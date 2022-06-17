Германия отвергает "мир под диктовку" на условиях России, - Шольц
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У Путина есть иллюзия, что России удастся захватить часть территории Украины, после чего Москва сможет диктовать мировые условия в одностороннем порядке.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
По его словам, Германия отвергает "мир под диктовку" на условиях, навязанных Москвой в одностороннем порядке.
"Это иллюзия, и я Путину это говорил. К примеру, санкции в отношении России будут действовать до тех пор, пока страна не достигнет справедливого соглашения с Украиной", - добавил Шольц.
Топ комментарии
+10 Єто Другоє
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+9 Maksim Perepelitca
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+8 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий17.06.2022 10:19
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Шольц зi слiв, якi постiйно розходяться з дiлом, аже робить окремий вид мистецтва.
Тут сьогоднi я скажу, що мир на умовах ***** неприйнятний, а тут вчорай рятував доньку Газпрому вiд нацiоналiзацiï i пiдкинув бабла, щоб не розгнiвати ***** i не зостатися без газу.
Тут сьогоднi я блокую постачання зброï, вигадуючи всiлякi вже навiть не смiшнi бздури, а тут завтра я скажу, що Нiмеччина надасть "ще бiльше зброï" i взагалi, "ми за Украïну i огого."
Так i живемо. Бо п$%дiти - нк мiшки тягати.
А тяжёлого вооружения-танков ( непосредственной поддержки пехоты)
не дадим. Одними гаубицами всё не сделаешь.