20.06.2022 20:33 Ответить
Шольц злякався собаки путіна.
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20.06.2022 20:30 Ответить
Наивный.
Руским не нужна демократия.
Жрать, срать в деревяный пол и крым наш.
Все потребности.
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20.06.2022 20:30 Ответить
У касапья не может быть демократии. Барин и холоп и это вся сущность.
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20.06.2022 20:31 Ответить
Русский не выйдет протестовать за свободу, права и демократию. Русский может выйти на протест в одном-единственном случае - если ему тупо нечего жрать и бухать. А до этого еще далеко, нажаль.
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20.06.2022 20:31 Ответить
Іскра демократії не може на гнилому болоті зробити не те що пожежу,а навіть багаття.Болото для початку требе осушити.
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20.06.2022 20:34 Ответить
Путін боїться що ти гнида лиса не виконуєш роботу за яку тобі заплатили, дебіл меркелівський штазі-собака
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20.06.2022 20:36 Ответить
Шольц нє баісь-лапатним рабам демократія не потрібна.Їх повністю задовільняє лайно в якому вони народились мешкають та дохнуть...
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20.06.2022 20:37 Ответить
а шо війна перекинеться і пошириться на всю расію воно вже не боїться ???
боявся іскри ну той гасив би пожежу на своїй території... а розпаливши полум"я у сусідів своє подвір"я хіба спасеш???
не шукайте логіку в маячні *****...не намагайтеся виправдати хворого маніяка
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20.06.2022 20:38 Ответить
Браво, Шольц! До тебя только сейчас дошло? Так какой же ты политик и глава Германии после этого?
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20.06.2022 20:44 Ответить
Конечно, боится. Боится успешной и демократической Украины на своих границах. Его власть основывается на лживой дилемме: или несменяемая, не подлежащая критике власть, или бардак и нищета. Только два варианта. Или вилкой в глаз и далее по тексту. Успешно развивающаяся, свободная Украина показала бы, что есть и другие, значительно более привлекательные, варианты, и тем смертельно опасна для сословно-уголовной власти в рф. Когда куйло говорит, что не может допустить создания антироссии - он (редчайший случай!) говорит абсолютную правду. Разумеется, антироссию создает не Запад, а сами украинцы, не делающие иметь ничего общего с деспотичным, лживым и агрессивным соседом
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20.06.2022 21:08 Ответить
І цю іскру викреше гер Шольц, а помагатимуть йому гери Штайнмаєр, Шрьодер і герка Мерка!
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20.06.2022 21:14 Ответить
Яка там "іскра демократії"! Не смішіть! Як сказав їх челкаш:"Рождьонньій ползать лєтать нє может". Зайва хромосома заважає. Та й скрєпи в головах голосно бряцають.
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20.06.2022 21:23 Ответить
ничего он не боится.он твёрдо знает что россиянское дерьмо на демократию неспособно!
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20.06.2022 21:36 Ответить
Та можна всю рашку спалити, а демократія так і не спалахне.
Давайте спробуємо підпалити
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20.06.2022 21:40 Ответить
його вже в дитинстві перелякали,тому і дерьмо в чаймодане носить.
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20.06.2022 22:17 Ответить
точно, пан Шольц
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20.06.2022 23:25 Ответить
 
 