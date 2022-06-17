Шольц про євроінтеграцію України: Швидкість просування вперед залежить від кандидата
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що подальший рух України до ЄС, якщо всі країни погодяться надати їй статус кандидата, залежить від її власних зусиль.
Про це він сказав в інтерв’ю ZDF, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".
На запитання про те, коли Україна може сподіватися стати членом Євросоюзу, Шольц відповів, що "швидкість просування вперед залежить від кандидата".
Канцлер зазначив, що отримання статусу кандидата дає дуже чітку перспективу, але також це означає чимало роботи попереду.
"Це непростий шлях, навпаки, дуже вимогливий, і він може зайняти дуже тривалий час. Це питання демократизації суспільства, вирішення проблем з верховенством права, з корупцією", - зазначив федеральний канцлер.
Олаф Шольц у цьому контексті згадав і країни Західних Балкан, які отримали перспективу десятиліття тому, зазначивши, що для цих крїан настав час "дуже конкретних наступних кроків".
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А со статусом кандидата можно и 50 лет вступать
Что указывает что это не так?
Статус кандитата - пустышка которую решили нам впарить чтобы погасить недовольство
І щоб це не тільки нашій владі видали, але й на народ через ЗМІ. Наприклад DW, Радіо Свобода. Щоб народ знав, що треба вимагати від влади і політиків взагалі. Це однозначно. Бо наші політики про реформи, які від нас вимагаються, пишуть нам вкрай викривлено, шахрайськи. Народу це треба знати з першоджерел, а не через шахрайських посередників.