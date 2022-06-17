Германия отвергает "мир под диктовку" на условиях России, - Шольц

У Путина есть иллюзия, что России удастся захватить часть территории Украины, после чего Москва сможет диктовать мировые условия в одностороннем порядке.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, Германия отвергает "мир под диктовку" на условиях, навязанных Москвой в одностороннем порядке.

"Это иллюзия, и я Путину это говорил. К примеру, санкции в отношении России будут действовать до тех пор, пока страна не достигнет справедливого соглашения с Украиной", - добавил Шольц.

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