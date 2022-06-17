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Германия отвергает "мир под диктовку" на условиях России, - Шольц

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

олаф,шольц

У Путина есть иллюзия, что России удастся захватить часть территории Украины, после чего Москва сможет диктовать мировые условия в одностороннем порядке.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, Германия отвергает "мир под диктовку" на условиях, навязанных Москвой в одностороннем порядке.

"Это иллюзия, и я Путину это говорил. К примеру, санкции в отношении России будут действовать до тех пор, пока страна не достигнет справедливого соглашения с Украиной", - добавил Шольц.

Также читайте: Шольц о евроинтеграции Украины: Скорость продвижения вперед зависит от кандидата
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Топ комментарии
+10
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17.06.2022 10:27
+9
. .
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17.06.2022 10:33
+8
Ну це то добре , але всеодно мало . Краще б ви поділились важкою зброєю , гер Шольц . .
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17.06.2022 10:19
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Ну це то добре , але всеодно мало . Краще б ви поділились важкою зброєю , гер Шольц . .
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17.06.2022 10:19 Ответить
Поделятся, придётся.
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17.06.2022 11:47 Ответить
Невже Шольц прозріває? Чи це так, маскування...
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17.06.2022 10:25 Ответить
То на публiку.
Шольц зi слiв, якi постiйно розходяться з дiлом, аже робить окремий вид мистецтва.

Тут сьогоднi я скажу, що мир на умовах ***** неприйнятний, а тут вчорай рятував доньку Газпрому вiд нацiоналiзацiï i пiдкинув бабла, щоб не розгнiвати ***** i не зостатися без газу.

Тут сьогоднi я блокую постачання зброï, вигадуючи всiлякi вже навiть не смiшнi бздури, а тут завтра я скажу, що Нiмеччина надасть "ще бiльше зброï" i взагалi, "ми за Украïну i огого."

Так i живемо. Бо п$%дiти - нк мiшки тягати.
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17.06.2022 11:16 Ответить
Справедлива угода - повернення усіх земель України у т.ч. Крим та Донбас + виплата компенсацій !!!
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17.06.2022 10:27 Ответить
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17.06.2022 10:27 Ответить
. .
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17.06.2022 10:33 Ответить
Нужно быть просто руZZким, чтобы в это поверить
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17.06.2022 11:22 Ответить
Шольц:компромат на меня действует
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17.06.2022 10:30 Ответить
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17.06.2022 10:43 Ответить
отже до виконання Будапештського паперу і відновлення територіальної цілосності України у міжнародно визнаних границях.Санкції з рашиста не знімати до тих пір,поки не виплатить Україні все до остатнього цента, за заподіяні знищення інфраструктури і не виплатить грошові компенсації жертвам війни ,та інвалідам,
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17.06.2022 10:43 Ответить
Так німці та інші країни Европи, війна це пожежа, а розв'язана фашистами взагалі немає меж, тільки зупинку у разі поразки. Допоможіть Україні, не перекладайте все на Америку, бо вона далеко і допоможе в повному обсязі тоді, коли вже вас будуть нищити по повній, якщо ви зараз невідкладно не зупините ********* на території України.
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17.06.2022 10:45 Ответить
чому він цього не казав перед поїздкою в Україну? для чого вони взагалі приїзжали? Шольц з Макроном вважаюьб , ми всі навколо дурні і не розуміємо що вони приїзжали вмовляти Зеленського до здачі території та переговорів з лідером рашістів ? Ху..ло втрачає бойовий потенціал та не має достатньо гарматного м*яса..і йому потрібно припинення вогня для передишки...для цього цей зброд друзів ху..ла і приїзжав...Президента Румунії взяли за компанію для прикриття, щоб все не виглядало так явно..Scholz und Macron gehen Scheiß !
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17.06.2022 10:49 Ответить
Вони приїздили для того, щоб власними очима подивитися на звірства та руйнування російських фашистів, разом, щоб показати *********** єдність ЕС та заявити скоро про прийняття України в кандидати до Евросоюза.
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17.06.2022 10:58 Ответить
"Цените поступки. Слова не значат ничего...." / Турецкая пословица/
А тяжёлого вооружения-танков ( непосредственной поддержки пехоты)
не дадим. Одними гаубицами всё не сделаешь.
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17.06.2022 11:43 Ответить
Його у Ірпеню кліщ вкусив? Чи то ми двійника замість оригіналу підсунули?
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17.06.2022 11:48 Ответить
Споткнулся в Ирпене об торчащую руку. Лучше один раз увидеть и понюхать свежие пожарища - сознание сразу расширяется.
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17.06.2022 12:56 Ответить
 
 