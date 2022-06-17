Німеччина відкидає "мир під диктовку" на умовах Росії, - Шольц

У Путіна є ілюзія, що Росії вдасться захопити частину території України, після чого Москва зможе диктувати умови світові в односторонньому порядку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.

За його словами, Німеччина відкидає "мир під диктовку" на умовах, нав'язаних Москвою в односторонньому порядку.

"Це ілюзія, і я Путіну це казав. Наприклад, санкції щодо Росії будуть діяти до тих пір, поки країна не досягне справедливої угоди з Україною", - додав Шольц.

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