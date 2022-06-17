Німеччина відкидає "мир під диктовку" на умовах Росії, - Шольц
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У Путіна є ілюзія, що Росії вдасться захопити частину території України, після чого Москва зможе диктувати умови світові в односторонньому порядку.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.
За його словами, Німеччина відкидає "мир під диктовку" на умовах, нав'язаних Москвою в односторонньому порядку.
"Це ілюзія, і я Путіну це казав. Наприклад, санкції щодо Росії будуть діяти до тих пір, поки країна не досягне справедливої угоди з Україною", - додав Шольц.
Топ коментарі
+10 Єто Другоє
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+9 Maksim Perepelitca
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+8 Maksim Perepelitca
показати весь коментар17.06.2022 10:19
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Шольц зi слiв, якi постiйно розходяться з дiлом, аже робить окремий вид мистецтва.
Тут сьогоднi я скажу, що мир на умовах ***** неприйнятний, а тут вчорай рятував доньку Газпрому вiд нацiоналiзацiï i пiдкинув бабла, щоб не розгнiвати ***** i не зостатися без газу.
Тут сьогоднi я блокую постачання зброï, вигадуючи всiлякi вже навiть не смiшнi бздури, а тут завтра я скажу, що Нiмеччина надасть "ще бiльше зброï" i взагалi, "ми за Украïну i огого."
Так i живемо. Бо п$%дiти - нк мiшки тягати.
А тяжёлого вооружения-танков ( непосредственной поддержки пехоты)
не дадим. Одними гаубицами всё не сделаешь.