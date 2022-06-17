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Новини Політика України
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Шольц про євроінтеграцію України: Швидкість просування вперед залежить від кандидата

Новини Цензор.НЕТ Політика України

евроинтеграция

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що подальший рух України до ЄС, якщо всі країни погодяться надати їй статус кандидата, залежить від її власних зусиль.

Про це він сказав в інтерв’ю ZDF, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

На запитання про те, коли Україна може сподіватися стати членом Євросоюзу, Шольц відповів, що "швидкість просування вперед залежить від кандидата".

Канцлер зазначив, що отримання статусу кандидата дає дуже чітку перспективу, але також це означає чимало роботи попереду.

"Це непростий шлях, навпаки, дуже вимогливий, і він може зайняти дуже тривалий час. Це питання демократизації суспільства, вирішення проблем з верховенством права, з корупцією", - зазначив федеральний канцлер.

Олаф Шольц у цьому контексті згадав і країни Західних Балкан, які отримали перспективу десятиліття тому, зазначивши, що для цих крїан настав час "дуже конкретних наступних кроків".

Також читайте: Єврокомісія підтримає кандидатство для України й Молдови, Грузії відмовлять, - нідерландські ЗМІ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
Редкий случай, когда соглашусь с Шольцем. "Европа" прежде всего в голове и сердце. В поступках, поведении и соблюдении правил. Для Украины это трудный путь, учитывая, что 73% не привыкли думать головой вообще, а человека воспринимать по приколам на сцене. Избирательный процесс - вообще отдельная тема, когда нужно будет отвыкнуть от пакетов с гречкой и т.д., и начать думать головой. Утешает только, то, что нынешняя война поставит перед жителями Украины простой выбор - либо ты изменишся, и станешь правовым человеком, или ты - труп. К чиновникам от власти это тоже относится. Опять же все просто - либо ты европеец, либо - мертвый.
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17.06.2022 09:00
+8
Статус кандидата это открытая дверь. А войдет ли Украина в неё или нет зависит только от Украины на данный момент.
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17.06.2022 09:15
+7
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17.06.2022 09:09
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Именно так. Но для нас это огромный повод давить на власть. Так как наша власть любит сидеть на жопе ровно и объяснять это тем что "чего они могут". А тут четкие требования. Выполняй и всё.
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17.06.2022 08:52 Відповісти
Редкий случай, когда соглашусь с Шольцем. "Европа" прежде всего в голове и сердце. В поступках, поведении и соблюдении правил. Для Украины это трудный путь, учитывая, что 73% не привыкли думать головой вообще, а человека воспринимать по приколам на сцене. Избирательный процесс - вообще отдельная тема, когда нужно будет отвыкнуть от пакетов с гречкой и т.д., и начать думать головой. Утешает только, то, что нынешняя война поставит перед жителями Украины простой выбор - либо ты изменишся, и станешь правовым человеком, или ты - труп. К чиновникам от власти это тоже относится. Опять же все просто - либо ты европеец, либо - мертвый.
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17.06.2022 09:00 Відповісти
Не имея статуса кандитата можно вступить в ЕС за 5-10 лет

А со статусом кандидата можно и 50 лет вступать

Что указывает что это не так?


Статус кандитата - пустышка которую решили нам впарить чтобы погасить недовольство
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17.06.2022 09:08 Відповісти
Статус кандидата это открытая дверь. А войдет ли Украина в неё или нет зависит только от Украины на данный момент.
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17.06.2022 09:15 Відповісти
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17.06.2022 09:09 Відповісти
Другими словами пока ума не наберемся и не выберем власть которая будет вести себя по европейски ничего не будет.
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17.06.2022 09:17 Відповісти
Остается вопрос: что же печатал бешеный принтер, если требуются реформы, без которых нам в ЕС не вступить? Может быть пора принтеру вставить другой картрид, нормальный?
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17.06.2022 09:26 Відповісти
jklpgrs!........."что бы не печатал бешеный принтер",и какой бы катридж туда не вставить,остается вопрос без ответа :--" Нахрена ЕС,да и НАТО, тоже,иметь у себя проблемных,распальцованных, с махновщиной в голове 73% населения Украины???"
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17.06.2022 10:55 Відповісти
Senator 0easa536!......а Ви ,шо мрієте про "максимальну мінімалку" і у ЄС,для тих хто усе життя дуркував,шоб не спітнити??? "Колгоспів" с трудоднями заробленими лежа на боці там теж нема...не мрійте про це навіть....
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17.06.2022 11:06 Відповісти
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17.06.2022 09:29 Відповісти
скорість просування "зелених шкідників"України до ЄС добре відома з призначення голови САП і так буде тягнутися десятиріччями з українською корупційною машиною, котра займає у світі лідируючі місця, на що вказує бідність українського народу, котрого ця машина стриже як хоче , скільки хоче і на чому хоче.
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17.06.2022 09:45 Відповісти
Треба щоб ЄС видали нам, які реформи, треба провести для боротьби з корупцією, олігархією. Для демократії.
І щоб це не тільки нашій владі видали, але й на народ через ЗМІ. Наприклад DW, Радіо Свобода. Щоб народ знав, що треба вимагати від влади і політиків взагалі. Це однозначно. Бо наші політики про реформи, які від нас вимагаються, пишуть нам вкрай викривлено, шахрайськи. Народу це треба знати з першоджерел, а не через шахрайських посередників.
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17.06.2022 09:59 Відповісти
Смерть олігархату - це працююче антимонопльне законодавство. А хто там у нас керує антимонольним комітетом? Однокласниця найвеличнішого!
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17.06.2022 11:50 Відповісти
Та пофіг...лідерам країн ЕС....подивились ,що оманському кодлу нема діла до понівечених міст України,десятки тисяч убитих,закатованих,десятки тисяч полонених українців....головне ,що бєняренигат не зброю скуповує для оборони України а відсудив вже у країни Україна мільярди...та й поїхали з БОГОМ...для чого їм рвати серце від ************** українських злодіїв при владі ?Якщо українське людство це влаштовує...то й живіть зі шкідниками,паразитами...якщо вас мільйони а не бажаєте справитись з 2-3 тисячами шакалів.... На країни ЄС ніхто не нападе.А ось зрадливе ,ненажерливе і тупе кодлооманське і спровокувало напад рашистів! Тим,блат,хто уже здійснив сотню нападів на оманськогохрипатого.....,ви,-сліпі,чи п"яні...чи качаєте гроші ?
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17.06.2022 10:05 Відповісти
Одні розмови про те кандидацтво або членство. Мені цікаво, якщо дадут нам цей статус, що далі? Чим влада поім буде буде наповнювати інформ.простір?
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17.06.2022 10:59 Відповісти
Інтеграція у нормативно-правове поле ЄС. По суті у нас будуть закони і інституції аналогічні європейським. Для пересічних -це великий плюс.
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17.06.2022 11:52 Відповісти
Шольц хоч і брехун ,але на це раз сказав правду
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17.06.2022 11:49 Відповісти
 
 